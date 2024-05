El cantante peruano Bryan Torres, conocido por su relación con la mediática Samahara Lobatón, habló de su amistad con el futbolista Abel Lobatón, padre de su expareja.

De ese modo, al ser entrevistado por el programa “Todo se filtra”, de Panamericana TV, el examigo de Jefferson Farfán comentó que se lleva bien con Lobatón, incluso a pesar de las agresiones que propinó a la joven.

“Siempre nos matamos de risa en realidad él siempre me lo ha dicho, no se si sarcásticamente (…) Pero al final, en la relación cada uno toma sus propias decisiones”, comentó el integrante de Barrio Fino.

Como se recuerda, Lobatón y Torres terminaron su relación sentimental en abril de 2024, esto tras haber protagonizado una serie de agresiones físicas y verbales.

Ambos se convertirán en padres ya que, la joven Samahara, famosa por sus escándalos mediáticos, quedó embarazada del cantante.

Abel Lobatón se pronuncia por agresiones de Bryan Torres a su hija





Tras conocerse la separación, Abel Lobatón, padre de Samahara, se pronunció al respecto de las agresiones que sufría la mujer, causando indignación en las redes sociales.

Mediante una entrevista con el comunicador Giancarlo Granda, el exdeportista se refirió a la escena que su hija protagonizó en 2023, cuando fue pateada por Bryan en plena vía pública.

“El chico agarra y me muestra, mira cómo me ha metido la uña, me ha mordido. Entonces cuando él quiso sacarse (a ella de encima) ahí es donde la golpea, entonces una acción tiene una reacción”, dijo.