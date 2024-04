El equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop) y la Policía allanaron este martes la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur como parte del operativo ‘Valkiria XI’. Allí también se detuvo a otros siete investigados, entre ellos Miguel Girao y Abel Hurtado, exasesores de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, el abogado José Luis Castillo Alva, implicado en el caso Cuellos Blancos del Puerto, y la empresaria Mirtha Gonzales Yep.

Juan Carlos Tafur, actualmente director del portal Sudaca, es investigado por el Eficcop como parte de la presunta organización criminal que habría dirigido Patricia Benavides, de acuerdo con la resolución judicial que autorizó la diligencia, a la que accedió El Comercio. En el esquema presentado por la fiscalía y reproducido en el documento firmado por el juez Raúl Justiniano, se le atribuye el rol de “operador” de la red.

En repuesta, el periodista ha dicho que el allanamiento es “irracional” e “inmotivado”, y que sería una venganza del Eficcop por un artículo que cuestionó a su coordinadora, la fiscal Marita Barreto. Si bien ha reconocido su amistad con los coinvestigados Jaime Villanueva y Mirtha Gonzales, negó que esta haya influido en la publicación de notas o que tenga una agenda contra la investigación del Caso Cuellos Blancos del Puerto.

El documento detalla que Juan Carlos Tafur fue incluido en la investigación preliminar del caso conocido como ‘La fiscal y su cúpula de poder’ el pasado 13 de marzo pasado junto a otras once personas, luego de que se haya logrado “determinar -a este nivel- que dichas personas formarían parte del grupo criminal liderado presuntamente por Liz Patricia Benavides Vargas, a través del cual se han cometido diversos delitos”.

En total, la presunta red criminal investigada por el Eficcop tiene un total de 25 miembros.

La investigación es amplia: aborda 16 hechos presuntamente delictivos, que van desde cambios en la fiscalía dispuestos durante la gestión de Patricia Benavides hasta pagos ilícitos de dinero. El Eficcop atribuye a Juan Carlos Tafur haber participado en dos de estos 16 hechos.

La primera es su presunta “participación activa” en las coordinaciones para destituir y nombrar a fiscales en el equipo especial del caso Cuellos Blancos, con el objetivo de favorecer a su “gran amigo”, el abogado José Luis Castillo Alva. La segunda es haber difundido en su medio periodístico “un reportaje de desprestigio” contra la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, el cual había sido formulado por el propio Castillo y el abogado Jefferson Moreno.

“Juan Carlos Tafur Rivera, en su condición de integrante de esta organización criminal, cumpliría el rol de operador, pues aprovechando que es periodista y tiene apertura a los medios periodísticos, se habría puesto a disposición del programa criminal, publicando a sabiendas un reporte sobre desprestigio a la fiscal superior Marita Sonia Barreto Rivera, que había sido formulado por el abogado de su gran amigo José Luis Castillo Alva”, dice la resolución.

“Además de ello, participó activamente en las coordinaciones para la destitución de fiscales y el nombramiento de aquellos que respondan a los intereses de José Luis Castillo Alva, investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto”, añade el documento.

Supuesto favorecimiento a investigado por 'Cuellos Blancos'

El hecho tres de la investigación aborda presuntos sobornos (cohecho) en torno a la investigación a cargo del equipo especial del Caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’. Se le atribuye a Patricia Benavides, en su “afán de sostenerse” como fiscal de la Nación y de “generar ganancias ilícitas”, haber concertado “negociaciones ilícitas” entre sus asesores, Jaime Villanueva y Miguel Girao, y José Luis Castillo Alva, investigado por dicho caso.

A cambio de ello, según la hipótesis fiscal, el capitán PNP Jorge Jonathan Rodríguez Menacho iba a emitir un informe y dar un testimonio favorable a Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia y se iban a entregar US$ 60 mil, que “habrían llegado a las manos” de la exfiscal de la Nación. La extitular del Ministerio Público ha rechazado los señalamientos vinculados a este operativo, calificándolo como un “psicosocial”.

En líneas generales, para el Eficcop el periodista fue parte de una trama destinada a desprestigiar y remover a los fiscales que investigaban al abogado José Luis Castillo Alva por el caso Cuellos Blancos del Puerto, así como para evitar que vaya a prisión preventiva.

El nombre de Juan Carlos Tafur aparece luego de que -según el Eficcop-, en febrero del 2023, Castillo Alva, Gonzales Yep y Rodríguez Menacho acordaron solicitar a Patricia Benavides nombrar al abogado Abelardo Caycho Ramis (un “allegado” de Castillo Alva) como fiscal en el distrito de Santa Rosa. Esto a cambio de que el oficial de la PNP dé un testimonio favorable a la fiscal ante la JNJ. El intermediario habría sido el abogado Jefferson Moreno.

José Luis Castillo Alva, abogado de 50 años, detenido por investigación contra organización criminal que habría liderado Patricia Benavides. Según la hipótesis fiscal, los tratos habrían sido para favorecerle en su investigación por el caso Cuellos Blancos del Puerto (Foto: El Comercio)

El objetivo de ese nombramiento habría sido que Caycho Ramis emita una acusación por denuncia calumniosa contra Walter Ríos, pieza clave del Caso Cuellos Blancos del Puerto, para que esta sea usada como defensa ante un pedido de prisión preventiva que se iba a debatir contra Castillo Alva. Dicho pedido sería rechazado en primera instancia por el Poder Judicial en junio del 2023.

Además, según la fiscalía, Caycho Ramis emitió un informe de forma “mal intencionada” sobre un supuesto “interés directo” del fiscal Andy Junior Rodríguez en una investigación por difamación seguida en su despacho contra Walter Ríos, testigo clave en el caso Cuellos Blancos, la cual tenía a Castillo Alva como agraviado.

Andy Junior Rodríguez era el fiscal que tenía a su cargo la investigación a Castillo Alva por el caso Cuellos Blancos del Puerto. De acuerdo con el Eficcop, Rodríguez tuvo una reunión virtual con Caycho para conocer el estado de dicho caso por difamación. Allí también participó el fiscal Max Castro Huamán, adjunto de Rodríguez.

Mirtha Cristina Gonzales Yep fue una de las siete personas detenidas por la operación "Valkiria" de este 23 de abril. (Foto: El Comercio)

Pero luego, Castillo Alva habría coordinado con Juan Carlos Tafur para que se publique en Sudaca una nota con “información tendenciosa” sobre esa reunión. La nota titulada ‘Escándalo en el Ministerio Público: fiscales del caso Cuellos Blancos se convierten en abogados defensores de Walter Ríos’ se publicó el 24 de marzo. Allí se da cuenta del informe emitido por Caycho al respecto. El objetivo habría sido que Rodríguez y Castro sean separados del equipo Cuellos Blancos.

Adicionalmente, según el Eficcop, Juan Carlos Tafur habría contactado a Jaime Villanueva para reunirse y “concertar el plan criminal de favorecer” a Castillo Alva en su investigación por el caso Cuellos Blancos. El contacto habría sido por iniciativa de Gonzales Yep.

Nuevamente, se habría ofrecido a cambio que Rodríguez Menacho dé un testimonio favorable a Patricia Benavides. Para la fiscalía, el presunto acuerdo entre ambas partes fue que se concluya la designación del fiscal Jorge Díaz Cabello como coordinador del equipo especial Cuellos Blancos, así como las designaciones del fiscal provincial Andy Junior Rodríguez y el fiscal adjunto Max Castro Huamán como parte de ese grupo. Ellos dos tenían a cargo el caso donde se investiga a Castillo Alva.

La primera reunión se habría concretado el 13 de marzo con la participación de Patricia Benavides, su asesor Miguel Girao, Juan Carlos Tafur y Mirtha Gonzales Yep, en el noveno piso del edificio de la Fiscalía de la Nación. Allí, la empresaria le habría ofrecido ayudarle en su proceso en la JNJ a través de Rodríguez Menacho.

Luego, entre el 13 y 18 de marzo, Jaime Villanueva se habría reunido con Tafur y Gonzales en una cafetería de Barranco. De acuerdo con la tesis fiscal, durante dicho encuentro Gonzales habló con Villanueva para proponerle que ella se iba a encargar de influir sobre el oficial de la PNP para ayudar a Patricia Benavides, a cambio de que “beneficien a su pareja sentimental, José Luis Castillo Alva”.

También se advierte una tercera reunión, del 19 de marzo en el hotel Westin, entre Juan Carlos Tafur, Mirtha Gonzales Yep y Jaime Villanueva. Allí, según la resolución, la empresaria le reiteró al asesor de Patricia Benavides su pedido para favorecer a Castillo Alva e incluso le pidió reunirse con ella. Al día siguiente, Villanueva le habría informado de esto a Patricia Benavides.

Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, es hoy colaborador del Eficcop

Luego, se relatan más reuniones entre Gonzales Yep y los asesores de la ex fiscal de la Nación vinculadas al presunto favorecimiento a Castillo Alva y la separación de los fiscales, pero ya sin la participación de Juan Carlos Tafur.

El nombre del periodista reaparece cuando, según la tesis fiscal, la empresaria le pide a Jaime Villanueva coordinar con la fiscal que asumió el caso de Castillo Alva tras la remoción de Andy Junior Rodríguez, para que tome su declaración como testigo.

Esto habría ocurrido en noviembre del 2023, luego de que una sala de apelaciones dictó prisión preventiva contra Castillo Alva, y su objetivo habría sido favorecerlo en un futuro pedido para revocar dicha medida. La declaración se tomó el 21 de ese mes y un juez cesó la prisión preventiva de Castillo Alva en febrero del 2024.

El artículo contra Marita Barreto

A partir de las declaraciones dadas por colaboradores eficaces, el Eficcop señala que en febrero del 2023, el entonces abogado del periodista Mauricio Fernandini, Jefferson Moreno, se reunió con el fiscal Marco Huamán, adjunto y “brazo derecho” de Patricia Benavides.

Mauricio Fernandi era investigado por el Eficcop, que lidera Marita Barreto, por el caso de la presuntas coimas de la empresaria Sada Goray. Pero en paralelo, la fiscal de la Nación también investigaba ese caso en lo referido al expresidente Pedro Castillo. Así, el objetivo del abogado era que su defendido se acoja a un proceso de terminación anticipada, pero la fiscal solo accedió a que declare como testigo protegido.

La fiscalía sostiene que fue en ese contexto, ya que Marita Barreto era “incómoda” para la presunta red criminal de Patricia Benavides, que se puso en marcha un plan para removerla como coordinadora. Por ello, se acordó que Jefferson Moreno elabore un documento con “hechos fraudulentos a fin de propalar en diversos medios de comunicación a fin de desprestigiarla” y allanar el camino para su salida del Eficcop.

Entre esos hechos estaba su viaje al extranjero para realizar diligencias con Sada Goray, su “supuesto vínculo” con el abogado Telmo Zavala (defensor de la empresaria) y un presunto “tratamiento diferenciado” con la investigada por atribuirle el delito de organización criminal.

Según la investigacón, la informaciuón de un artículo contra la fiscal Marita Barreta habría sido elaborada en febrero del 2023 por el entonces abogado de Mauricio Fernandini.

Para ello, añade la fiscalía, Jefferson Moreno se reunió con Castillo Alva en febrero del 2023, conociendo que este “tenía vínculos” con Juan Carlos Tafur, para que el documento elaborado por ellos sobre el tema se publique en Sudaca. También se señala que Moreno se habría reunido con los asesores de Patricia Benavides para compartirles el documento y que se usen esos mismos argumentos para denunciar a la fiscal ante el órgano de control del Ministerio Público.

La nota titulada ‘Sada Goray: dueña de la fiscalía’ se publicó el 19 de febrero en Sudaca. Según la resolución, este “contenía los argumentos desarrollados por el abogado Jefferson Moreno Nieves”. Posteriormente, en marzo del 2023 y por orden de Patricia Benavides, Miguel Girao habría elaborado una denuncia conta Marita Barreto a partir de esa información, con el objetivo de que sea separada de sus funciones.

“[Jefferson Moreno] me entregó una ayuda memoria que contenía información referida a la relación laboral que hubo en su momento entre Marita Barreto y Telmo Zavala, así como del viaje que había realizado Marita Barreto a República Dominicana para entrevistarse con Sada Goray, mencionándome que la idea era que dicha información sea publicada en la prensa, tal es el caso que, el 19 de febrero de 2023, el periodista Juan Carlos Tafur, a través del portal SUDACA, publicitó dicha información, publicación que fue gestionada por Jefferson Moreno”, dijo el colaborador eficaz 33-2023.

En tanto, el colaborador eficaz de clave 08-2024 declaró que “el 14 de febrero del 2023 en horas de la mañana, me reuní con el abogado José Luis Castillo Alva, donde conociendo que José Luis Castillo Alva tenía cercanía con el periodista Juan Carlos Tafur Rivera, le solicité que, a través del periodista, consiga que se publique un artículo sobre los cuestionamientos contra la Dra. Marita Barreto”.

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, dice que 'Valkiria XI' fue un "sicosocial" para forzar su destitución. (Foto: @JorgeDCG)

“El 19 de febrero del 2023, se publicó en el portal Sudaca un reportaje titulado “Sada Goray: la dueña de la fiscalía” escrito por Juan Carlos Tafur, en el cual se habían consignado extractos de los apuntes que le había dado a José Luis Castillo Alva”, añadió. “A través del aplicativo WhatsApp me comuniqué con José Luis Castillo Alva [...] para agradecerle por la publicación y él me respondió que me ayudaría en lo que necesite y que su amigo el periodista Juan Carlos Tafur estaba a su disposición”.

Denuncia "actuación vengativa"

Juan Carlos Tafur calificó el allanamiento como una “medida abusiva, irracional e inmotivada”, pero reconoció que el fiscal y los policías que ejecutaron la diligencia tuvieron un buen trato. “Se me imputa el acercamiento a fuentes diversas en casos vinculados a reportajes periodísticos publicados en Sudaca”, indicó a la prensa afuera de su vivienda.

Tafur atribuyó el allanamiento a una “actuación vengativa, rencorosa y persecutoria” de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, por un reportaje en particular: el de sus viajes a Punta Cana y Miami por el caso de la empresaria Sada Goray.

“Lo mencionan explícitamente en la resolución judicial, que supuestamente con ese reportaje quería obstaculizar el reportaje de los Cuellos Blancos. Yo he sido crítico del trabajo de los Cuellos Blancos, crítico de su suavidad, no de su dureza. Adicionalmente, ninguna de las publicaciones que he realizado ha sido desmentida por ninguno de los involucrados”.

Juan Carlos Tafur declaro a la prensa afuera de su vivienda, objeto de un allanemiento como parte del operativo 'Valkiria XI'. Foto: GEC / Britannie Arroyo

El periodista consideró que el objetivo de la diligencia sería llegar a sus fuentes de información, las que no puede revelar. Por otro lado, reconoció que Jaime Villanueva y Mirtha Gonzales eran sus “amigos” y que tuvo reuniones con Patricia Benavides, pero negó que le hayan propuesto hacer notas para beneficiar a Castillo Alva. “Desmiento que la señora Mirtha Gonzáles haya influido en mí para la publicación de ninguna nota”.

Tafur también reconoció que hubo una reunión con Gonzales Yep y Jaime Villanueva, quien quería “mejorar la imagen la fiscal Patricia Benavides”, y que publicó notas para apoyarla. “He tenido tres reuniones con la fiscal de la Nación. Una primera reunión protocolar [...], una segunda donde el señor Villanueva me solicita tener contacto con personas vinculadas a futuros medios de comunicación. Allí aparece Mirtha Gonzales, con quien estábamos a punto de publicar un semanario”.

Agregó que en su tercera reunión, la confrontó con una persona para demostrar que sí tuvo llamadas con el exjuez supremo César Hinostroza: “A partir de ese hecho, se produce un distanciamiento mío de la fiscal Benavides y dejo de publicar notas de apoyo a favor de ella [...] Yo apoyé a la fiscal Benavides porque consideraba que suponía un cambio en la fiscalía y que su participación había sido determinante para lograr la caída de Pedro Castillo”.

Añadió que en la reunión que tuvo con Mirtha Gonzales y Patricia Benavides, no recuerda que haya tocado el tema de un favorecimiento a José Luis Castillo Alva. “De eso no hemos hablado”, aseguró. “Se han llevado mi celular, les he dado yo mi clave de acceso [...] Se han llevado mi laptop, que no tiene contraseña, la pueden rastrear. Verán que en mi caso no hay ninguna agenda encubierta de operador mediático en el caso de los Cuellos Blancos”, aseguró.