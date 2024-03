Estela Vargas (Tula Rodríguez) y Catalina Visse Sanguinetti (Milene Vásquez) son las dos caras de una misma moneda. Provienen de clases sociales distintas, pero fueron engañadas por el mismo hombre: Emilio Concha, padre de sus hijos. Ambas sufren, aman, lloran y comparten un duelo. Esta es la historia de “Los otros Concha”, la nueva ficción de Del Barrio Producciones y América TV.

“Esta producción retrata un poco el hecho de que a pesar de las diferencias económicas, el dolor humano es universal. No hay familia ni relación perfectas. Las mujeres no tenemos que ser rivales porque, de alguna manera, todas llevamos una procesión en el corazón”, destaca Vásquez Cabello. “Pobres y ricos, todos sufrimos y lloramos de la misma manera”, añade Rodríguez Quintana tras dar detalles de Estela, su personaje.

“Vivía con Emilio en Lima Norte. No sospechaba nada porque él era un hombre común y corriente, que trabajaba en su carro, mientras que ella se quedaba en su casa, cocinando, atendiendo a los chicos, siempre punche. Por obvias razones no siguieron juntos. Le tocó salir sola adelante. Es luchadora y siempre prioriza su lado de mamá”, refiere.

“Tiene mucho de mí, aunque no creo que yo permita tener un Emilio Concha en mi vida”, añade, Tula. “No sé cómo reaccionaría ante una infidelidad. Creo que uno pone en la balanza muchas cosas en ese momento. Pero la mentira constante y continua es difícil perdonar”, enfatiza Milene.

A diferencia de Estela, Catalina parece haberlo tenido todo en la vida: dinero, amor y una familia perfecta. Sin embargo, vive con el dolor de saberse no amada porque su esposo le es infiel. Y se queda sola luego que este finge su muerte para evitar ir a la cárcel por acusaciones de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

“Mi personaje se casó muy joven, saliendo del colegio. La criaron para casarse y formar una familia. No conocemos a su papá, es decir que también hay una figura paterna ausente en su vida. Estudió una carrera, pero nunca ejerció porque su madre siempre la dominó. Vive con el dolor de haberse casado en un matrimonio prácticamente arreglado con un hombre que se convertirá en un político importante. Vive a la sombra de él, ayudándolo a brillar”, adelanta Milene.

“Y cuando Emilio ‘muere’ y aparece Estela con sus hijos, Catalina entra en shock, porque pierde a su pareja y de alguna manera también su estatus económico. Hay muchos duelos. Ella va a tener que enfrentar nuevas formas de vida”, sentencia.

Tula, añade: “Para Catalina será duro perder su economía, a su compañero, al padre de sus hijos, con quien duerme (se quiebra al recordar a Javier Carmona, su difunto esposo). En cambio, Estela estaba acostumbrada al desamparo, por eso no le afecta mucho”.

“Los otros Concha” tiene en la producción y dirección general a Michelle Alexander. Los guiones de la tragicomedia están a cargo de Rita Solf.

“A diferencia del teatro o del cine donde tenemos el guion de principio a fin, y es fácil acercarte a la línea narrativa, a la historia completa. En una serie eso no pasa porque nos van marcando el día a día. No sabemos que le depara a nuestros personajes, pero me gustaría mucho que Catalina y Estela se junten y conversen”, comenta Milene.

Esta es la primera vez que Rodríguez y Vásquez trabajan juntas en una ficción, pero sienten que se conocen de toda la vida.

Tula Rodríguez y Milene Vásquez es la primera vez que comparten roles en una ficción de TV. (Foto: Del Barrio Producciones)

Líder en sintonía

“Los otros Concha” se emite de lunes a viernes, a las 9:40 p.m. vía América TV. Mantiene el liderazgo de sintonía. En su debut alcanzó 20 puntos de rating, según cifras de Kantar Ibope Media.

“Nosotros los actores, no podemos trabajar por la presión del rating. Las cifras lo ven las cabezas. Igual es completamente satisfactorio que la gente haya optado por hacernos preferidos en su casa”, comenta Tula. “Un rating auspicioso siempre es como la patadita de la buena suerte, pero es un desafío porque hay que trabajar para mantenerlo, para que sea estable durante toda la temporada”, remarca Milene.