El último lunes un múltiple crimen conmocionó el Callao, ya que cerca de la 11 de la noche un sicario se hizo pasar como pasajero para abordar una combi de la empresa San Benito de Palermo (Etsabepsa) y, luego de un tramo avanzado, avisó para supuestamente bajar en el paradero conocido como ‘ferretería’, ubicado en el cruce de la avenida Comandante Pérez Salmón y el pasaje El Sol, en la urbanización Estibadores (Bellavista). Hasta ahí todo parecía normal.

Tres personas resultaron tras el ataque a una combi en el Callao. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Sin embargo, el sujeto disparó, en un primer momento, contra el chofer de la unidad, identificado como Eduardo José Carreño Álvarez, quien sería de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el sujeto descendió y disparó nuevamente contra los ocupantes de la combi, entre ellos Luis César Felipe Vidal (62), Silvia Cayo Huamaní (49) y Josmerie Antuanett Vílchez Sánchez (29). Información policial señala que la última de las mencionadas sería pareja del chofer.

Josmerie Antuanett Vílchez Sánchez

Tras ello, el sicario se subió a la moto de placa 9725-CB, en la que lo esperaba su cómplice, y ambos huyeron por el pasaje El Sol. A las pocas cuadras dejaron la unidad y se subieron a un vehículo de color negro.

Además, producto del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de 17 años, el cobrador de la combi, de nombre Jhoneifer Ramírez Mendoza (22), y el pasajero Carlos Mora Villar (38). Ellos fueron llevados a los hospitales Alberto Barton Thompson y Daniel Alcides Carrión.

Víctimas circunstanciales

Lo que llama la atención es que, en este caso, dos de los fallecidos son víctimas colaterales del ataque, pues eran pasajeros que se dirigían a sus domicilios. Luis César Felipe Vidal regresaba a su casa tras acudir a un velorio de un familiar, mientras que Silvia Cayo Huamaní había cumplido una jornada de trabajo y estaba de vuelta a su vivienda.

El ataque ocurrió el último lunes en la avenida Comandante Pérez Salmón, en el Callao. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Marita Felipe Ramírez, hija de Felipe Vidal, descartó que su padre haya tratado de repeler el ataque, pues recordó que él ya no utiliza su arma y que, durante el registro de sus pertenencias, se confirmó que no portaba un arma en el momento de la balacera. Dijo esperar que la necropsia establezca que no disparó algún arma.

Además, señaló que su progenitor trabajaba como vigilante de un mercado del Callao y que hace cinco años dejó el servicio policial.

Móvil del crimen

El Ministerio del Interior afirmó que el móvil del ataque sería, según la tesis policial inicial, “un ajuste de cuentas”, ya que entre las víctimas “se encontrarían dos miembros de la banda criminal ‘Los Vílchez’, dedicada al sicariato, cobro de cupos y robo”. Cabe recordar que el padre de Josmerie Antuanett Vílchez Sánchez fue asesinado junto a dos personas, a fines de junio del 2015, por sicarios en La Perla. El crimen estaría vinculado a un supuesto ajuste de cuentas por el control de la obras de construcción civil.

El Ministerio del Interior emtió un comunicado sobre el cuádruple crimen registrado en el Callao. (Mininter/X)

Sin embargo, fuentes policiales indicaron a El Comercio que se maneja la hipótesis de que el múltiple homicidio sería una consecuencia del cobro de cupo a las unidades de transporte en el Callao.

También se tiene la versión de que el ataque a la combi sería producto de las disputas de las bandas ‘Los malditos del Callao’ y ‘Los sinaloas del Callao’ por el control territorial de la zona conocida como Sarita Colonia.

Advierten que crímenes podrían aumentar en el Callao

Rubén Vargas, exministro del Interior, remarcó que la modalidad del ataque ocurrido a una unidad de transporte público en el Callao ya se había registrado anteriormente en localidades de La Libertad.

Además, enfatizó que los recientes ataques tendrían su origen en la pugna que existe por el control territorial entre bandas criminales que ya operan en una zona y las nuevas mafias que llegan al lugar .

“Lo que ha ocurrido en el Callao no es la primera masacre en el contexto de este desborde criminal. Se han presentado situaciones similares o más dramáticas en localidades de La Libertad, en Trujillo, en los distritos de Florencia de Mora, El Porvenir, Nueva Esperanza y, la verdad, que no le hemos prestado atención a esa ferocidad, al uso de la extrema violencia del crimen organizado, especialmente en ese propósito del control territorial”, expresó Vargas a El Comercio.

“El crimen organizado ya llegó a Lima, se están produciendo acomodos y reacomodos en la lógica del control territorial, pero ya tiene secuestrado a San Juan de Lurigancho, ya tienen secuestrado y controlan territorio de San Martín de Porres, Ate y Santa Anita. Yo siempre he dicho que el plato de fondo por esta disputa de territorios por el crimen organizado es el Callao, donde hay crimen organizado local y los que están intentando ingresar para controlar obviamente van a encontrar resistencia y ahí, sin duda, se va a producir una retaliación de violencia extrema”, agregó.

“En el Callao se va a empezar a producir lamentablemente más muertos en la lógica de tener un nuevo control del Callao, no como ciudad sino como puerto, y el puerto para el crimen transnacional tiene un valor estratégico enorme”, advirtió.

Por su parte, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, aseguró que el atentado en el Callao evidencia que las políticas del Gobierno y la capacidad operativa de la Policía Nacional “no están funcionando”.

Incluso, cuestionó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su enfrentamiento con el Ministerio Público, pese a que es su principal aliado, según dijo, para enfrentar el crimen.

Estado de emergencia

Este ataque criminal fue perpetrado en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno por 60 días, el pasado 26 de setiembre, en 12 distritos de Lima, en el cual solo figura Ventanilla como el único distrito del Callao en que se aplicarán medidas restrictivas.

Precisamente, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo había solicitado ayer, lunes, que se declare el estado de emergencia en toda su jurisdicción para enfrentar eficazmente el sicariato y la criminalidad.

Nuevos calificativos para la criminalidad

En el actual contexto, la presidenta Dina Boluarte aseguró este martes que el país necesita tener a sus instituciones unidas para combatir lo que calificó como un “nuevo terrorismo criminal” que está operando en el Perú y en otros países del mundo.

Las víctimas murieron en el lugar del ataque. (Foto: César Grados/@photo.gec)

“Es necesario que todas las instituciones del Estado y la sociedad hagamos el esfuerzo de unirse, unirnos para impedir que nuestro territorio se transforme en un espacio dominado por la delincuencia que utiliza el terror para imponerse. Estamos en lucha contra este nuevo terrorismo que amenaza nuestros hogares, busca destruir el tejido social mediante el miedo, derramando sangre de empresarios, de emprendedores, padres de familia, jóvenes trabajadores, estudiantes y hasta niños”, expresó.

“Es imperativo que hagamos el esfuerzo de unirnos y derrotar un nuevo terrorismo criminal que, en el afán de obtener dinero ilícito por medio de la extorsión y el asesinato, están quitándole la vida a los peruanos y destruyendo sus bienes naturales”, advirtió.