La presentadora de televisión Tula Rodríguez desmintió los rumores sobre su vida amorosa y el nuevo supuesto romance que estaría viviendo.

Mediante sus redes sociales, la protagonista de “Los otros Concha” negó estar enamorada o conociendo a una nueva pareja, tal como se especuló hace unos días.

Es que, en sus plataformas de Internet, la exbailarina compartía publicaciones y mensajes románticos, dejando entrever que habría iniciado una relación.

Sin embargo, al conocer las especulaciones, Rodríguez se pronunció para calificarlas de falsas y a la vez pidió no ser vinculada sentimentalmente con nadie.

“No, por favor no me pongan novios, no estoy enamorada, es falso que esté saliendo con alguien, tampoco estoy buscando pareja, no hay nadie que me quite el sueño, aún no”, sentenció en sus redes sociales.

De ese modo, la artista aseguró también que, si bien no está buscando una pareja, en caso de llegar no le cerraría las puertas de su corazón. “Si llegara alguien a mi vida, bienvenido sea, tampoco estoy buscando a nadie”, añadió.

El último romance conocido de Tula Rodríguez fue el que tuvo con su fallecido esposo, el empresario televisivo Javier Carmona, que perdió la vida en setiembre de 2020.