El procedimiento del 2013 derivó en su expulsión de la organización política. Así lo dio a conocer El Comercio en marzo de 2022, luego de que el testimonio de la lobbista Karelim López implicara a Espinoza y otros cinco parlamentarios de AP en la trama de corrupción de Pedro Castillo.

En diversas ocasiones, dirigentes acciopopulistas se han mostrado sorprendidos e indignados por la actitud del parlamentario. No obstante, éste llegó al Congreso con una mochila cargada de controversias, que ya eran de conocimiento del partido político.

Cobro de alquileres Año 2016

En mayo de 2016, Espinoza fue denunciado ante el Tribunal de Disciplina de Acción Popular por haber realizado cobros irregulares del alquiler de las tiendas del local partidario de Chimbote. La demanda alcanzaba a su hermano Yuri Espinoza y otros militantes de AP.

De acuerdo con la demanda, Espinoza habría incurrido en una falta “muy grave” al haber efectuado las “cobranzas de arrendamiento”, debido a que dicha función le corresponde únicamente a la Tesorería Nacional del partido.

La denuncia indica que no se reportó “ni la totalidad, ni parte” del dinero abonado y que, de acuerdo con la Tesorería Nacional de AP, ello representaría el presunto delito de apropiación ilícita.

Asimismo, señala que Espinoza admitió la falta y subraya que el hoy legislador ya contaba con antecedentes disciplinarios y una expulsión (en 2013).

Según pudo verificar este Diario, en un parte policial, que data de marzo de 2016, los locales partidarios fueron alquilados a una óptica (S/ 700), una cevichería (S/600), una relojería y joyería (USD 500), entre otros negocios.

El Comercio buscó contactarse con el congresista, pero al cierre de este informe no respondió.

Negocio Pago de alquiler Óptica S/.700 Cevichería S/. 600 Multiservicios 1 US$ 300 Multiservicios 2 US$ 1050 Multiservicios 3 S/. 1400 Negocio de relojería y joyería US$ 500

Una fuente de Acción Popular que prefirió mantener su nombre en el anonimato dijo a El Comercio que, en el 2016, ya existían “muchas sospechas” de que los hermanos Espinoza “habían tomado” el local partidario de Chimbote.

Además, narró que el secretario nacional de disciplina hizo una investigación exhaustiva del caso y recabó los contratos de alquiler. “El secretario de disciplina del partido cumple un rol parecido al de los fiscales, recaba información y presenta la denuncia”, subrayó.

De acuerdo con la pesquisa, el dinero del arrendamiento de los locales no era abonado al partido político, sino que iba “al bolsillo de Darwin Espinoza” .

También detalló que las indagaciones se hicieron a pedido Rafael Vásquez, secretario general del partido en ese entonces. No obstante, indicó que “todo lo actuado durante esa gestión quedó sin efecto” debido a que la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional del partido fue anulada.

“Por problemas internos hace más de ocho años no tenemos secretario nacional de disciplina, ni Tribunal de Disciplina”, acotó.

Finalmente, afirmó que quien estuvo a cargo de la investigación a Espinoza por los cobros irregulares sintió temor por su vida y tenía seguridad.

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde narró que, en las provincias, los locales partidarios son administrados por los dirigentes.

“[En 2016] empezó una pugna por la Secretaría General de Chimbote porque empezaron a alquilar los locales. Entró Darwin [Espinoza] y empezó a cobrar los alquileres, pero nunca hubo ingresos [para el partido]. Lo que se presume es que cuando Espinoza asume las riendas y se queda con los cerca de 20 mil soles mensuales del dinero del alquiler empieza a comprar votos, inscribiendo a su gente y haciendo que participe en votaciones claves, como la del secretario general del partido”, expresó a El Comercio.

El exlegislador lamentó que, “gracias al desorden en las dirigencias del partido”, Espinoza lograra pasar todos los filtros de la organización política y obtuviera el número 1 en Ancash para postular al Congreso. “Darwin [Espinoza] es un hombre que todo lo compra y que todo lo hace en base de chantajes”, afirmó.

García Belaunde dijo que el local partidario de Chimbote de 900 metros cuadrados “fueron donados a Fernando Belaunde, pero, como él no aceptaba regalos, lo cedió al partido”.

El exparlamentario acciopopulista agregó que el partido logró inscribir esa propiedad luego de superar un conflicto legal con la familia de quien cedió el inmueble. La defensa legal del partido estuvo a cargo de Javier Alva Orlandini.

“Era un terreno rústico, con techos de paja […] Hoy en día debe valer uno dos millones de dólares”, apuntó.

Local partidario de AP en Chimbote. Foto corresponde al 2013.

Expulsado de Acción Popular y denunciado por fraude Año 2013

Un informe de este Diario, de marzo de 2022, dio a conocer que, en diciembre del 2013, Darwin Espinoza fue expulsado de Acción Popular por “faltas muy graves”. Una sala del tribunal nacional de disciplina del partido tomó la decisión.

Su hermano Yuri Espinoza corrió la misma suerte en junio del 2014, cuando fue separado de la agrupación tras ser acusado de cobrar indebidamente el alquiler del local partidario situado en la Plaza de Armas de Chimbote.

Como resultado de esas diferencias internas, Darwin y Yuri Espinoza estuvieron envueltos en incidentes violentos ligados con el control de la administración del local del partido en Chimbote.

En octubre del 2014, el hermano del congresista –presuntamente con engaños– indujo a policías al allanamiento del referido inmueble, bajo el argumento de que los militantes que estaban en su interior eran delincuentes peligrosos.

Pese a estas sanciones, los hermanos Espinoza lograron anular esas resoluciones del partido y continuaron sus actividades políticas.

En el 2013. Darwin Espinoza fue expulsado del partido.

Los Espinoza Vargas también aparecen vinculados a todos los comicios internos de AP que, desde el 2017, son declarados fraudulentos por los organismos electorales. En el 2018, el partido anuló las elecciones luego de que militantes denunciaran falsificación de firmas y que el candidato de la lista N° 1, Yuri Espinoza, presionara a otro postulante a renunciar a su candidatura.

La entonces delegada electoral Yuliana Silva fue agredida el 23 de abril del 2018 por Yuri Espinoza cuando, con su celular, intentaba grabar el desarrollo de las elecciones internas en el local de Chimbote.

En las elecciones partidarias del 2019, los hermanos Espinoza fueron implicados en presuntas irregularidades, después de que la delegada electoral Silva descubriera que el candidato Yuri Espinoza había transportado personalmente al local de Paseo Colón, en Lima, los documentos electorales de la región Áncash.

Silva presentó un reclamo y el Comité Electoral Nacional del partido declaró la nulidad de las elecciones, pero la dirigencia de Acción Popular no realizó ninguna investigación.

Para el proceso interno de setiembre del 2021, los resultados iniciales daban como ganadora a la lista N° 2, pero el otro candidato a la secretaría departamental de Áncash, Darwin Espinoza, exigió la nulidad en la mesa electoral de Carhuaz porque –según él– en el padrón electoral hubo votantes fallecidos.

El 26 de setiembre del 2021, ante la policía, Francisco Felipe Tolentino denunció que Darwin Espinoza y quince personas de la lista N° 1 llegaron a su casa para hacerle “firmar un documento donde aceptaba que había fraude en las elecciones del 25 de setiembre”.

Al anularse esa mesa, los resultados se invirtieron. Darwin Espinoza salió elegido secretario del partido en Áncash, aunque su victoria aún no ha sido oficializada porque el JNE todavía no ha revisado las impugnaciones presentadas por sus opositores.

En marzo, Espinoza respondió a este Diario que la misma “presidenta de mesa terminó confesando que allí hubo fraude”. Respecto a su expulsión aseveró que le hicieron “un documentillo” con el fin de que no entrase a un plenario donde se estaba eligiendo al nuevo miembro del comité nacional electoral del partido. “No querían mi ingreso al evento para que no tuviera cierta influencia en los votos y así la otra lista saliera ganadora”, alegó.