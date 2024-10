Renzo murió entre las avenidas Huamalíes y Manuel Pardo de Barrios Altos, al pie de sus compañeros y bajo la mirada de varios vecinos. Era un joven policía de 29 años de edad. Prestaba servicios como detective en la Brigada Especial Contra la Criminalidad de Lima Norte. El día de su asesinato, el miércoles 16, estaba haciendo un trabajo de inteligencia con el fin de capturar a un extorsionador. No vestía uniforme porque debía mimetizarse. Se puso una casaca negra, un jean del mismo color, zapatillas deportivas y se subió a su motocicleta. Sabía que estaba cerca de su objetivo y emprendió la marcha para ubicarlo, pero en ese trayecto fue asesinado con siete disparos por un sicario. Renzo no soportó los impactos y falleció en el acto. No tenía un chaleco antibalas.

Suboficial de tercera Renzo López Reyes tenía solo 29 años. El hecho se registró cerca de las 11:30 a.m., mientras López Reyes intentaba ubicar a Aarón Lozano Manrique, un extorsionador que estaba amenazando varios comerciantes de la Av. Canadá. Fuentes policiales de este Diario presumen que un sicario de la banda que integra Lozano Manrique habría abierto fuego contra el oficial López Reyes, en medio de una confusión por su presencia en Barrios Altos. Este Diario pudo conocer que la muerte del oficial también se dio producto de una serie de deficiencias, entre ellas, la falta de chalecos antibalas. Esto había sido denunciado un mes atrás por la misma brigada que integraba López Reyes, a través de un informe dónde requerían mayor equipamiento para luchar contra las bandas organizadas de la zona norte de la capital. En el documento también señalaban que solo contaban con un fusil AKM y un chaleco antibalas para ejecutar sus operativos. El joven policía es el segundo agente asesinado en lo que va del año de dicha brigada policial. En febrero de este año, en Comas, el oficial Luis Carrasco Ramos fue ultimado a pocos metros de su casa por sicarios aparentemente vinculados a Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’, un delincuente vinculado a las extorsiones en Lima norte. Asimismo, es la víctima 24 asesinada durante el estado de emergencia vigente en 13 distritos de Lima y 1 en Callao. Lee también: 19 días de miedo: cómo 23 asesinatos desafían el estado de emergencia en Lima Los hechos Entre las estrechas calles de Barrios Altos, se encontraban los colegas del efectivo fallecido, los mismos que corrieron luego de escuchar los disparos. Vecinos también se acercaron para ver qué pasaba. La conmoción se apoderó de ese cruce de avenidas. Los policías, quienes solo portaban sus armas y chalecos distintivos de la brigada, atinaron a retirar a las personas con varios gritos. Uno incluso sacó su arma, la rastrilló y realizó un disparo al aire. Peritos de criminalística llegaron a revisar la zona. Foto: GEC Lee también: Radiografía del sicariato en el 2024: 369 víctimas y el transporte público como nuevo blanco Una cámara de seguridad logró captar el preciso instante en que López Reyes cae de su motocicleta hacia la pista tras recibir los impactos y se ve cómo los vecinos corrieron hacía él para auxiliarlo. Miembros de la Policía Nacional del Perú cercaron la zona e iniciaron una intensa búsqueda para dar con los culpables del caso, también con el extorsionador que era buscado. Policías realizaron trabajos de búsqueda para encontrar al extorsionador y sicario. Solo el primero de ellos ha sido detenido. Foto: GEC Este último fue capturado poco tiempo después del lamentable deceso del policía. En la intervención que se realizó en Lince, Aarón Lozano Manrique negó estar vinculado al asesinato y alegó que huyó antes de que llegue la policía a Barrios Altos -donde reside- hacía el lugar donde lo encontraron porque “tenía miedo” y ya estaba advertido de que era buscado. En un video registrado él niega haber realizado los disparos e incluso señaló que no estaba extorsionando a ningún comerciante. Sin embargo, aceptó que era el autor de unos videos extorsivos donde se lo veía sujetando dos armas de fuego. Ese video habría sido usado para amedrentar a una larga lista de comerciantes de la Av. Canadá. Tras su captura fue trasladado hasta las instalaciones de la Dirincri, en la Av. España del Cercado de Lima, donde permanece detenido mientras duren las investigaciones preliminares que pesan en su contra. En tanto, el sicario que asesinó al policía aún es buscado. Aarón Lozano Manrique, presunto extorsionador. Foto: PNP “La policía seguirá trabajando con mayor esfuerzo. No nos doblegamos, no nos van a superar. Si tengo que hacer el uso de un arma, lo haré. El delincuente que intente atacar o ataque a un policía, lo capturaremos vivo o muerto”, declaró el general PNP Marco Antonio Conde Cuellar, director de Investigación Criminal. Homenaje El jueves, frente al edificio donde ahora el extorsionador espera su destino entre la libertad y el encierro, el policía López Reyes fue despedido con honores durante una ceremonia realizada en presencia del general PNP Marco Antonio Conde Cuellar, director de Investigación Criminal y otros jefes de la Divisiones que integran la Dirincri. Su familia, invadida por el dolor, también estuvo presente. Familiares de Renzo López asistieron al homenaje. Foto: Britanie Arroyo “Las disculpas del caso porque él ha dado mucho tiempo con nosotros dejándolos de lado, pero tengan por seguro que estos miserables, que atenten contra los policías, vivos o muertos los vamos a capturar a todos”, enfatizó el director de Investigación Criminal. Además de Lozano Manrique, la policía informó que detuvo a otras dos personas, pero no han revelado sus identidades. En declaraciones ante la prensa, el general PNP Conde Cuellar declaró que uno de ellos estuvo recluido en un penal de Chile por tráfico ilícito de drogas. Más ataques En un operativo realizado en el Cercado de Lima, cinco agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú resultaron gravemente heridos al ser atacados por un grupo de personas en una vivienda presuntamente dedicada al comercio de drogas. El incidente tuvo lugar en la zona de Manzanilla, donde los efectivos intentaban capturar a un sospechoso de vender sustancias ilícitas. La intervención se volvió violenta cuando un gran grupo de personas y familiares del detenido se interpusieron para intentar detener la operación policial usando palos, piedras y otros objetos contundentes. Durante el ataque, uno de los agresores llegó a desenfundar un arma de fuego contra un agente que estaba en el suelo. Agresores del Cercado de Lima. Los cinco agentes fueron llevados al Hospital de la Policía, donde se están recuperando de sus lesiones, la mayoría de las cuales fueron causadas por golpes en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza. Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a 11 personas implicadas en la agresión a cinco efectivos del Grupo Terna, según informó el Ministerio del Interior. Asimismo, la Cartera mencionada condenó la violenta agresión, perpetrada por familiares y vecinos de traficantes de drogas, y aseguró que continuará buscando a los demás implicados.



Agentes de la @PoliciaPeru capturaron a otros 10 implicados en la agresión a 5 efectivos del Grupo Terna durante un operativo en el Cercado de Lima.



Los cinco efectivos, que presentan diversas lesiones, incluyendo traumatismos, están recibiendo atención médica y se encuentran fuera de peligro. Uno de los agentes fue sometido a una operación de emergencia para extraer un pedazo de cuchillo de su espalda, y otros requieren cirugía para tratar sus lesiones.



Por encargo del ministro Juan… pic.twitter.com/DJsbQAxCy3 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 15, 2024 “Hay mucho ciudadano que trata de agredir cuando hay una intervención policial”, dijo el general PNP Conde Cuellar en relación al caso de Manzanilla. También indicó que la División de Investigación de Homicidios viene trabajando en la investigación contra los agresores por las lesiones graves que han sufrido los policías.