Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte y gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Cotrap-Apoip), que agrupa a empresas formales de transporte urbano, interprovincial y de carga, anunció que no se sumarán a la paralización y que sus agremiadas representan el 95% del transporte público, por lo que remarcó que las demás empresas que promueven la protesta estarían vinculadas al transporte informal.

“En el tema de transporte urbano de Lima y Callao, esos 8 gremios representan cerca del 95% de la flota habilitada contando los Corredores Complementarios y el sistema Metropolitano”, explicó.

Por su parte, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, indicó que no se sumarán al paro y que otorgarán un plazo máximo de un mes a las autoridades para que obtengan resultados en la lucha contra la criminalidad que afecta al sector transporte.

“Nosotros no queremos ser intransigentes, a pesar de que sentimos los transportistas y las organizaciones sociales, el Perú, indignados por todos los acontecimientos que vienen pasando con el tema de la inseguridad, a través de esta ola delictiva, nosotros estamos dando un espacio de tiempo para pedir resultados al ministro (Juan José) Santiváñez”, expresó.

“No podemos ser intransigentes y (decir) la otra semana hacemos el paro porque no me solucionan el problema. Hay que darle un espacio corto”, agregó.

Por ello, ante los diferentes resultados que tuvieron los últimos paros en Lima, queda flotando la pregunta respecto a cuánta representatividad y alcance tiene cada gremio de transporte que acatará el paro. Muchas de ellas no tienen presencia en redes sociales o página web, por lo que resulta difícil conocer a sus dirigentes. Al parecer, se agrupan y cambian de nombre ante una determinada coyuntura.

A continuación una radiografía de los gremios que han anunciado la paralización:

Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani)

Herman Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), detalló a El Comercio que agrupa a más de 9 mil choferes, entre ellos taxistas, mototaxistas, conductores de autos colectivos, de transporte urbano y de carga.

Tras remarcar que no representan a empresas de transporte urbano, enfatizó que su interés principal es la derogatoria de la Ley de Crimen Organizado, incluso, según dijo, hubo reuniones con congresistas para ver dicho, pero no han obtenido resultados.

Sin embargo, documentos y noticias de años anteriores evidencian que Mendieta ha estado vinculado a los taxis colectivo, incluso ejerció como secretario de Defensa de la Federación Nacional de Taxi y Colectivo (Fentac).

Este es el documento que firmó Herman Mendieta como representante de los colectiveros

Transportes Unidos

El secretario de Transportes Unidos, Edgar Vitor, indicó a este Diario que su gremio agrupa solo a empresas de transporte urbano, incluidas la del Callao, quienes, en total, reúnen a unas 5 mil unidades y que generan 20 mil puestos directos e indirectos.

Insistió en que el Congreso debe derogar la Ley de Crimen Organizado y no apruebe la de Terrorismo Urbano. Vitor remarcó que la extorsión es un tema importante, pero consideró que el caso debe verse desde la inseguridad ciudadana.

Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú

Este gremio es dirigido por Geovani Diez Villegas, quien indicó que sus agremiados aún no deciden si se suman a la paralización. Remarcó que solo paralizarían sus actividades en caso la plataforma contenga el tema de la seguridad ciudadana.

“Nosotros somos un conjunto de gremios y que están asociados a la Unión de Gremios. Somos 380 gremios a nivel nacional y cada gremio tiene aproximadamente entre 5 a 15 gremios más que están dentro de ellos. Las modalidades son todas las diversidades de transporte, como de carga, turístico, transporte urbano, transporte interprovincial, taxi, mototaxi, y conductores”, expresó a El Comercio.

Geovani Diez Villegas

“En el caso del transportista a nivel nacional somos 3 millones en todas las modalidades. Nosotros llegamos a un 70% de toda esta población transportista, entonces estaríamos hablando, más o menos, de 800 mil transportistas que estarían en la misma línea de nosotros”, agregó.

Sin embargo, los actuales objetivos de Diez Villegas distan mucho de los que enarbolaba años atrás, pues promovía amnistías para infractores, reducción de la valla para obtener brevete, prórrogas y toda clase de flexibilidades para los conductores.

Incluso, durante la gestión de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue considerado como “el ministro paralelo”, ya que se le sindicó de tener el poder de decisión sobre reglamentos que publicaba el sector y registraba decenas de visitas a la sede del MTC.

Además, tal como lo evidenció un informe de El Comercio de noviembre del 2023, Diez Villegas tuvo la intención de conformar un partido político, teniendo como base a los ‘colectiveros’.

Alianza Nacional de Transportistas

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que el gremio al que representa tiene 10 años de fundación y cuenta en sus filas a 300 empresas de transporte en todo el país, y cada una de ellas agrupa a 100 unidades, entre automóviles y camionetas, dedicadas al servicio de taxi colectivo y turismo.

“Se diría que somos formales en algunos sectores, en otros sectores les falta solamente la tarjeta única de circulación para que puedan ser la formalidad completa al 100%”, manifestó.

En su plataforma de demandas figura actualmente que se deje sin efecto la Ley de Crimen Organizado y que no apruebe la Ley de Terrorismo Urbano.

Vinculaciones

Una fuente del sector señaló a El Comercio que Herman Mendieta y Walter Carrera, presidente y vicepresidente de Asotrani, respectivamente, así como Julio Campos estarían vinculados al sector taxi colectivo.

“Uno de ellos ha declarado de manera expresa que es representante de las M1, y sabemos que las M1 son los autos colectivos ilegales de Lima”, enfatizó.