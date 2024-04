De aprobarse, el anunciado proceso de expulsión de Darwin Espinoza de Acción Popular (AP) podría no concretarse de inmediato porque el partido no tiene inscrito a su Tribunal de Disciplina en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A todo lo ya conocido, el último domingo, “Punto Final” reveló un presunto intercambio de favores del legislador con su colega Kira Alcarraz (Podemos Perú).

Espinoza, quien pese a las denuncias sigue como portavoz de la bancada de AP en el Congreso, tiene dos pesquisas abiertas en fiscalía por el Caso ‘Los Niños’ y el presunto delito de peculado de uso.

Este es el cuarto proceso disciplinario que afronta el parlamentario en AP y la tercera vez que la agrupación intenta retirarlo de sus filas. La última ocurrió en octubre del 2023, en la gestión de Edmundo del Águila como secretario nacional de la organización, y tampoco se materializó por razones parecidas. Lo mismo sucedió en el 2013 y el 2016, en procedimientos similares contra el hoy portavoz de AP.

En tanto, el proceso sumario que promueve la agrupación de la lampa contra Espinoza por el Caso ‘Los Niños’ y por promover la inscripción de una nueva agrupación política, se ha estancado.

En el 2013. Darwin Espinoza fue expulsado del partido.

Lizandro Salas, secretario nacional de disciplina de AP y responsable del procedimiento, aún no tiene listo el informe de su investigación. Ello pese a que la semana pasada afirmó a El Comercio que lo concluiría este lunes 22 de abril y lo remitiría de inmediato al Tribunal de Disciplina.

Al ser consultado por este Diario, cambió de versión y dijo que se encuentra a la espera de los descargos del parlamentario. Agregó que está “evaluando” si incluye o no la última denuncia contra el congresista porque ello significaría dilatar las indagaciones.

Cabe señalar que el secretario de disciplina cumple con funciones parecidas a las de un fiscal: investiga y acusa al militante denunciado ante el Tribunal de Disciplina, que cuenta con dos salas. A la sala uno le corresponde emitir las sanciones. Y, a la dos, revisar las apelaciones para decidir si confirman o anulan la decisión.

Salas estimó que la resolución de expulsión del portavoz de AP estará lista la próxima semana. El secretario nacional de disciplina confía en que el JNE dé luz verde a la inscripción de su tribunal disciplinario esta semana y así pueda hacerse efectiva la expulsión de Espinoza y tres otros legisladores investigados por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’.

El partido solo inició proceso de expulsión para cuatro de ellos (Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi, Elvis Vergara y Darwin Espinoza) y libró a Juan Carlos Mori e Ilich López. También enfrenta una posible sanción el parlamentario José Arriola.

La misma suerte de Espinoza correrían la próxima semana su colega de bancada Raúl Doroteo y Juan Vidal, el secretario departamental de Áncash, quien trabaja en el despacho del vocero de AP y participó en la recolección de firmas del movimiento regional Adelante Áncash.

Intercambio de favores

El último domingo, “Punto Final” denunció que Espinoza y su colega Kira Alcarraz, parlamentaria de Podemos Perú, habrían intercambiaron favores para beneficiar a sus allegados con cargos en el Poder Legislativo y apoyarse mutuamente en la Comisión de Ética.

Alcarraz, quien preside la Comisión de Inclusión Social, contrató para ese grupo a Stephania Cuya Bezzolo, amiga muy cercana de Espinoza desde la campaña electoral del 2021, según el testimonio de un extrabajador parlamentario. En dicho puesto, la joven de 31 años ganaba más de S/ 3000.

La contratación se realizó el 17 de agosto del 2023, solo tres días después de que Espinoza le cedió a Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética Parlamentaria. Cuya había laborado previamente en la Comisión de Vivienda, en septiembre y octubre del 2021, cuando el portavoz de AP presidía dicho grupo de trabajo.

Además, los registros oficiales de las visitas al Congreso dan cuenta que, tras dejar la Comisión de Vivienda, donde ganaba S/ 2.684,60, Cuya siguió frecuentando el despacho de Espinoza, al que acudió al menos ocho veces.

Cuya y Espinoza fueron captados por el programa de televisión regresando juntos de un viaje a Piura en marzo pasado, donde también estuvo Alcarraz. El congresista también fue grabado ingresando a la vivienda de la joven, hasta en dos oportunidades.

Tras la difusión de las imágenes, la esposa del legislador, Bélgica Arangoitia, emitió un comunicado.

Espinoza dijo a “Punto Final” que desconoce dónde fue contratada su conocida y negó tener algún tipo de relación sentimental con ella. El legislador, además, amenazó al reportero de Latina, Renzo Bambarén, con hacerlo “pagar” por todo “el daño que pueda ocasionar” con su informe.

A través de un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó las amenazas del congresista contra el periodista.

Este Diario solicitó los descargos del legislador Darwin Espinoza. Sin embargo, al cierre de esta edición no respondió. También intentamos sin éxito comunicarnos con los demás integrantes de la bancada de AP.

El factor Kira Alcarraz

De otro lado, la congresista Alcarraz renunció, a través de un oficio, al cupo que le cedió AP en la Comisión de Ética. Esto ocurrió el jueves pasado, días antes de la emisión del reportaje. Ese mismo día, la legisladora de Podemos votó en abstención ante la denuncia contra Espinoza por el mal uso de los recursos públicos. Alegó que lo hizo porque desconocía lo que se estaba votando.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicito mi retiro como miembro titular de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular”, indicó en el documento dirigido a Espinoza.

La congresista Kira Alcarraz renunció al cupo que le cedió Acción Popular en la Comisión de Ética Parlamentaria.



La congresista de Podemos Perú fue una de los 9 legisladores que se ausentaron el pasado lunes 15 de abril a la Comisión de Ética, cuando se iba a evaluar la denuncia de oficio contra Espinoza, generando que se cancele la sesión por falta de quorum.

Este lunes 22 de abril, Alcarraz anunció la separación de Stephania Cuya Bezzolo de la Comisión de Inclusión Social hasta que se esclarezca la denuncia de supuesto intercambio de favores.

En declaraciones a TV Perú, la parlamentaria negó una presunta negociación irregular con Espinoza Vargas y enfatizó que no le recomendaron la contratación de la joven.

“Como todo el mundo lo sabe, se abren comisiones, pidió y le dieron la oportunidad. A mí no me recomendaron a la señorita Stephania ni yo también intercambié. ¿Por qué tendría que intercambiar? ¿Acaso es algún familiar mío? No es familia mía, que sí tengo una amistad es verdad”, expresó.

Otras votaciones de Alcarraz A favor de congresistas de AP En diciembre, Alcarraz también votó a favor de que se declaren infundadas y se manden al archivo las denuncias contra Hilda Portero y María Acuña (Acción Popular) por el Caso Mochasueldo.

En marzo, se abstuvo inicialmente de votar sobre la admisión de la denuncia contra Raúl Doroteo también por el presunto recorte de salario de su trabajadora, pero luego modificó su postura y votó a favor.