La cautivadora historia de amor entre Milene Vásquez y su actual esposo es un relato que ha suscitado interés y curiosidad en el público. Los detalles de cómo floreció esta conexión especial fueron revelados en una entrevista que se realizó años atrás. ¿Qué es lo que dijo la participante de ‘El Gran Chef Famosos’? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber al respecto.

CÓMO NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR DE MILENE VÁSQUEZ Y SU ACTUAL ESPOSO

La reconocida actriz Milene Vásquez ha abierto las puertas de su hogar para una reveladora entrevista con el programa ‘Estás en Todas’ en el año 2022, compartiendo detalles íntimos sobre su vida sentimental.

En una charla amena con la conductora Natalie Vértiz, la participante de ‘El Gran Chef Famosos’ reveló que conoció a su esposo, Ismael Peyón, durante sus años de estudiante. La pareja, que lleva 20 años juntos entre noviazgo y matrimonio, ha construido una sólida relación a lo largo del tiempo.

Milene compartió cómo mantiene la estabilidad en su matrimonio, destacando la importancia de la libertad individual y el compromiso para sostener a la familia. “Pasas por un montón de etapas en el matrimonio, hay crisis entre altas y bajas, pero creo que tiene que ver, parte del éxito, con la libertad de cada uno. Donde tú te puedas desarrollar y el compromiso para sostener a tu familia. Vas aprendiendo en el camino. Somos unos sobrevivientes”, expresó la actriz durante la entrevista.

Así mismo, Milene Vásquez, en una charla con Natalie Vértiz, reveló detalles de su rol como madre, compartiendo que tiene dos hijos, de 18 y 13 años. Mostró con orgullo fotos de ellos y expresó su amor por la maternidad.

La actriz contó que en un período anterior, optó por dejar su carrera para dedicarse completamente a sus hijos. Ahora, con ellos más grandes, destaca la colaboración y el buen equipo con su esposo, quien la ayuda con los horarios, permitiéndole retomar su carrera artística de manera más plena.

POR QUÉ MILENE VÁSQUEZ VIENE SIENDO EL CENTRO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

La actriz peruana Milene Vásquez fue la penúltima eliminada de “El gran chef: Famosos”, obteniendo de este modo el tercer lugar en la semana final del concurso gastronómico.

Tras una noche llena de retos y emociones, el platillo que Vásquez preparó no logró convencer al exigente jurado del reality, quienes aseguraron que Milene fue eliminada por detalles muy pequeños.

“Es tan emocionante haber estado aquí y compartir el cariño de este maravilloso grupo, me siento orgullosa de todo lo logrado, de todo el camino recorrido del día”, comentó Milene.

La intérprete destacó que se retira de la competencia feliz y satisfecha con su participación.

“Me sentí súper contenta y orgullosa del trabajo realizado; solo yo sé cuánto me costó y cuanto me esforcé ya que llegué con muy pocos conocimientos y técnica de cocina”, explicó.

Durante el episodio previo a la final de El gran chef: Famosos, cocinaron un postre francés en dos etapas, este platillo se llamaba Tarta Saint Honoré.

QUIÉN GANÓ LA TERCERA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”

Después de varias semanas de competencia, se conoció al ganador de la tercera temporada de “El Gran Chef: Famosos”. Mariella Zanetti logró imponerse al concursante Armando Machuca en una noche inolvidable de competencia gastronómica de Latina. La artista se llevó la olla de oro.

Los competidores tuvieron que preparar un menú completo en la etapa final del programa. Para la entrada, una carne tártara con huevo poché de codorniz. El plato de fondo fue paiche con aire de sachaculantro sobre majado de yuca al ají amarillo y chalaquita de cocona. Finalmente, el postre fue sopa fría de sabayón con ñoquis crocantes de camote y quenelle de crema a la vainilla.

Durante el programa, llegaron los competidores de la tercera temporada eliminados para recordar los mejores momentos que vivieron y levantar el ánimo de los finalistas. Entre ellos, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Josi Martínez, Milene Vásquez, Christian ‘Loco Wagner’, Fátima Aguilar y Leslie Stewart.

“Me siento muy emocionada, pero esta olla la comparto con Armando porque los dos hemos llegado hasta aquí. Se lo dedico a mi abuelita. Toda mi familia me apoyó. Y a los que no estaban de acuerdo en que ganara también les agradezco”, señaló Mariella Zanetti tras conocer su triunfo. “No importa en el momento que estés ni la edad que tengas, puedes lograrlo todo”, subrayó.

¿CUÁNDO SE EMITIRÁ LA CUARTA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

La cuarta temporada del reality gastronómico se estrenará el lunes 9 de octubre por la señal de Latino TV a las 8 p.m.

El gran chef: Famosos tendrá a Giancarlo Granda, Checho Ibarra, Renato Rossini, Tilsa Lozano, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla como participantes.