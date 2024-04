Para el Eficcop, Girao obtuvo, a marzo de 2023, un total de S/248,500 por “actos ilícitos” y transfirió este dinero a favor de la empresa Inversiones Inmobiliarias del Adriático SA en cinco depósitos hechos entre el 24 y 25 del referido mes. Esto constituyó la cuota inicial para la compra de un departamento, un estacionamiento doble y un almacén en un edificio de la calle Cipreses, en San Isidro, por un total de S/1′,095,633.

El resto del dinero, S/845,632, se financió mediante un préstamo hipotecario otorgado por el BBVA.

A raíz de esta situación, el juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, autorizó la incautación de la referida propiedad.

Miguel Girao Isidro es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, falsedad genérica, encubrimiento personal agravado, tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros.





El detalle de las "transacciones"

De acuerdo con el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) N°016-20232-DAO-UIF-SBS, del 20 de diciembre de 2023, Girao realizó presuntos actos de lavado de activos por S/248,500.

El informe, incluido en la resolución judicial que ordenó la operación Valkiria XI, detalla que, entre el 23 y 24 de marzo del 2023, el exgerente central del despacho de la Fiscalía de la Nación recibió S/165,950 con cuatro depósitos. Uno de ellos por S/18,000 fue realizado por Jaime Villanueva, entonces asesor de Benavides, que se ha acogido a la colaboración eficaz.

Los otros tres fueron hechos por Juan Carlos Zúñiga, fiscal anticorrupción de Lima Centro, por S/20,000; el abogado Miguel Coronado Flores por S/34,200; y Francesco Franco Flores, asistente en la oficina de la Fiscalía de la Nación, por S/93,750. Este último llevó el dinero en efectivo al banco.

El 24 de marzo, Girao también recibió tres transferencias a una cuenta en dólares en el BBVA por US$21 mil. Coronado Flores, su abogado, le transfirió US$6 mil y su hermano Luis Girado Isidro, US$15 mil en dos depósitos. Al día siguiente, el exconsejero de Benavides Vargas cambió dicho monto a soles, dando como resultado S/80,000.

Para el Eficcop, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, el dinero recibido por el ex alto funcionario del Ministerio Público “devienen de presuntos hechos delictivos cometidos contra la administración pública”. ¿La razón? El investigado, junto a otros integrantes de la presunta red criminal de Benavides, habrían concertado el archivamiento de investigaciones, la designación y retiro de fiscales, entre otros a cambio de coimas.

En su declaración como colaborador eficaz el último 12 de marzo, Jaime Villanueva, conocido como “El Filósofo”, narró una conversación que tuvo con Girao, donde este le detalló cómo usaría el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

“ Girao y yo estábamos en nuestra oficina y me comentó que se compraría un departamento valorizado en más de S/1 millón y que se había prestado plata de varios amigos, entre ellos Coronado Flores y otras personas y que al día siguiente tenía que pagar la inicial. También me dijo que el dinero que habíamos obtenido por el archivamiento de Camilo Peirano Blondet lo tenía su hermano y que también utilizaría ese dinero ”, manifestó.

La tesis fiscal apunta, además, a que Zúñiga Ríos acordó con Girao “ser promovido” como fiscal provincial a cambio de un pago.

El pago de préstamos

“El Filósofo” también indicó que Franco Flores, asistente en la Fiscalía de la Nación durante la administración de Benavides Vargas, “tenía conocimiento del dinero ilícito” que ambos venían recibiendo. Esto porque esta persona hizo los depósitos en efecto de parte de los sobornos a las cuentas bancarias de los dos asesores.

Además, refirió que Girao utilizó los sobornos entregados por la empresaria Mirtha Gonzales Yep y el abogado José Luis Castillo Alva, investigado por el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, para pagar los préstamos que se hizo para reunir la cuota inicial de su departamento en San Isidro.

Gonzales Yep y Castillo Alva dieron US$64 mil a los dos consejeros de la ex titular del Ministerio Público para que remuevan a los fiscales del equipo especial “Los Cuellos Blancos”.

Villanueva indicó que la empresaria y el abogado, que son pareja sentimental, le entregaron US$8 mil y dos libros de Derecho dentro de “una bolsa de plástico”, a inicios de abril de 2023, que eran para Girao.

“Luego me bajé del carro BMW y me subí al carro de Girao y en presencia de Franco Flores y Héctor Abanto [del equipo de prensa e imagen de la fiscalía], le entregué la bolsa de plástico con los US$8 mil y los dos libros de Derecho [...] Luego Girao sacó los libros de la bolsa de plástico y dejó los US$8 mil y se la entregó a Franco Flores”, expresó.

“[Girao] dijo que [Franco Flores] ya sabía dónde tenía que ir, refiriéndose a que este realizaba los pagos de los préstamos de dinero que hizo Girao a varias personas, porque se había endeudado debido a que compró un departamento y se casó”, complementó.

Más información

El Eficcop señala que Benavides recibió coimas por dirigir dos licitaciones para la compra de 729 computadoras por S/,7,5 millones. Uno de estos sobornos habría sido de S/30 mil.

La exfiscal de la Nación, según la investigación, aceptó recibir S/1 millón como coima por parte de Giancarlo Valer Enciso, un oficial de Fuerza Área del Perú (FAP) en retiro con nexos con empresas que realizan inversiones millonarias. Esto por la implementación de un Data Center principal y otro de contingencia en el Ministerio Público por un valor total de S/141′083,845.

En diálogo con El Comercio, el excongresista Jorge del Castillo, abogado de Benavides Vargas, indicó que su patrocinada rechaza haber negociado y recibido sobornos de parte de empresas que postularon u obtuvieron licitaciones en el Ministerio Público durante su administración.

“¿Cómo pueden afirmar que había una coima acordada por S/1 millón por un proceso que no se realizó? Eso pasa por el BID. La doctora Benavides no tiene nada que ver, si hay algún vivo que haya engañado a incautos, eso es tema de ellos, ella rechaza tajantemente, no tiene ninguna participación”, manifestó.

Del Castillo también refirió que la buena pro para la compra de computadoras se realizó a través de Perú Compras y fue un concurso automatizado.

“Eso es una patraña y solo lo dice Villanueva, en el proceso de compra no hay intervención humana”, acotó.

Además… Miguel Girao, operador político en la sombra Girao Isidro fue nombrado asesor en el Ministerio Público en julio de 2022, y desde marzo último hasta inicios de diciembre tuvo “el cargo de gerente central del despacho de la Fiscalía de la Nación. No obstante, el Eficcop, al realizar “una verificación” del Reglamento de Organización y Funciones de la institución, determinó que “dicho puesto laboral no existe”.

El equipo especial, además, indicó que la labores de la “gerencia” de Girao serían “meramente administrativas y de gestión institucional interna”, pero en realidad este era “un operador político en la sombra” ante diferentes congresistas para evitar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo el poder de Benavides.

Agregó que él no podía realizar labores de representación en el Congreso, porque para ello la institución tenía “un coordinador parlamentario”.

Girao, junto con Villanueva, se reunieron con los congresistas Balcázar y Camones.

El gerente central de la Fiscalía de la Nación participó en la madrugada del lunes 27 de noviembre de 2023 en el conclave de emergencia que convocó Benavides en la sede central del Ministerio Público. Según imágenes de la cámara de seguridad del lugar, obtenidas por este Diario, este se despidió de su jefa a las 3:58 a.m. Después reaparece con una mochila a cuestas.

En la resolución de allanamiento y detención preliminar, el Efficop subrayó que Girao habría recibido “altas sumas de dinero” por parte de José Luis Castillo Alva, investigado por el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, para concretar la destitución de fiscales de ese equipo especial.

También remarcó que el ex asesor de Benavides coordinó el direccionamiento de una licitación del Ministerio Público a favor de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C.

Anteriormente, Girao fue asesor de la congresista Ruth Luque, de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.