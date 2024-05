La modelo peruana Gabriela Serpa denunció haber sido estafada por su exnovio Gonzalo Méndez, a quien le habría entregado más de S/ 300 000 de sus ahorros, dinero con el que se compraría un departamento.

“Le di 300 mil soles y nunca me devolvió nada. Me confié porque tenía solvencia económica y se veía como alguien en quien depositar capital y con ello obtener beneficios. Pero no fue así”, señaló.

Mediante una entrevista con Magaly Medina, la actriz cómica señaló que tras ganarse su confianza, también animó a su padre a que invierta con el joven de 24 años.

“Confié tanto en él que hice que mi padre invierta con él y ha perdido mucho dinero”, añadió la modelo.

De ese modo, la integrante de “JB en ATV” aseguró que le entregó S/ 30 000 más para ayudarlo en otra inversión, pero que al devolverle el dinero más el interés de S/ 1000, su expareja le volvió a pedir el monto, pero esta vez ya no se lo devolvió.

Según la versión de Gabriela, su exnovio ya no le devolvió el dinero pactado alegando que la SUNAT cerró sus cuentas bancarias, impidiendo que pueda realizar movimientos.

Las denuncias de Gonzalo Méndez





En un informe presentado por “Magaly TV, la Firme”, más de 5 personas han denunciado a Gonzalo Méndez por estafa, a quienes le habría pedido sumas millonarias para supuestas inversiones, que al final no tuvieron el retorno esperado.

Uno de ellos fue el exchico “reality” Israel Dreyfus, a quien Méndez le abría pedido la cantidad de S/ 130 000 soles, dinero que al final no recuperó.

Gonzalo Méndez solicitaba cantidades exorbitantes para negociar e invertir, se respaldaba indicando que tenía una empresa familiar, propiedad de su tío, con la que realizaba licitaciones en el Estado peruano.

Magaly Medina reportó también que el pasado 22 de mayo, Méndez salió del país con destino a Colombia, dejando entrever que habría escapado ante las denuncias.