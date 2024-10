En medio de esta situación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que se evalúa establecer que las Fuerzas Armadas tengan el control del orden interno en las zonas declaradas en estado de emergencia. Hasta el momento, la labor de los militares se circunscribe a brindar apoyo a la PNP en los operativos.

Esto, obviamente, generó diversas reacciones, ya que algunos consideran que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para dirigir el orden interno, mientras que otros apuestan por capacitar y aprovechar su capacidad disuasiva que generan en las calles ante la actual coyuntura.

Piden asumir responsabilidad en caso militares controlen el orden interno

Roberto Chiabra, exministro de Defensa, excomandante general del Ejército y congresista, recordó que durante la época del terrorismo se implementaron los estados de emergencia dirigidos por los militares, pero remarcó que en ese momento era un “enemigo diferente”. Consideró que actualmente la extorsión es el delito que más viene afectando a la ciudadanía y que este se debe enfrentar con inteligencia policial.

“Acá es parte de una delincuencia común, donde la extorsión es la principal amenaza y eso se combate con inteligencia policial. Para cuestiones de orden interno o orden público no es que se emplee fácilmente a las Fuerzas Armadas. Yo creo que la violencia que hay tiene que solucionarse con inteligencia policial. No está funcionando la estrategia”, indicó.

No obstante, remarcó que, si las Fuerzas Armadas asumen el control de las calles, significa que la delincuencia ya sobrepasó a la Policía y que el Gobierno “se juega su última carta”. El siguiente paso será la convocatoria a un Consejo de Defensa Nacional.

“Se tiene que convocar al Consejo de Defensa Nacional, que el jefe del Comando Conjunto haga una exposición de cuál es la estrategia que va a aplicar. Hay que tomar en cuenta que debe formarse al interior del Comando Conjunto un Estado Mayor de frente interno con personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sería el jefe del Comando Conjunto quien planearía y conduciría las acciones del orden interno”, manifestó.

Además, remarcó que la presidenta Dina Boluarte, en su calidad de jefa suprema de las FF.AA. y la Policía, debe asumir la responsabilidad de las consecuencias que traería que militares dirijan el orden interno.

“Ese es el serio gran problema que hay. Hoy héroe, mañana villano, y después tiene usted que sale una presidenta que dice que tiene mando pero no comando. Por eso yo le digo que, de salir las Fuerzas Armadas, tiene que convocarse a un Consejo de Defensa para que sea ella, en este caso la presidenta, la que asuma la responsabilidad”, argumentó.

Como una alternativa, Chiabra planteó la creación en cada región del país una brigada de policía militar, que contaría con personal entrenado, instruido y equipado para tareas puntuales.

Plantean capacitar a militares

El general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, excomandante de la Policía Nacional, remarcó que se debe capacitar a los miembros de las Fuerzas Armadas en el manejo del orden interno, ya que existe el riesgo, según dijo, de que hagan uso de sus armas en intervenciones comunes y podrían ocasionar víctimas.

“El riesgo es que no saben intervenir (los integrantes de las FF.AA.). Se supone que la Policía que, para el control del orden interno, tiene armas de puño, como revólveres y pistolas, los militares en todas las intervenciones están con armas de guerras, que son semiautomáticas y de gran calibre”, señaló.

En ese contexto, Pérez Rocha recordó que durante el estado de emergencia decretado en Puno, en medio de las protestas contra el actual Gobierno, unos soldados del Ejército que participaban en el control de las protestas murieron ahogados al intentar cruzar un río Ilave, en marzo del 2023.

También pidió que se establezca la cantidad de militares qué podrían participar en las acciones, pues consideró que no existe una cantidad suficiente para cumplir la labor.

Además, recordó que, hasta el momento, la labor de las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia en Lima se ha limitado a acompañar a la Policía en los operativos de control de identidad.

“Es una irresponsabilidad y un retroceso”

El exministro del Interior Carlos Basombrío consideró que sería “una irresponsabilidad” y “un retroceso” otorgarle a las Fuerzas Armadas una facultad que no les corresponde. Al igual que Pérez Rocha, el especialista remarcó que no existen militantes en la cantidad que se requiere para ejecutar un estado de emergencia.

“Esta es una irresponsabilidad total porque las Fuerzas Armadas no quieren tener la responsabilidad en el país, o en Lima o Callao, porque no les corresponde. Es notorio que, además, no hay muchos efectivos de las Fuerzas Armadas ‘sobrantes’ que puedan participar siquiera en los estados de emergencia”, remarcó.

“De aprobarlo, sería un nuevo retroceso, por lo menos la Policía está formada profesionalmente para la lucha contra el delito, las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas no saben desarrollar planes de acción ni estrategias”, agregó.

Basombrío tiene una similar opinión que Chiabra respecto a que se debe apostar por los trabajo de inteligencia policial, por lo que pidió fortalecer dicha labor con recursos humanos y económicos.