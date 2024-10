En medio de medidas restrictivas y de los operativos de control de identidad, un punto en el que concuerdan exoficiales de la PNP y exministros del Interior es la urgencia de aplicar la inteligencia policial para combatir las distintas modalidades de criminalidad que afectan a los sectores de la sociedad, como el transporte urbano y los locales comerciales.

En el 2019, un grupo de fotógrafos de El Comercio inició una cobertura exclusiva de todos los asesinatos ejecutados por sicarios en Lima. La información obtenida ahora es capaz de revelar, por sí sola, los días, horas, modus operandi, el nivel de salvajismo y otros datos del perfil de estos criminales por encargo. Una radiografía del nuevo sicario limeño es revelada por quienes -en la mayoría de casos- llegan primero a la escena del crimen, siempre antes que la fiscalía, y a veces, incluso, antes que la policía y propios familiares.

Precisamente, en ese contexto, plantean dotarles a las unidades de investigación de la PNP de moderna tecnología, infraestructura, presupuesto y herramientas legales para ejecutar operativos rápidos y eficaces contra las extorsiones.

Tecnología y medios a la Policía para combatir las extorsiones

El general (r) PNP José Baella, exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), detalló que, para efectuar la labor de inteligencia policial, se requiere de tecnología, medios logísticos y recursos económicos.

“Hay que invertir en seguridad, invertir en tecnología. No es posible que la Dirincri o una unidad especializada tenga que recurrir a terceros para obtener el software Cellebrite vigente para poder ver la cantidad de información que tiene un celular”, expresó en diálogo con El Comercio.

José Baella subrayó que es crucial proporcionar recursos legales a los agentes de la PNP que investigan las extorsiones, ya que esto les permite responder con mayor rapidez ante estos delitos. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA MARCELO

Además, remarcó que es primordial dotar de herramientas legales a los agentes PNP que investigan las extorsiones, ya que eso les permite actuar de manera rápida frente a las extorsiones. Aseguró que, con esas facultades, la Policía pueda rastrear y ubicar de forma rápida el número telefónico desde el cual se hacen las extorsiones e identificar a su propietario, sin tener que pedir autorización de la compañía operadora de la línea o del Poder Judicial.

También pidió que se les permita a los investigadores policiales acceder a la información financiera de los delincuentes, pues enfatizó que los depósitos que realizan las víctimas se hacen a través de aplicativos como Yape o Plin y de cuentas bancarias.

“Que (la Policía) no esté tocando la puerta a la Fiscalía o al juez. Inmediatamente sabemos que este número está extorsionando y, con una denuncia reservada, inmediatamente voy y capturo. Veo quién es el propietario, cuántos teléfonos tiene, a qué otra persona está extorsionando, en qué número de cuenta están depositando las personas a las que extorsionan”, expresó.

En ese contexto, recordó que gracias a la inteligencia policial se pudo rescatar días atrás a un empresario secuestrado en Áncash y capturar a los integrantes de una banda de delincuentes que asaltaron a un cambista en el emporio comercial de Gamarra.

Baella pidió intensificar las acciones contra los migrantes ilegales, los sujetos que portan indebidamente un arma de fuego y contra quienes se desplazan en moto.

No obstante, el exoficial PNP se mostró en desacuerdo de formar un grupo especializado para combatir las extorsiones, tal como se hizo décadas atrás con el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) para enfrentar el terrorismo.

“La idea de creación de este equipo del GEIN fue para conocer al enemigo, pero la cuestión está en que el enemigo tenía una sola cabeza, acá la situación es muy diferente, acá el enemigo, en el caso de los terroristas, buscaba tomar el poder a través de acciones terroristas, causando la alarma. Acá no, acá hay muchas cabezas, muchas bandas criminales”, expresó.

Fortalecimiento de Depincri

Carlos Morán, exministro del Interior y exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), apostó por fortalecer cada uno de los Departamento de Investigación Criminal (Depincri), ya que son la primera línea que enfrenta las extorsiones en los distritos.

Por ello, pidió transferirles presupuesto y tecnología para que los agentes desarrollen labores de inteligencia y determinar la zona de influencia de las bandas de extorsionadores y sus cabecillas, a fin de proceder a desbaratarlas.

Carlos Morán indica que es indispensable dotar de tecnología a la policía para que puedan luchas contra la criminalidad. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Incluso, recordó que en los tiempos del terrorismo se implementaron figuras legales como la ley de arrepentimiento para debilitar al enemigo, por lo que planteó intensificar en la actualidad mecanismos como la colaboración eficaz, el testigo protegido y la recompensa a los informantes, entre otros.

“Cuando hablo de las actividades propias de inteligencia implica ubicar a los que manejan estas bandas criminales que no tienen una orientación o un basamento ideológico , sino más que todo se rigen por el lucro. (Las bandas) no tienen esa organización que tenía Sendero Luminoso y el MRTA, no tienen ideología, no responden a una directiva de una organización política, sino solo se basan en el lucro, pero que con sus manifestaciones violentas generan zozobra”, anotó.

“Ubicar la zona de influencia, qué bandas están actuando, identificar a los cabecillas, y eso responde a una estrategia de seguimiento y operaciones de inteligencia y poco a poco ir desbaratándolas, pero con metas claras. Esa competencia tendría que ir recompensada y bonificada, así se trabajaba en el GEIN y los deltas en el tiempo de la Dircote”, añadió.

“Fortalecer esos equipos de investigación policial, que a la larga siempre han tenido resultados, pero fortalecer con equipamiento tecnológico. No tenemos ni siquiera en estos momentos un elemento básico vital como es un geolocalizador para ubicar el número del teléfono en tiempo real en caso haya extorsiones o secuestro”, agregó.

Morán también planteó promover la experiencia de los agentes de Inteligencia, pues consideró que deben realizar solo actividades propias de su especialidad, tal como se contemplaba en el plan Mariano Santos, que agrupaba un conjunto de medidas para modernizar la Policía.

Por ello, cuestionó que se formen cada cierto unidades especialidades ante determinadas coyunturas, pues consideró que lo único que se hace es sacar agentes de un área y trasladarlos a otra.

Inteligencia policial para enfrentar la extorsión

Al igual que Baella, el general (r) PNP Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirincri, enfatizó que les corresponde a las autoridades dotar de las herramientas necesarias para que los órganos de inteligencia combatan la criminalidad, especialmente las extorsiones. Para ello propuso que se destine un presupuesto que permita el manejo de los informantes para atacar a los cabecillas.

“El fenómeno de la extorsión es un tema que se resuelve con inteligencia e investigación criminal y con el apoyo de la prevención. Lo que tenemos que potenciar es inteligencia, dotarles de todo, tecnología, infraestructura, presupuesto para manejar informantes, fuentes, y atacar directamente a las cabezas de las bandas criminales. La solución no está en otro lado”, manifestó Sotil.

Además, enfatizó que los estados de emergencia sin un planeamiento de inteligencia no conducen a ningún resultado , ya que solo se ejecutan operativos de controles de identidad, en los que caen sujetos por delitos menores.

“La declaratoria de emergencia te ayuda a allanar un domicilio sin tener la prioridad de tener el mandato judicial. Declaran en emergencia, pero no han planificado, no han hecho un estudio de inteligencia, no han hecho una apreciación. Entonces, declaro en emergencia el distrito x, pero qué voy a buscar, qué voy a atacar, qué delitos cometen en dicho lugar, dónde encuentro a los autores y a los responsables de estos delitos”, indicó.

“Se hace control de identidad en un paradero, le pedimos al ciudadano común y corriente su documento y de 3 mil personas y, si tienes suerte, uno o dos te sale por delitos como (denuncia por temas de) familia, conducir en estado de ebriedad, deserción, que son los más comunes, eso de qué sirve y qué impacto tiene eso en el combate contra la extorsión, no tiene ningún impacto eso, no te va a ayudar a reducir nada. Tenemos que ir directo a la medular de las bandas y organizaciones criminales con megaoperativos, a través de los megaoperativos, hacerlos mucho más rápidos con la colaboración del Ministerio Público”, agregó.

Acciones del Poder Ejecutivo contra las extorsiones

El Ministerio del Interior (Mininter) creó el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la Policía Nacional del Perú (Gorex - PNP), el cual se encargará, exclusivamente, de investigar, identificar y desarticular a las bandas criminales dedicadas a este delito.

Juan José Santiváñez, titular del Mininter, detalló que, en un principio, este equipo especial está integrado por 100 agentes de distintas unidades, que han sido seleccionados de acuerdo a sus capacidades, para combatir frontalmente a la criminalidad organizada.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó al Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (GOREX) de la PNP. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Santiváñez Antúnez refirió que, próximamente, a este grupo policial se sumarán 200 policías en situación de retiro que se especializaron en investigación criminal, cuya experiencia y conocimientos coadyuvarán a reforzar las labores del Gorex.

Detalló que este equipo especial trabaja de manera conjunta con el Ministerio Público, a través de cuatro fiscalías supraprovinciales, con competencia a nivel nacional, que se abocarán a las investigaciones contra las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión a las empresas de transporte público.

Línea 111 para recibir denuncias

El Gobierno implementó la Línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP) para recibir de manera inmediata cualquier acto de extorsión y las víctimas tengan protección oportuna por parte del personal policial. Sin embargo, muchos ciudadanos han cuestionado la respuesta de dicha central telefónica, ya que no los atienden, según dijeron, de manera adecuada.

La Línea 111 es una línea gratuita y confidencial, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Las llamadas son atendidas de manera reservada. Este servicio estará a cargo de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la Policía.

La Línea 111 está interconectada a la Central de Emergencias 105 y recibe imágenes, audios y videos que los ciudadanos deseen compartir como pruebas para facilitar la investigación. Toda esta información también es analizada por el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex).

Iniciativa de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima implementó el Grupo Especial de Inteligencia Municipal (GEIM), que se encargará de hacer la gestión de la información privilegiada a la que tiene acceso y contará con una central telefónica, la línea 318 – 5050, para recibir denuncias de delitos y otorgar hasta S/10.000 por la información.

“Lo que vamos a hacer es la gestión de la información. La Municipalidad tiene información privilegiada y tiene el deber de ayudar a los ciudadanos y especialmente a la Policía para que la Policía actúe. No es que se ha creado esta unidad o esta oficina para poder intervenir o romper puertas”, expresó Baella, quien dirige el proyecto.