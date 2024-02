La presencia de Tula Rodríguez en televisión nacional se ha vuelto una constante en los últimos años, y tras la salida del aire de dos programas emitidos por América TV, ahora vuelve recargada presentando la nueva temporada de “Bueno, Bonito, Bravazo”. En ese sentido, concedió una entrevista donde abrió su corazón resaltando el gran momento que vive a nivel profesional, pero también íntimo, y así recordando también sus orígenes. Conoce parte de la historia experimentada por la también actriz hace más de 20 años, y qué mensajes reflexivos envía acerca del amor propio, y su conexión con el público.

QUÉ EMOTIVOS MENSAJES COMPARTE TULA RODRÍGUEZ TRAS SU VUELTA A LA CONDUCCIÓN EN 2024

Nuevos desafíos afronta Tula Rodríguez en 2024 luego de un accidentado año pasado que terminó con el cierre de “Emprendedor, ponte las pilas”, pero hoy se siente con energía y una vitalidad expresada mediante la entrevista concedida a La República, medio en el que contó detalles acerca del comienzo de “Bueno, Bonito, Bravazo”, la relación con su hija y orígenes.

En principio, la actriz de 46 años evidenció entusiasmo por la propuesta ofrecida a través del programa de TV Perú, haciendo hincapié en el valor de la mujer peruana y “no solo para vender sus platos sino para donarlos a huérfanos y gente de extrema pobreza”.

“Se habla tanto de la pobreza humana, pero no de la riqueza del corazón y creo que eso se cumplió con creces”, manifestó Tula Rodríguez con respecto al objetivo del “Bueno, Bonito, Bravazo” 2023, apreciando mucho y recordando a la vez su niñez o adolescencia viviendo en el “barrio” como le llama ella.

Tras rememorar las carencias que alguna vez tuvo que experimentar, habló acerca del papel protagonizado a partir de la maternidad, y los retos que afronta día a día con Valentina, de quien “lo único que quiero es criar una chica empática, una niña de bien que más allá de la belleza que toda mujer tiene, quiero ver a una mujer hermosa de alma y corazón”.

Acto seguido, Tula Rodríguez, quien también actuará en “Los Otros Concha” de América TV, recordó que cuando era vedette, “quería tener un mechón rubio, pero luego empecé a mirarme al espejo y a quererme y por eso tengo el pelo negro hace más de 20 años”, conectando así con su raza y empezando a amarse a sí misma, tal y como lo reflexiona en la entrevista concedida.

Cabe resaltar, que a inicios de enero, la conductora de “Bueno, Bonito, Bravazo”, habló en exclusiva sobre la relación y el trato actual con los hijos de Javier Carmona, así como de la posibilidad de volverse a enamorar y eventualmente casarse otra vez.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN QUE ACTUALMENTE MANTIENE TULA RODRÍGUEZ CON LOS HIJOS DE JAVIER CARMONA?

La vida de Tula Rodríguez cambió de un día para otro tras el fallecimiento de Javier Carmona, su esposo desde 2012 y reconocido gerente televisivo que antes de conocerla ya tenía 2 hijos llamados Lucas y Tadeo, con quienes empezaría a experimentar una relación más que tensa e incómoda.

Precisamente, y antes de disfrutar del Crucero Royal Caribbean en las Bahamas junto a su hija Valentina, la conductora de 46 años abordó temas vinculados al entorno familiar, el amor que prefería evitar y demás, en una divertida entrevista concedida para “Preguntas Que Arden” de Cristopher Gianotti.

Vía YouTube, el 4 de enero de 2024 se estrenó dicho diálogo en el cual Tula Rodríguez reveló de manera inédita que si bien no tiene “una comunicación constante” con los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo, ambos llegaron a aceptar la invitación para participar en el festejo del último quinceañero de su primogénita.

“Le dije a mi hija Valentina que hay que invitar a sus hermanos porque es una fecha importante como su quinceaños, fue como un lonche”, contó la también actriz para luego incidir en la comunicación escrita que tuvo con uno de ellos antes de que llegaran a su casa casi a fines de noviembre de 2023.

Recordemos que la reunión por los 15 años fue compartida por la propia Tula Rodríguez a través de fotografías en video publicadas en TikTok, donde se aprecia que los 3 se abrazan y comparten un feliz instante.

¿TULA RODRÍGUEZ QUIERE VOLVER A CASARSE?

El deceso de Javier Carmona en 2020 impactó en la vida amorosa de Tula Rodríguez, quien como ella misma confiesa, a partir de entonces se cerró a la posibilidad de entablar otra relación sentimental y enamorarse eventualmente.

“Yo creo que el 2024 si voy a estar mucho más atenta a una señal, un poco más abierta”, expresó no sin antes manifestar que aún cree y “fervientemente en el matrimonio, creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios”.

Con un “Yo sí me volvería a casar”, Tula Rodríguez confirmó que a partir de este nuevo año si espera conocer a alguien que además se gane el cariño de Valentina, “pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau”, enfatizó con respecto a la intención de la otra parte en relación al vínculo nupcial.