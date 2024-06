El domingo último, Jessica Newton coronó a su décima reina en una gala que significó una nueva etapa para el certamen de belleza más importante del país. Tras la pandemia, el Miss Perú volvió a los escenarios grandes, con transmisión en vivo y público presente. Un despliegue multitudinario en el que se presentaron treinta y cinco candidatas ─quince más que el año pasado─ e incluso se contó con la presentación de un artista invitado, el famoso venezolano Guayna.

Tatiana Calmell ─Tati como la llaman en redes sociales─ fue coronada Miss Perú 2024 en una noche memorable, pero que no estuvo exenta de críticas. Luego de diez años en el cargo, la Directora de la Organización Miss Perú ha desarrollado un escudo ante las críticas. En entrevista con Viu, la ex reina de belleza comenta sobre la reciente coronación de Calmell y su preparación para el Miss Universo , mientras responde a las críticas ante la gala del domingo.

Tati Calmell, la nueva Miss Perú 2024

─En la gala del domingo se coronó a la nueva Miss Perú, Tatiana Calmell. ¿Cómo viviste esa noche?

Con mucha emoción. Después de la época de pandemia ─donde no podíamos tener a nadie acompañando las candidatas─, hemos tenido un estudio muy pequeñito en la elección de Janick [Maceta], luego pasamos a otro estudio sin público, creo que fueron tres años consecutivos donde no pudimos tener ni los aplausos, ni las risas, ni la emoción que se siente cuando hay tanta gente alrededor. La vivimos con emoción y alegría. Mi décima reina, imagínate.

─¿Estás de acuerdo con la elección del jurado?

Sí. Creo que, además, era de alguna manera la reina esperada por tantos missólogos de tantas partes del mundo. Es la primera vez que tenemos al mundo entero pendiente de la gran favorita y creo que las muestras de cariño no se han hecho esperar. Creo que [Tati] es una mujer muy espiritual, muy especial, que tiene una luz particular. Es una niña que, además de bella, logra conectar con los demás y eso es importante.

─Tati es modelo, actriz, es una mujer talentosa. ¿Qué características la convierten en una gran candidata para el Miss Perú?

Su empatía. Su disciplina. El hecho de estar dispuesta a entregar un año de su vida para trabajar en pos de su sueño y en pos de los demás. Hay algunas personas que están muy enfocadas en la competencia internacional, ella está enfocada en realmente generar un cambio durante su reinado y eso es bien bonito. Además, creo que el simple hecho de que ella sea una mujer fuerte, capaz de perseguir su sueño a pesar de haber recibido un no antes, es importante. La gente se tiene que acostumbrar a que no todo es fácil y que a veces cuando quieres lograr algo grande, tienes que esforzarte una, dos y hasta tres veces. Es un ejemplo de constancia, lucha, perseverancia [...]. Su belleza, su personalidad, su carisma... lo tiene todo.

─Luego de la coronación, ¿qué sigue? ¿cuándo empieza el trabajo de la Miss Perú?

Empezó su preparación recién electa porque teníamos acá [en el Perú] al coach, él vive en Nueva York. Él la va a guíar en todo, como cabeza de su preparación. Está con ella para ver sus reacciones, sus primeras entrevistas, el estilo del cabello, como fotografía, hacia dónde se tiene que orientar para el Miss Universo [...]. Entonces ya empezamos a trabajar con ella y ha tenido muchísimas entrevistas, incluso terminó afónica ayer. La pobre tuvo que terminar pasando por por la clínica y le hemos dado unos días de descanso, que es importante.

─¿Cuántas personas conforman el equipo que trabaja con la Miss Perú?

Cuenta con un equipo enorme. Tiene al entrenador que es Jeff, él vive en Nueva York y es profesor de la universidad Stanford. Es especialista en todo lo que es el entrenamiento de reinas de belleza [...]. También hay un equipo de pasarela, de imagen, el equipo que la rodea sobre cómo debe verse el cabello, el maquillaje, el estilo. Hay varios equipos de fotógrafos para ver cuál es la foto que finalmente llega a presentarse a Miss Universo, equipo de video. No menos de treinta personas trabajan con la Miss Perú.

─Tati fue elegida en una noche que ha despertado también muchos cuestionamientos. ¿Qué le respondes a la gente que dice que tú o el jurado elige a la ganadora a dedo, sin considerar el proceso de elección?

Gracias por su atención, pero ya no respondo a eso. O sea, después de diez años... y si tú entras a ver Miss Ecuador, es lo mismo. Entras a ver Miss Venezuela, es lo mismo. Entras a ver Miss Filipinas, es lo mismo. Creo que para poder competir tienes que saber ganar y tienes que saber perder. Si me pusiese a escribir en las redes cada vez que no gano, ya no podría tener relación con ningún certamen internacional donde vayan mis reinas. Creo que es parte de la disciplina saber ganar y saber perder, y saber respetar a las personas que compiten, ¿no? El jurado ve cosas en una y otra [candidata] y ellos deben tener un criterio personal para saber a quién finalmente le colocan la corona de Miss Perú.

Sobre la ceremonia del Miss Perú

─La décima gala del Miss Perú contó nuevamente con público presente y un gran despliegue en vivo, ¿cómo se manejó la organización?

Hubo que batallar muchísimo porque si se dan cuenta, la gente estaba acostumbrada a quince candidatas. Anda maquilla a treinta y cinco mujeres, viste a treinta y cinco mujeres, cambia a treinta y cinco mujeres. De veinte chicas en un set hemos pasado a toda una organización en una plataforma abierta donde hemos hecho actividades todos los días, pero todos los días...hasta un campeonato de fútbol.

─¿Crees que fue una decisión acertada realizar un evento de dicha magnitud?

Sí. Hemos logrado la visibilidad internacional. Nos han felicitado del Miss Universo, del Miss international, incluso de otras organizaciones que no manejo internacionales. Me encanta. Y luego hay mil y un defectos que siempre voy a encontrar. Si tú me preguntas, “Jessica, ¿encuentras algún defecto en cada presentación? Siempre”.

─¿Cuáles resaltas de la gala del domingo? De hecho, fue muy criticada en redes sociales por el retraso del horario, el exceso de publicidad...

Bueno, a mí las criticas la verdad no me importan mucho. Me importa cuando lo veo objetivamente. Y veo, por ejemplo, que el tiempo que nos demoramos en abrir el show fue bastante largo y eso es algo que hemos visto en interno. Pero es que son treinta y cinco [candidatas], y treinta y cinco que a último minuto se quieren acomodar el pelo, se quieren cambiar el maquillaje, quieren ir al baño, ¿no? Entonces hay demoras que se han dado por el tema de ser tantas chicas. También, porque las cámaras estaban colocadas de tal manera que tenía que dejar de llegar la gente para que nadie se cruce por ellas. Es la primera vez que vendemos las entradas con tanto éxito. Estoy muy feliz. Pero las personas todavía no entienden que cuando tú das una hora tienen que llegar esa hora porque luego no se pueden cruzar por la mitad de la cámara para sentarse en su sitio. Entonces, son medidas que tienen que ser más severas ahora que nos vamos a Cusco y que tienen que ser tomadas, pues en consideración. El tema de los cortes comerciales, estoy muy agradecida con todos mis auspiciadores de verdad. Estoy muy, muy, muy agradecida, creo que ha sido un récord de auspicios también, pero se tienen que manejar de manera distinta porque si ponemos esos cortes comerciales dios santo, hasta yo que estaba sentada ahí decía “bueno....”.

─También se criticó mucho la conducción de la gala, que estuvo a cargo de Carlos Adyan y Laura Spoya. ¿Consideras que hubo desorganización entre los conductores?

No, no es la narración de un noticiero. Así son todos y él [Carlos Adyan] conduce Miss Universo, ¿que más quieren? O sea, él es el conductor de Miss Universo y de acá se va a conducir Miss México, del dueño de Miss Universo. Mejor conductor para el Miss Perú no van a encontrar. Es alguien que sale en la cadena Telemundo, es la primera vez que Perú elige una reina y tienen a Telemundo en cámara listo para darle la primera entrevista a la reina. Nos ha felicitado People en Español que algo de experiencia tendrán....nos han felicitado porque han seguido el certamen, así que la conducción es impecable. Ahora, que Laura [Spoya] se haya puesto a bailar reguetón es parte de Laura...que no estaba coordinada con Carlos y creo que casi le da algo, a mi también. Pero es lo que sucede, ¿no? Tú estás en Miss Universo y hay bromas, no es un noticiero que diga “Buenos días”, es algo orgánico, divertido y una de las cosas que más me gustó es la conducción.

Carlos Adyan y Laura Spoya estuvieron a cargo de la conducción del Miss Perú 2024. (Foto: Captura de televisión).

─Entonces hay puntos de mejora...

Siempre vas a cometer errores cuando te atreves a hacer cosas. El que espera estar listo para no cometer ningún error, se va a morir sin hacer nada. Si hay algo que no tengo temor es a equivocarme porque cuando te equivocas, aprendes. Pero si no haces nada y te sientas a criticar a los demás, pues qué pena. Habrán cosas que iremos mejorando, pero si tuviese que decir lo hacemos o no lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos porque ya es hora de que se empiecen a hacer cosas grandes. Si miras las transmisiones de todos los certámenes que se han hecho ya en Latinoamérica, está bastante bien nuestra primera vez. Es una primera vez manejándolo nosotros, hemos visto un montón de cosas que se pueden mejorar, pero creo que para ser la primera vez es de aplauso, de aplauso a mi equipo.

─A nivel personal, como Jessica Newton, ¿cómo manejas estos las criticas?

El peso que tú le des a las críticas va a marcar de alguna manera la felicidad y la tranquilidad que tengas en tu vida. Puedo escuchar una opinión pero voy a tomar el consejo si es alguien experto en lo que me está diciendo. Ahora entiendo, por ejemplo, a los técnicos de fútbol cuando hay tantas personas que le dicen “a quién debió poner adelante, a quién debió poner atrás, quién debió patear”. Él debe conocer a su equipo mejor que nadie y tomará las decisiones en función a un montón de cosas que nadie maneja y nadie conoce. Lo mismo sucede en el caso de las reinas, es como unas olimpiadas pero de la belleza. A mis reinas, las conozco más que cualquiera y sé cuándo se equivocan y sé cuando no se equivocan, ni sé quién está más lista, pero ya la decisión final depende de lo que ellas hayan logrado transmitir al jurado [...].Si yo que manejo a tantas chicas tuviese algún tipo de temor ante la crítica, cómo les enseño a ellas a manejar las críticas. O sea, te van a criticar siempre.

Novedades del Miss Perú

─Esta edición ha traído otras novedades como la inclusión de la Miss curvy, ¿de qué se trata esta alianza?

Me parece que el tema que la plataforma permita que compitan no solamente la Miss Curvy, también mujeres separadas, casadas, convivientes, madres, de rangos de edad distintos, nosotros no hemos tenido todavía la competencia de una mujer trans, pero me parece interesante ...te hace la plataforma mucho más diversa, mucho más inclusiva. Le enseña a las chicas distintos momentos de ser mujer. Las mujeres no tienen una sola forma, las mujeres no tienen un solo biotipo, las mujeres somos totalmente únicas. Creo que el hecho de que las personas aprendan a aceptar la diversidad como algo natural, por eso es que no te hablo solamente de la Miss Curvy, porque no creo que sea algo que se deba de enfocar [en ella]. Para mí cuando la veo es igual a Maruxa [Salcedo], que de alguna manera en su momento todo el mundo le decía que no podía competir porque no llegaba a la altura ideal, igual que algunas mamás, que les decían “Qué pena que hayas tenido hijos ya no puedes ser Miss Perú”. Ahora cualquier mujer puede ser Miss Perú y eso es lo valioso.

─¿Estamos frente a una nueva era de los certámenes de belleza?

100%. Creo que las reinas de belleza ahora pueden levantar la voz y decir lo que realmente piensan. [...]. Hoy en día lo que se busca es una mujer que pueda expresar sus ideas con claridad y unirse a causas que considera valiosas. No tiene que ser siempre políticamente correcta, puede ser disruptiva [...]. Me acuerdo que cuando empecé en los certámenes de belleza, no habían reinas morenas. Fui la primera en coronar a una reina negra y fue un escándalo nacional. Fui la primera en coronar a una reina con rasgos asiáticos. Corono una rubia y todavía se horrorizan porque no es el biotipo. Entonces, gran parte de esta transformación es ver a una Miss Apurímac, que me encantó, hablando en quechua. Qué placer ver a una mujer andina que cuando salude a la prensa en Lima se maneje en quechua. ¿Por qué tendría que dejar de hablar quechua cuando ella es una embajadora de su cultura? Esas son las cosas que creo que la gente tiene que mirar. Que tú no tienes que renunciar a quién eres para encajar dentro de un prototipo, de un molde, no tienes que ser rubia. No tienes que renunciar a lo que te gusta, cuáles son tus raíces para ser parte de Miss Perú. Miss Perú son todas. Y las críticas [en redes sociales] han sido a las chicas de provincia. “Ay no, qué feo habla”. No es que que hable feo, habla distinto a ti, pero no es que hable mejor o peor. Esa inclusión, sobre todo en un país que tiene tanta diversidad, creo que hay que enseñarla desde la plataforma.

─El año pasado el Perú fue elegido “País del año” por premios acumulados en certámenes de belleza internacionales, ¿qué nos hace falta para ganar el Miss Universo?

Creo que estamos cerca. ¿Qué nos hacía falta antes? Que no nos esperaba nadie. Cuando Perú llegaba ni la prensa internacional nos pedía entrevista y eso es lo que la gente no ve. Antes mis reina llegaban, la prensa internacional pedía a las chicas para entrevistar y Perú no estaba ni siquiera en la lista de las que querían conocer. Ahora llegamos y desde antes los medios ya nos empiezan a llamar para ver quién viene de Perú, cuáles son sus características, como compite, cuál será el traje típico de Perú...pero eso ha sido un trabajo de constancia. Filipinas lo viene haciendo igual que Perú. Tailandia es un país que también ha avanzado muchísimo. Antes era Colombia y Venezuela. El hecho de que Perú logre imponerse y que la gente empiece a estar pendiente simplemente de la elección, ya es un gran paso. Esa reina llega con visibilidad previa.

─Jessica, ¿Tati Calmell puede traer la corona internacional al Perú?