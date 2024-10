Tal escenario ha propiciado un nuevo derrumbe de un sector del malecón. Esta vez en en la playa Los Delfines, en Miraflores. El colapso y posterior desplome de una parte de la vereda dejó intransitable la zona y expuso una tubería de desagüe, lo que no solo constituye un riesgo estructural, sino también un foco infeccioso para los transeúntes y deportistas que frecuentan el lugar.

Según comentaron los vecinos, los problemas en este tramo del malecón comenzaron en 2023, cuando se notaron los primeros signos de desgaste en el suelo. La constante fuerza del oleaje y la falta de mantenimiento habrían debilitado los cimientos, provocando el desprendimiento de la estructura.

¿De quién es la responsabilidad?

José Oviedo, gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Miraflores, comentó que lo que se conoce como el malecón de la Costa Verde en Miraflores fue ejecutado por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) en el 2018, tras obtener el permiso de la Marina de Guerra del Perú a través de una resolución directoral. De esta manera, se le dio competencia en esta superficie por un periodo de 30 años, no solo para su ejecución, sino también para su manejo e intervención.

El colapso y posterior desplome de una parte de la vereda dejó intransitable la zona y expuso una tubería de desagüe. (Foto: Britanie Arroyo)

“Este problema lo encontramos en el comienzo de la gestión. Hemos podido determinar con aerofotografías que dispone el catastro de Miraflores que entre los años 2006, 2015 y 2022 se han perdido 35 metros de ancho de territorio en el malecón. Visto esto oficiamos al municipio de Lima pidiendo la reparación del malecón y que atiendan su infraestructura. Simultáneamente para cuidar la integridad de las personas hicimos un trámite para poder proteger el sector ubicado frente al área que le corresponde a Emape”, indicó.

La intención de la comuna miraflorina, explicó Oviedo, es establecer una franja de protección paralela al área de manejo de Emape, e implementar allí un pequeño talud con una vía de acceso y un talud inclinado donde puedan colocar tierra para que deje de erosionar el malecón, hasta que haya una solución definitiva por parte de Emape. Sin embargo, dijo que pese a solicitar el permiso a la Marina desde enero del 2024, esta aun no le da luz verde.

Municipio de Miraflores pide mayor celeridad a la Marina para que verifique subsanación de observaciones hechas a estudio de impacto ambiental, y así intervenir la zona afectada.

“Lamentablemente venimos pidiéndole esa intervención a la Marina desde enero, el almirante nos dijo que nos iba a autorizar rápidamente unas obras de emergencia, de protección, no obstante, acto seguido comenzó una cadena de requisitos, pedidos, estudios de impacto ambiental y observaciones a estos. Hemos mandado un ultimo oficio absolviendo sus observaciones, pero hasta ahora no tenemos respuesta de Dicapi. No hay ninguna solución”, manifestó.

Oviedo aclaró que la Municipalidad de Miraflores no puede ejecutar ninguna acción, como el vertimiento de algún material de relleno, sin la autorización debida, pues inmediatamente recibiría una denuncia penal de índole ambiental. “Por eso solicitamos los permisos respectivos. Si esta destrucción sigue vamos a terminar clausurando la ciclovía y el malecón hasta que haya una solución”, dijo.

En tanto, el funcionario también resaltó que esta situación podría generar una pérdida de millones de soles en infraestructura, algo que se puede evitar siempre y cuando se tomen las medidas de protección de forma inmediata.

“Si bien el malecón, como infraestructura, va a estar a cargo de Emape, nosotros hemos hecho un convenio con una entidad que va a trasladar el materias resultante de la excavación de sótanos de edificios altos de Miraflores para irlo depositando gradualmente en la zona afectada. Hablamos de 93 mil metros cúbicos de tierra. Luego de eso, podemos ir enrocando y protegiendo, o sino seguiremos rellenando hasta que se de una solución final, que implica reparar los espigones y completar la infraestructura para que el malecón sea estable”, precisó.

Por su parte en diálogo con El Comercio, el capitán de navío Diego Gago, director de Medio Ambiente de la Dicapi (de la Marina), contó que en diciembre del 2023 se llevaron a cabo diversas reuniones de coordinación con funcionarios de la Municipalidad de Miraflores para ver cómo viabilizar la utilización de intervención en la zona afectada de la playa Los Delfines. Como resultado, sostuvo que se estableció, y se le dijo a la comuna en su momento, que debía de presentar un estudio de impacto ambiental.

Comuna busca implementar un pequeño talud en área afectada donde puedan colocar tierra para que deje de erosionar. (Foto: Britanie Arroyo)

“Es lo mínimo que pedimos. Ya con eso se puede hacer la intervención, pues no se puede verter ningún elemento en el mar ni hacer ni una modificación al borde costero sin saber qué impacto va a ocasionar. Este estudio lo presentaron en mayo y se le hizo 19 observaciones, pese a que fue un estudio muy sencillo el que se le pidió. En tanto, la subsanación de estas observaciones recién la han presentado el mes pasado”, subrayó.

Gago afirmó que en estos momentos la dirección a su cargo está trabajando en evaluar el estado del levantamiento de las observaciones. Asimismo, aseguró que en aproximadamente una semana, de no mediar ninguna observación adicionar, se daría la autorización para que se ejecuten las intervenciones necesarias en la zona afectada.

“Calculo que en una semana tendremos el resultado y posteriormente se emitirá la resolución directoral que autorice los trabajos que se requieran”, resaltó.

¿Habrán mas derrumbes?

Humberto Suguimitzu, presidente del Capítulo de Ingeniería Geológica del CDLIMA, señaló a El Comercio que las erosiones y derrumbes en el malecón de la Costa Verde de Miraflores van a continuar ya que forma parte de la dinámica propia de los acantilados en dicha franja costera. Explicó que esta parte el suelo no está compuesta por un material consolidado (no es roca), sino por rodados, arena, arcilla. Estos elementos se van desprendiendo por efectos del intemperismo, es decir, lluvia, vientos fuertes y todo lo que impacta al acantilado.

“Es un suelo que no tiene la suficiente cohesión y por ello naturalmente se van desprendiendo elementos de los acantilados. También se tiene la acción marina, una erosión propia del oleaje, el cual se incrementa cuando hay oleajes anómalos. Hay que recordar que antiguamente en la Costa Verde las olas mojaban prácticamente la base del acantilado. El hombre ha venido ganando terreno y ha hecho una autopista, modificando el perfil del acantilado y su talud. Entonces, de alguna manera, el mar está recuperando ese terreno que se le ganó antes”, detalló.

Por otro lado, tras analizar el lugar del reciente derrumbe, donde ha quedado una tubería expuesta, Suguimitzu opina que en este caso la causa habría sido la aparición de filtraciones. “Justo donde se ha producido el derrumbe hay una cloaca que desemboca y la tubería está rota. Mi impresión es que la filtración producto de la tubería ha socavado la base de este sector del malecón y ha provocado el derrumbe”, sostuvo.

Incluso, consideró que la rotura del drenaje no es de hace poco, sino que tendría bastante tiempo, pues se logra ver vegetación alrededor.

Por otro lado, Suguimitzu afirmó que no existen soluciones definitivas para frenar la erosión en el malecón de la Costa Verde de Miraflores. Precisó que lo viable es ejecutar acciones de prevención para que las corrientes fluviales y marinas no afecten de manera frontal el litoral.

A lo largo del malecón de la Costa Verde se puede observar cómo la erosión viene afectando parte del talud que allí se encuentra. (Foto: Britanie Arroyo)

“No hay soluciones definitivas con respecto a la naturaleza, ganarle a la naturaleza creo que todavía no está dentro de las capacidades humanas. La parte derrumbada tiene que reforzarse, recomponerse todo el área. Debido al material no consolidado en el suelo del malecón siempre va a haber un efecto de arrastre de partículas ante la presencia de agua o líquidos”, agregó.

¿Qué acciones se deben tomar?

Alexandre Almeida, profesor e investigador de la Escuela de Posgrado y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lima, dijo que la erosión en la Costa Verde es provocada por el desgaste natural y la falta de mantenimiento, exacerbado además por el constante oleaje que golpea los cimientos de las estructuras del talud, debilitando las veredas y las barreras de contención, y aumentando significativamente el riesgo de colapso parcial.

“Para que el malecón pueda resistir el tema del oleaje necesitamos un material que tenga la capacidad de absorber las acciones de las olas, pero sin comprometer la estructura. Y ¿cuáles son esos tipos de materiales? pues muros de contención, que normalmente son hechos de concreto reforzado con acero, y rocas, que sirven para disminuir un poco la energía de las olas”, detalló.

Municipio miraflorino cercó la zona del derrumbe, aunque vecinos siguen estando expuestos ante cualquier otro hecho similar. (Foto: Britanie Arroyo)

Almeida añadió que para mitigar el problema se podría implementar una serie de acciones: un monitoreo continuo de toda la estructura del malecón y las áreas circundantes para detectar posibles signos de debilitamiento temprano, obras de refuerzo y mantenimiento periódico ante surgimiento de fisuras, reparación o renovación de materiales dañados, recomposición de rocas para disminuir la energía generada por las olas.

“Otra manera también de mitigar un poco sería la construcción de barreras de contención o hasta espigones adicionales. También la creación de un sistema de alerta temprana para notificar a las personas que usan esta área del peligro que hay y también limitar su acceso antes que ocurran daños mayores”, precisó.

En cuanto a la intención del municipio miraflorino de rellenar las zonas afectadas con material de excavaciones en edificios del distrito, Almeida comentó que no sería buena idea, pues el material a utilizar para relleno tiene que ser el adecuado teniendo en cuenta las olas que existe en esta región.

“No podemos simplemente rellenar y esperar que funcione. Hay que hacer primero un análisis de toda la estación del oleaje que golpea los cimientos de las estructuras de malecón, y una vez que se conozca la situación actual se diseñan los materiales para que cumplan o tenga la capacidad real de mitigar o disminuir la energía de las olas. Dependiendo de la fuerza de las olas calculamos el diámetro de las rocas”, explicó.

Finalmente, Almeida dijo que una vez se ejecuten las acciones preventivas y temporales, se debería dar paso a un plan de reconstrucción integral, que incluye el reforzamiento de las bases y protección contra la erosión de toda la región afectada.