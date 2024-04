La historia política de Acción Popular en los últimos 10 años no se puede analizar por los altos cargos ocupados, porque podría resultar engañoso. En el 2018 ganaron la Alcaldía de Lima, pero Jorge Muñoz renunció al partido apenas dos años después; de sus 14 alcaldes distritales en Lima, casi la mitad se desafiliaron también, la asunción de su congresista Manuel Merino como presidente de la República solo duro cinco días; y su última bancada en el actual Parlamento empezó con 16 y a la fecha cuenta con la mitad a raíz del caso ‘Los Niños’. Todos estos hechos tienen un hilo conductor: ocurrieron a partir del 2018, cuando acabó el mandato de su último presidente de partido. Este 22 de junio, después de seis años de idas y vueltas, los acciopopulistas esperan poder encontrar una cabeza entre Luis Enrique Gálvez y Julio Chávez.

El partido de la lampa no solo ha estado descabezado, sino que su último presidente, Mesías Guevara, se pasó a las filas del Partido Morado (la agrupación de Francisco Sagasti, el exparlamentario que sucedió a Merino en la presidencia de la República). A esto se suma la peor crisis en la historia parlamentaria del partido: la revelación de los congresistas vinculados a Pedro Castillo, los cuales han sido denominados como ‘Los Niños’.

Estos legisladores, que han sido blindados en 15 oportunidades en el Congreso, se apoderaron de la bancada, y ocasionaron la renuncia de ocho congresistas afiliados al partidos -liderados por María del Carmen Alva- quienes hoy se mantienen como no agrupados. Estos últimos han intentado crear una nueva bancada bajo el nombre de Fernando Belaunde, pero el reglamento no se los permite mientras ‘Los Niños’ sigan usando el logo de la lampa.

“En estos últimos ocho años hemos tenido dirigentes como Mesías Guevara o Yonhy Lescano vinculados a Vizcarra y a Castillo, y también actos de corrupción a los que están vinculados ‘Los Niños’ que también apoyaron a Castillo. Solo esperamos que se elija presidente a un dirigente que realmente conozca al partido”, afirmó el nuevo secretario general del partido, Juan José Abad.

La postura de Abad es compartida dentro de la lampa. “Sin liderazgos orgánicos, se abrieron facciones encabezadas por los históricos del partido que no pudieron mantener solidez para enrumbar los destinos del mismo y abrieron paso a los liderazgos de extrema izquierda que polarizaron el partido y que capitalizaron el enfrentamiento interno como doctrina”, explicó el ex dirigente nacional Alfredo Villanueva.

Abad asumió el cargo hace muy poco y explica que la expulsión de ‘Los Niños’ anunciada en octubre del 2023 no pudo proceder debido a falencias en el proceso seguido por su antecesor. “La dirigencia del señor Edmundo Del Águila los expulsó mal para ayudar a que no se ejecute la sanción. Nosotros, en marzo, hemos elegido un tribunal de disciplina de manera correcta y se está tramitando las últimas denuncias contra los congresistas Darwin Espinoza y Raúl Doroteo. Tenemos que expulsarlos correctamente”, explicó.

Julio Chávez fue alcalde distrital de San Martin de Porres en Lima. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Luis Enrique Gálvez ha sido regidor por Lima y secretario general de la lampa. (Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

—Dos cartas sobre la mesa—

En medio de toda la polémica por ‘Los Niños’, Acción Popular debe elegir a su presidente entre los candidatos Luis Enrique Gálvez y Julio Chávez.

Gálvez aseguró a El Comercio que busca fijar lineamientos partidarios para la actividad de los funcionarios que tienen en sus filas, principalmente estableciendo una agenda parlamentaria. “Si tuviéramos eso no aparecerían las locuras de proyectos que presentan contrarios a la tradición del partido. Lamentablemente hay que pedir disculpas, el partido ha perdido el control de la bancada, así lleve el nombre, no es la bancada de Acción Popular. Algunos alegan el tema de los filtros, pero uno no puede predecir que lo que va a hacer un militante a futuro, pues uno no conoce a una persona hasta que esta llega al poder”, dijo.

Por su parte, Chávez tiene la mirada puesta en el 2026, puesto que alegó la necesidad de un liderazgo político para fijar los lineamientos del partido para los próximos comicios que se avecinan. “Tenemos varios congresistas que vienen siendo procesados, varios con pedidos de expulsión. El caso más sonado es el de Darwin Espinoza, no solo es señalado por actos de corrupción sino que habría cometido actos de traición al querer inscribir un movimiento regional. El señor Darwin debe ser expulsado no solo actos de expulsión, sino también porque hay acto de traición”, señaló.

Una de las incógnitas más grandes en la elección es la relación de los candidatos con ‘Los Niños’. “Chávez es más proclive a ‘Los Niños’ que Gálvez. El tema con Gálvez es que tiene más derrotas que victorias, y es considerado anárquico”, dijo Víctor Andrés García Belaunde.

Tanto Gálvez como Chávez se pronunciaron a favor de la expulsión de ‘Los Niños’. Algunos dirigentes no pierden la esperanza de que García Belaunde postule, pero este no lo hará a menos que sea por consenso.