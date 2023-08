Calle permanece en el país norteamericano desde el 20 de enero y, desde entonces, no ha regresado al Perú. Este jueves 10 de agosto, el portavoz y líder de su agrupación política, José Luna Gálvez, anunció que la exvicepresidenta del Parlamento retornará en septiembre.

No es la primera vez que Luna Gálvez comunica la posible llegada de Calle. El pasado 27 de julio, afirmó que su colega retornaría a inicios de agosto, pero eso no ocurrió. Por el contrario, la legisladora pidió 60 días más de licencia. No obstante, el martes pasado, la Mesa Directiva del Congreso denegó su solicitud, según lo adelantó El Comercio. La decisión fue ratificada por la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo.

El portavoz de Podemos Perú evitó detallar las razones por las que Calle aún no retorna al país. Incluso admitió que no ha podido hablar directamente con ella sino con su esposo, el excongresista y regidor de la Municipalidad de Lima Arón Espinoza. “[Conversé con Arón Espinoza] que la congresista va a estar en setiembre”, aseguró en diálogo con la prensa.

En otro momento, Luna Gálvez se mostró a favor de que se realicen modificaciones al Reglamento del Congreso para evitar casos similares al de Digna Calle.

No obstante, se enfrentó a la prensa señalando que él “tiene mayor conocimiento” sobre cómo “funciona el Congreso” porque “ha sido cinco veces” elegido como parlamentario. En esa línea, señaló que no es la primera vez que un parlamentario se ausenta durante un largo período haciendo uso de la figura de las licencia sin goce de haber.

“Keiko [Fujimori] tuvo casi dos años de licencia sin goce de haber. También ‘Vitocho’ [Víctor Andrés García Belaunde] de Acción Popular tuvo un año de licencia [...] Ella tiene que explicar pero lo que no se puede decir es que eso no ha existido o que no ha habido”, aseveró.

¿Qué pasa con el salario de Calle ahora que no tiene licencia sin goce de haber?

Calle Lobatón se defiende los cuestionamientos señalando que su ausencia no ha generado perjuicio económico al Estado. Además, remarcó que el personal de su despacho continúa laborando. Pese a su licencia sin goce de haber, la parlamentaria continúa presentando proyectos de ley.

En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco señaló que la parlamentaria podría llegar a cobrar hasta la mitad de su salario, la asignación por desempeño y la bonificación por función de representación. Subrayó que hacer un cálculo es complejo, debido a los “vacíos” que hay en el Reglamento del Congreso.

“Podría [cobrar hasta la mitad de su sueldo] porque el reglamento habla de hasta el 50% de descuento en la remuneración, como máximo. Pero también dice que si sigue faltando se descontará por un día. O sea, esa parte no es clara”, remarcó.

Cevasco afirmó que, si bien, el reglamento habla del salario, no dice “nada de los gastos de semana de representación y otros conceptos”. “Hay un vacío legal que hay que replantear”, opinó.

Por su parte, el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera tampoco descartó que la legisladora pueda cobrar la mitad de su remuneración más los otros conceptos. Sin embargo, aseveró que Calle puede renunciar a dichos pagos.

Cabrera también indicó que, por tratarse de un tema técnico administrativo, la Mesa Directiva y el Consejo Directivo deben definir cuánto es lo que “se le debe abonar “y qué “conceptos deben dejar de pagarle” a la legisladora.

El experto remarcó que el reglamento del Congreso indica “que forma parte del trabajo del legislador participar en sesiones, comisiones, reuniones de bancada y atención a ciudadanos”.

“La Mesa Directiva mantiene el statu quo, lo que quiere decir que un congresista puede faltar cuando le dé la gana y porque le da la gana y no justificarlo porque la única consecuencia es económica [...] El hecho de que diga que no cobra y que no genera un perjuicio al Estado, no significa que sea correcto lo que está haciendo”, acotó.

A criterio de Cabrera, la Mesa Directiva también debería evaluar la “naturaleza jurídica del personal del despacho de Calle y las funciones que vienen desempeñando”. “El trabajo parlamentario no es solo presentar proyectos de ley [...] La función congresal es personal, no puede delegarse sino estaría sentado su asesor principal en la curul”, sentenció.

Despacho sigue funcionando

Mientras Calle Lobatón está en Estados Unidos, los siete trabajadores de su despacho continúan laborando. La oficina de la parlamentaria cuenta con dos técnicos, un coordinador, un auxiliar, un asistente y dos asesores, cuyos salarios suman S/. 37.380.

En mayo pasado, “Cuarto Poder” reveló que Calle Lobatón se encuentra en Estados Unidos desde el 20 de enero gracias a que contaba con una licencia sin goce de haber. El 5 de junio, la Comisión de Ética aprobó por mayoría iniciar una indagación preliminar contra ella por larga estadía en el extranjero.

Pese a su licencia, legisladora participaba y votaba en las sesiones del pleno, cuando lo consideraba conveniente. Además, presentaba proyectos de ley.

El último domingo 6 de agosto, dicho programa dominical reveló que Calle vive con su familia en Loxahatchee Grove, una localidad en el condado de Palm Beach. Se trata de una residencia de 280 metros cuadrados.

La vivienda fue adquirida en agosto del 2022 por Dafi and Company, la empresa que Digna Calle y su esposo, Aron Espinoza –actual regidor de la Municipalidad de Lima y congresista en el periodo 2020-2021 por Podemos Perú-, constituyeron en junio del 2021 en La Florida.

Pagaron por esta casa de 3 dormitorios, 3 baños, una cocina cuarzo y azulejos un total de 875 mil dólares. Pero este no fue el único negocio inmobiliario que el actual regidor hizo en Estados Unidos.

De acuerdo con el dominical, la empresa familiar de Calle compró al menos cuatro propiedades en Estados Unidos desde el año 2021, fecha en la que fue constituida.

“Cuarto Poder” mostró incluso fotografías en las que se ve a la legisladora paseando en los parques temáticos de Disney el 2 de mayo, cuando el Congreso recibía a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores para evaluar salidas ante la crisis migratoria en la frontera sur del país.

Además… De acuerdo con "Cuarto Poder", el esposo de Calle y regidor de la Municipalidad de Lima, Arón Espinoza, va y viene de Estados Unidos.

En 2021, viajó 8 veces al país norteamericano. En 2022, estuvo allá en 11 ocasiones y, en lo que va del 2023, estuvo en dicha nación en 8 oportunidades.

Denuncias constitucionales

La actitud de Calle Lobatón generó el rechazo de congresistas de distintas bancadas. Incluso, las legisladoras Kelly Portalatino (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País) presentaron, a inicios de agosto, denuncias constitucionales contra Calle por presunta infracción a la Carta Magna y el delito de abandono del cargo.

Portalatino pide en su demanda que la legisladora de Podemos Perú sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por 3 años. En el documento, la parlamentaria del partido del lápiz acusó a Calle Lobatón de presunta infracción a los artículos 92 y 93 de la Constitución Política y por abandono de cargo, tipificado en el artículo 380 del Código Penal.

“Asimismo, la conducta desarrollada por la congresista, habría infringido lo tipificado en el artículo 380 del Código Penal, correspondiente al abandono de cargo, el mismo que se avoca hacia la protección del servicio civil, y con la conducta desarrollada, la parlamentaria, habría ocasionado daño al servicio público, como es la de la labor parlamentaria”, precisó en su demanda.

En tanto, Amuruz presentó la segunda denuncia constitucional contra Calle. La tercera vicepresidenta del Congreso pide que la parlamentaria de Podemos Perú sea sancionada con una inhabilitación por diez años por infracción al artículo 92 de la Constitución, que establece que la función de congresista es de tiempo completo. Asimismo, pide que sea procesada por abandono de cargo y abuso de autoridad.

“Los hechos objeto de la presente denuncia constitucional se agravan, en tanto la denunciada sigue siendo congresista, sin ejercer sus principales funciones legislativas, de representación y fiscalizadoras, tiene un personal a su cargo en su despacho con presupuesto del Estado, lo cual constituye un perjuicio económico”, alega Amuruz en su denuncia.