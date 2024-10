Imagina que dejas tu carro estacionado en la puerta de tu casa y, al regresar a él, notas que algo anda mal. No arranca y el sistema eléctrico no funciona. Cuando abres el capot te das cuenta de que la computadora del vehículo no está: fue robada sigilosamente en minutos.

Los delincuentes cortaron los cables que adherían la computadora al vehículo. Asimismo, para poder desarmar todo más rápido optaron por arquear la base que sujetaba la computadora. Sin embargo, el cable que abre el capot lo dejaron intacto. Este no tiene ni un signo de haber sido jalado o forzado de alguna otra manera. Entonces, ¿cómo vulneraron el auto? Utilizaron un control universal. Esta modalidad de robo es cada vez más común. No solo en Perú, sino otros países de la región y del mundo, también se reportan hechos con similar modus operandi. En algunos casos, los delincuentes llegan a una determinada zona de parqueo e identifican algún potencial vehículo para hurtar. Con un control electrónico universal desactivan la alarma y después se ubican cerca del auto para, con particular habilidad, abrir el capot y robar las piezas. Asimismo, en otros casos, los sujetos optan por incluso llevarse el carro para diferentes fines: venderlo, desmantelarlo o usarlo para algún atraco y luego abandonarlo. Para ello, una vez desactivada la alarma con un control electrónico universal, abren la puerta del vehículo y suben. Ya dentro, con ayuda de una herramienta artesanal logran encender el auto. En cualquiera de los casos, el robo se comete en minutos. Se han reportado casos en que las víctimas cuentan haber dejado su carro en la puerta de su casa por instantes, y al volver, encuentran que le han sustraído la computadora o alguna otra pieza, o por el contrario, ni siquiera encuentran el auto. Actualmente, los vehículos vienen con dos tipos de controles. Uno está integrado con la alarma y permite abrir y cerrar las puertas mediante pestillos o seguros eléctricos, mientras que el otro viene con la llave original, que también puede realizar estas funciones. Ambos controles emiten una señal de radiofrecuencia que tiene un alcance aproximado de entre 5 y 10 metros, dentro del cual se puede operar el sistema. De acuerdo con algunos expertos, las alarmas vehiculares más vulnerables ante los controles universales utilizados por estos delincuentes son las más económicas, pues funcionan con código único. Por ello, la recomendación es adquirir un sistema de seguridad de código variable , además de no perder de vista el vehículo o dejarlo en lugares con vigilancia o seguridad permanente. El Comercio consultó con algunos talleres mecánicos sobre esta modalidad de robo y coincidieron en señalar que se trata de un modus operandi que se ha vuelto un común en las calles de Lima. No son pocas las víctimas de este tipo de delitos que han llegado a los talleres. “Vienen y nos cuentan lo que les pasó, que sufrieron un robo al parecer con ayuda de un control universal. Nosotros al revisar el auto nos damos cuenta que sí así fue. No vemos que se fuerza alguna puerta o capot del vehículo”, contó un trabajador. ¿De qué trata esta modalidad? Julio Huamán, docente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), explicó a El Comercio que existen dos tipos de controles que vienen hoy en día con los vehículos: “uno que viene con la alarma, que abre y cierra las puertas con pestillos eléctricos o seguros eléctricos; y el otro que viene con la llave original, que también abre y cierra los prestillos”. En ese sentido, precisó que “el control emite una frecuencia más o menos a una distancia de entre 5 a 10 metros”. Dentro de este rango se puede controlarlo. “El control emana una frecuencia para que el módulo que está dentro del vehículo lo capte y así puedas hacer dos cosas: activar la alarma para que cuando rompan la luna, golpeen el carro o abran la puerta se active, pero a la vez también para activar pestillos eléctricos”, señaló. Este Diario pudo comprobar que estas alarmas y controles universales se ofertan libremente por internet, principalmente en Market Place. Cabe mencionar que para los delincuentes es mucho más fácil obtener los sistemas de las alarmas que son alternativas, es decir, que no son los originales del vehículo. Lo que hacen es buscar y captar la frecuencia de estas alarmas para poder desactivarlas y abrir las puertas. Es decir, es como si hubieran dos controles, uno que lo tiene el chófer o propietario, y un segundo control, tras robar la frecuencia que ha emitido el control original. “Es como que el delincuente fuera el dueño, porque logra abrir el carro, y sin la llave. Roban la señal de las alarmas para poder aperturar las puertas mediante los pestillos eléctricos. El objetivo que tienen hoy día muchos ladrones es robarse las computadoras de los autos”, sostuvo. Huamán detalló que que el Perú esta modalidad de robo es nueva, pero que en el mundo ya es antigua. “Incluso, en Polvos Azules y en la Cachina, atrás de la avenida Argentina, te venden controles de alarma. Te dicen ‘pásame tu control para captar la frecuencia y te venden otro control con la misma frecuencia’. Ya luego tú lo usas nada más. Es decir que ellos tienen un lector de frecuencia con el que programan el control de la alarma a la frecuencia original de tu vehículo”, agregó. Los precios van desde los 30 soles hasta los 180 y hasta 200 soles. Por su parte, Karsten Kunckel, presidente de la AAP, explicó que en el caso de los vehículos nuevos, todos tienen ahora el llamado “rolling code”, que es como un token que va cambiando de frecuencia, por lo que no tendría mucho sentido tratar de captar una señal que a los 10 segundos ya cambia a otra. Por ello, consideró que los autos que presentan mayor riesgo a este tipo de robo son los que permiten ingresar sin llave. A ellos sí se les puede capturar su señal. “Ese es el problema actual que hay con los sistemas mano libre, sin llave. Te pueden abrir el carro fácilmente. Te roban las cosas que tienes adentro, pero en teoría hasta hasta pueden arrancar el carro y llevárselo. Antes esos equipos de extensión de señal eran carísimos, en realidad de uso militar, muy costosos, bien difícil para que los delincuentes accedan, pero ahora ya se han vuelto mucho más económicos y claro ya incluso se puede comprar por internet”, precisó. Kunckel resaltó que esta modalidad de robo "definitivamente" se encuentra en aumento y no solo en el Perú, sino también en países de la región. En el caso de Europa, sí añadió que lleva ya muchos años. "Incluso si la llave está dentro de una casa, el delincuente se acerca de noche a la puerta y basta que esté a 2 metros de distancia para que con el aparatito capture la señal. Mientras tanto, su cómplice logra abrir el carro y se lo llevan", dijo. Por otro lado, comentó que actualmente "hay un problema con las compañía de seguros, pues no cubren estos tipos de robos" . Según señaló, el seguro solo paga cuando hay alguna avería en el carro o rasgos de haber sido forzado. Lo que afirman es que no hubo robo, probablemente se perdió la llave o se la llevaron. Según recomienda Kunckel, una primera opción es deshabilitar la función de manos libres para activar el coche. Indicó que es una alternativa que en muchos casos el conductor puede probar si funciona, pues por lo general así es. Asimismo, dijo que es mejor abrir el carro mediante un botón que hay que oprimir, y que no se abra simplemente al acercar la llave. Otra acción de prevención sería colocar la llave o control en un bolso que aísla las señales. Entonces, la llave solo se activará cuando esté afuera. Envolverla en un papel de aluminio también inhibirá que se capte la señal que emana. Esto opinan los especialistas Por su parte, Huamán precisó que los robos bajo esta modalidad pueden registrarse en cualquier lugar. Dijo que hay que estar alerta a los carros de alta gama, pues se dan casos en que los delincuentes utilizan estos vehículos para poder pasar desapercibidos y evitar levantar sospechas mientras ‘peinan’ una zona de parqueo de autos. En ese sentido, recomendó que lo mejor es tener el carro guardado en un lugar que brinde la total seguridad de que no van a robar.