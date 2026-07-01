Por Redacción EC

Este miércoles comienza oficialmente el mes de , un período patriótico en el Perú, puesto que se conmemoran importantes antecedentes históricos del país. Esta época no solo representa una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y celebrar la identidad nacional, sino también para realizar pendientes personales o disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Con el objetivo de comenzar este nuevo mes cargado de energías positivas, a continuación te compartimos divertidas frases para recibir julio, las cuales puedes compartir en tus redes sociales o simplemente leerlas personalmente para llenarte de motivación.

FRASES PARA RECIBIR EL MES DE JULIO

  • “Bienvenido, julio. Estamos emocionados de vivir todas las aventuras que tienes preparadas para nosotros”.
  • “La llegada de julio nos recuerda que no hay nada mejor que disfrutar del presente y vivir el momento”.
  • “Bienvenido, julio. Este mes promete ser emocionante y lleno de oportunidades para disfrutar de la vida”.
  • “¡Finalmente llega julio, ese mes del año lleno de aventuras para divertirnos”.
  • “Aunque este mes que termina no fue perfecto, ¡sé que este julio que está por iniciar será mucho mejor!”.
  • “Julio es el mes perfecto para tomar un descanso, relajarse y disfrutar de la vida”.
  • “Pienso que en julio mejoraré. Las cosas cambiarán y los sonidos no dolerán”. (Charlotte Eriksson)
  • “Para tener un buen mes de julio, la actitud es importante, así que ¡ponte positivo!”.
  • “Este mes será de nuevas oportunidades”.
  • “En este mes de julio solo cosecha éxitos.”

FRASES CRISTIANAS PARA RECIBIR EL MES DE JULIO

  • Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Feliz mes de julio
  • Deseo que el mes de julio sea de mucha bendición para tu vida.
  • Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer, hoy puedes hacerlo bien. ¡Feliz julio!
  • Julio será un mes de bendición para mí, para mi familia y para mi país.
  • Señor, este mes de julio abro las puertas de mi hogar para que lo cubras con tu amor y de prosperidad.
  • El amor no hace girar al mundo. El amor es lo que hace que el viaje valga la pena.
  • No te esfuerces por ser exitoso, más bien por ser de valor.
  • Creo en Dios. Él mi escudo, mi protección, mi fuerza para seguir adelante. ¡Feliz julio!
  • Feliz es ese que agradece a Dios cada mañana al despertar.
  • No hay sombra que pueda tapar la luz del Sol mucho tiempo.

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