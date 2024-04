El periodista Juan Carlos Tafur, director del portal ‘Sudaca’, calificó como una “venganza fiscal” el allanamiento a su vivienda que ejecuta el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) como parte de la investigación a la presunta red de corrupción que lideraría la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Es una venganza de (la fiscal y coordinadora Eficcop) Marita Barreto, de quien depende el equipo que ha apersonado a mi casa, por haber publicado el informe sobre Sada Goray; que luego resucitó el tema de Sada Goray y lo condujo por los caminos penales”

El también analista político señaló que la medida es una represalia por un reportaje que exponía los viajes que realizó la fiscal Marita Barreto a Punta Cana y Estados Unidos.

“Quiero denunciar esto como un abuso y una persecución fiscal que ya tiene meses con el mismo tema. Me quieren vincular con el abogado José Luis Castillo, me han hecho videovigilancia, seguimiento por meses, me vienen citando a la fiscalía cada dos semanas, me allanan mi casa hoy por el mismo motivo. Violan el derecho de la libertad de prensa, primero a la reserva de las fuentes y segundo, a publicar información veraz, porque nada de lo que yo he publicado es mentira, sin embargo, se producen estos hechos de abuso fiscal”, mencionó.

Remarcó que, si bien no hubo maltrato en contra de él, le pareció un “exceso” que las autoridades se lleven la laptop de su esposa y de su chofer.

“A las tres de la mañana tocaron el timbre de mi casa y era un fiscal con agentes de la Diviac que recogían una resolución fiscal aprobada por un juez. De lo que he podido leer con mi abogado, porque el expediente tiene 600 páginas, se hace mención increíble a la publicación de informes contra la fiscal Marita Barreto en ‘Sudaca’, sobre el tema de las visitas que le hizo a Sada Goray en Punta Cana y Miami”, dijo en diálogo con RPP.

Tafur Rivera reafirmó que la información difundida fue aprobada y luego rectificada por todos los medios de comunicación. “Todo lo que yo he publicado es verdad y nada de lo que yo he publicado afecta el trabajo del equipo especial de los cuellos blancos”, dijo.

Recalcó que el fiscal a cargo del allanamiento le indicó que la imputación directa es por presumir que hay una vinculación con el abogado José Luis Castillo, quien está implicado en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, para la elaboración del reportaje de Sara Goray.

“Presumen que yo he sido parte de una organización criminal que ha querido afectar el trabajo de ‘Los Cuellos Blancos’ a través de publicaciones periodísticas en el portal Sudaca”, explicó.

“Informe de Marita Barreno no tiene vinculación con ‘Los Cuellos Blancos’”

Por otro lado, Tafur señaló que el informe del viaje de Barreto no tiene nada que ver en el caso ‘Los Cuellos Blancos’, por lo que indicó que lo que viene sucediendo sería una represalia.

“Es una venganza de Marita Barreto, de quien depende el equipo que ha apersonado a mi casa, por haber publicado el informe sobre Sada Goray; que luego resucitó el tema de Sada Goray y lo condujo por los caminos penales”, precisó.

En otro momento, el periodista indicó que conoció a Patricia Benavides y, al principio de su gestión en el Ministerio Público la apoyaba, pero dejó de hacerlo cuando salieron las denuncias en su contra.

“Yo me he reunido con ella, yo la apoya, pero dejé de hacerla cuando comenzaron a salir las denuncias de sus hermanas, de sus tesis, de las llamadas con Hinostroza, etc. Y eso me generó, inclusive, contratiempos con Jaime Villanueva que era mi amigo. […] A partir de esa fecha dejé de publicar temas fiscales vinculados a la defensa de Patricia Benavides”, finalizó.