Este miércoles comienza oficialmente el mes de julio, un período patriótico en el Perú, puesto que se conmemoran importantes antecedentes históricos del país. Esta época no solo representa una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y celebrar la identidad nacional, sino también para realizar pendientes personales o disfrutar de unas merecidas vacaciones.
Con el objetivo de comenzar este nuevo mes cargado de energías positivas, a continuación te compartimos divertidas frases para recibir julio, las cuales puedes compartir en tus redes sociales o simplemente leerlas personalmente para llenarte de motivación.
FRASES PARA RECIBIR EL MES DE JULIO
- “Bienvenido, julio. Estamos emocionados de vivir todas las aventuras que tienes preparadas para nosotros”.
- “La llegada de julio nos recuerda que no hay nada mejor que disfrutar del presente y vivir el momento”.
- “Bienvenido, julio. Este mes promete ser emocionante y lleno de oportunidades para disfrutar de la vida”.
- “¡Finalmente llega julio, ese mes del año lleno de aventuras para divertirnos”.
- “Aunque este mes que termina no fue perfecto, ¡sé que este julio que está por iniciar será mucho mejor!”.
- “Julio es el mes perfecto para tomar un descanso, relajarse y disfrutar de la vida”.
- “Pienso que en julio mejoraré. Las cosas cambiarán y los sonidos no dolerán”. (Charlotte Eriksson)
- “Para tener un buen mes de julio, la actitud es importante, así que ¡ponte positivo!”.
- “Este mes será de nuevas oportunidades”.
- “En este mes de julio solo cosecha éxitos.”
FRASES CRISTIANAS PARA RECIBIR EL MES DE JULIO
- Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Feliz mes de julio
- Deseo que el mes de julio sea de mucha bendición para tu vida.
- Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer, hoy puedes hacerlo bien. ¡Feliz julio!
- Julio será un mes de bendición para mí, para mi familia y para mi país.
- Señor, este mes de julio abro las puertas de mi hogar para que lo cubras con tu amor y de prosperidad.
- El amor no hace girar al mundo. El amor es lo que hace que el viaje valga la pena.
- No te esfuerces por ser exitoso, más bien por ser de valor.
- Creo en Dios. Él mi escudo, mi protección, mi fuerza para seguir adelante. ¡Feliz julio!
- Feliz es ese que agradece a Dios cada mañana al despertar.
- No hay sombra que pueda tapar la luz del Sol mucho tiempo.