Hoy, el protagonismo político en torno a Acción Popular tiene otros rostros: el del flamante vocero, Darwin Espinoza, y el de la propia María del Carmen Alva. Ambos son militantes de larga data que están enfrentados casi desde el inicio del actual Congreso y que ahora se posicionan como los líderes de dos facciones: la que se mantiene en la bancada y los que protagonizaron una renuncia masiva luego de que aquel fuese elegido como portavoz. En el partido, asegura la expresidenta del Legislativo, no quieren saber nada de Espinoza y ‘Los Niños’ y se prevé que sean expulsados de su militancia, al margen de que -por ahora- estos tengan asegurado el dominio de lo que queda de la bancada.

- ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión presencial para elegir al nuevo vocero de la bancada?

Primero elegimos a los tres presidentes de comisiones y luego pidieron que se eligiera también al vocero. Se postularon en ese momento el congresista Darwin Espinoza, el congresista José Arriola y el congresista Ílich López. Hubo una primera elección donde quedó con el congresista Arriola y el congresista Espinoza [empatados] seis a seis, un voto en blanco y un voto para el congresista López. Para esto, éramos catorce, faltaba el congresista [Edwin] Martínez, que estaba en Arequipa y no participó. Entonces se hizo la nueva votación y salió 8 a 6: ocho para Espinoza y seis para Arriola. La verdad que [quedamos] sorprendidos todos, creo que hubo un silencio sepulcral. Luego intervino con el congresista Arriola, porque él era además el vocero en ese momento, y dio su parecer general de que había que trabajar con la bancada y que esperábamos que hiciera un buen trabajo, y un poco sorprendido también con la elección.

- En ese momento usted pudo percibir que había una afán, una molestia al punto de que iban a renunciar en solo horas después

Bueno, es que todos nos quedamos atónitos. La verdad, yo no pensé que iba a haber ese resultado. Entonces, nos paramos y nos fuimos.

- ¿Y cómo fue la decisión suya de renunciar?

Bueno, cada uno fue a su casa. La verdad, no pude ni dormir y al día siguiente vine con esa decisión de hacer la renuncia, porque no podía ser una bancada donde esté como vocero el congresista más cuestionado. Sobre todo con el agravante de que había salido el domingo en la noche esta nueva denuncia de que había tenido una coordinación con Saba Goray, con lo que había dicho el expresidente de Sedapal. Entonces, bueno, por todos lados hay denuncias. Si bien son temas que se tienen que investigar, no es una persona apta para representarnos, ser el vocero de quince congresistas una persona con tantos cuestionamientos, investigaciones.

Darwin Espinoza ha calificado de "capricho" las renuncias en la bancada, mientras que el dirigente de AP Mesías Guevara las ha llamado "pataleta". (foto: GEC)

- Usted votó por el congresista Arriola, pero él también está investigado en el caso de Los Niños y se le acusa de presuntos recortes de sueldo. ¿Fue una cuestión de elegir entre dos males?

Arriola había sido el vocero, estaba actuando bien como vocero. A él le correspondía una comisión. Cedió no presidir una comisión y pidió seguir participando como vocero. Dentro de todo, Arriola está colaborando con las investigaciones, que creo que es lo que corresponde, y tratando de ser lo más transparente. Está en investigación. No sabemos cuál es el resultado, pero creo que por lo menos está más dispuesto a colaborar con la justicia.

- En una bancada en la que entiendo que casi todos los miembros están investigados por la Fiscalía, ¿qué hace de Darwin Espinoza el menos idóneo de todos?

Bueno, él ha tenido impedimento de salida, nueve meses, lo levantaron; pero si ha tenido impedimento de salida, entiendo que es uno de los que tiene más denuncias con pruebas, los colaboradores eficaces han dicho más temas sobre él: que ha dirigido el Ministerio de la Producción, Sencico. Sindican también a su mujer. Ahora también a Sada Goray, y él era además el presidente de la Comisión de Vivienda. También está el tema de Karelim López. Creo que hay bastantes temas oscuros alrededor de él

- ¿Cómo lo describe como compañera de bancada, como colega parlamentario?

Siempre, en general, muchos hemos tenido problemas con él. No me apoyó en mociones de censuras, siempre me ha atacado, ha estado muy cercano siempre a [Pedro] Castillo, a la gente que apoya a Castillo, votó en contra de la bicameralidad, que es un caballo de batalla de Acción Popular, siempre, que está en el plan de gobierno. Votar en contra de la bicameralidad es totalmente antiacciopopulista, no sigue los lineamientos de Fernando Belaunde Terry, de Valentín Paniagua y de Javier Alva Orlandini. Él se ha parado en los plenos y me ha atacado. Siempre ha hablado también amenazando por cualquier tema.

- ¿Y es amenazante también con el resto de colegas de bancada? Porque a pesar de esto, ha tenido el apoyo de ocho de ellos...

Bueno, esos deben ser los más cercanos a él, son parte de su grupo. Él domina esa facción, definitivamente.

- ¿Por qué este momento para renunciar? ¿Por qué no antes? Ya hace casi más de un año se conoce la mayoría de estas investigaciones, ya se decía todo eso sobre Darwin Espinoza. Lo más nuevo, ciertamente, es lo de Sada Goray, pero lo demás venía de hace mucho antes

Porque este era el momento. En el último año, él no tuvo [presidencia de] comisión y no ha sido tampoco vocero. Y todo sigue en investigaciones. Yo le pediría a la fiscalía que ya termine la investigación y concrete, porque como dicen ellos, se escudan en que está en investigación y hay presunción de inocencia. Y por supuesto tienen razón: hay presunción de inocencia. Entonces, las investigaciones tienen que llegar a una comprobación, a un final [...] Nosotros hemos estado dentro de la bancada este último año porque es muy difícil renunciar a tu bancada. La bancada es Acción Popular. En mi caso, sobre todo, ha sido muy difícil tomar la decisión porque vengo de una familia que es acciopopulista, fundadora del partido. Yo hablaba con muchos líderes, excongresistas, que me decían “no puedes retirarte porque no puedes dejar en la bancada a ‘Los Niños’, a los que están investigados”. Pero lamentablemente, todo tiene un límite. Por eso, yo he tratado, desde adentro, de ver qué es lo que estaba pasando, de poner más transparencia o que simplemente hicieran lo correcto, pero ya está visto que si un grupo ha elegido a Darwin Espinoza es porque todos están juntos. Es lamentable, pero es así.

María del Carmen Alva, como integrante de Acción Popular, presidió el Congreso en el periodo 2021-2022.

- Tanto usted como el congresista Espinoza son militantes de años, no son personas nuevas en el partido. Él fue en algún momento incluso secretario de Juventudes. ¿Usted lo conocía antes de esta militancia, antes de ser congresista?

Yo sabía que había un correligionario Darwin Espinoza. Nunca ha sido mi amigo, ni he conversado con él, pero sabía que existía. Sabía que él existía y él sabía que yo existía. Nos reconocíamos de vista.

- ¿Y tenía referencias de él?

Sí sabía que había tenido problemas en Acción Popular. Recuerdo que hubo un problema con Víctor Andrés García Belaunde en un plenario, si no me equivoco. Un intercambio de palabras, una pelea ahí. Pero no sabía mucho de él. Ahora me he enterado de que ha tenido problemas en el partido, es más: que lo habían expulsado y que había regresado. Pero no, tanto no sabía, la verdad.

- ¿Cómo entender que una persona a la que usted hoy cuestiona tanto haya podido militar tanto tiempo en el partido, haya podido incluso ser dirigente en un momento y eventualmente ser elegido dentro del propio partido para postular al Congreso?

Nosotros tenemos elecciones internas de un militante, un voto. Él es de Ancash. Se presentó en Áncash y ha sido elegido por las bases de Áncash. Evidentemente, tiene arraigo ahí, maneja las bases de Áncash. Eso es lo que ha pasado.

- ¿Teme que la facción que lidera Darwin Espinoza, así como ha dominado ahora la bancada, también tome el control del partido a nivel nacional eventualmente?

No, eso es imposible. Hoy a los congresistas denominados ‘Niños’ nadie los quiere ver en el partido y sobre todo a Darwin Espinoza, porque es el más cuestionado. Mucha gente lo conoce muy bien en el partido. Eso no va a ocurrir. Más probable es que tenga este procedimiento de expulsión. Hay mucho malestar por los correligionarios, por los militantes de Acción Popular, están muy molestos por la actitud de varios de los congresistas, así que más bien yo creo que ellos van a tener que dar un paso al costado

- ¿Les sorprendió que luego de su renuncia venga esta seguidilla de siete renuncias más?

No me sorprendió. Sabíamos que había mucho malestar. Fuimos varios los que quedamos sorprendidos con el resultado de la votación. De hecho, varios conversamos. Yo decidí presentarlo inmediatamente y me alegro de que los demás correligiarionarios hayan tomado la misma decisión.

- ¿Fueron renuncias coordinadas?

Habíamos conversado con algunos.

- ¿Con quién, por ejemplo?

Con las chicas, con [Silvia] Monteza y con Karol Paredes. Habíamos conversado de que no podíamos aceptar esta vocería y que algo teníamos que hacer.

💢Nuestros congresistas elegidos como voceros alternos del Grupo Parlamentario Acción Popular.



💢Wilson Soto Palacios - Primer vocero alterno

💢Luis Angel Aragón - Segundo vocero alterno#AdelanteporelPerú#peru#AccionPopular#CongresoDeLaRepública#Adelante pic.twitter.com/fmOAX7WNMu — Bancada Acción Popular 🇵🇪 (@ApBancada) August 9, 2023

- Se lo pregunto también porque haciendo un cálculos básicos, han sido ocho de quince los renunciantes sin embargo, pero también fueron ocho de quince los que apoyaron a Darwin Espinoza en su elección. Es decir, por lo menos uno de los que lo apoyó acabó renunciando. ¿Qué pasó allí?

Bueno, me alegro de que haya sido así. Hay unos de los que votó por Darwin que se dio cuenta que era un error, que había cometido un error y que prefirió estar al lado de los verdaderos acciopopulistas y de los principios de Fernando Belaunde Terry.

- Incluso dentro de los que han renunciado están los congresistas Ilich López y Juan Carlos Mori, que también son investigados y señalados como ‘Los Niños’. ¿Cómo entender que entre ellos también haya una división?

Bueno, eso significa que hay diferencias entre ellos, que no todos tienen la misma responsabilidad, o que simplemente ha primado el partido en esta decisión.

- El congresista Espinoza ha dicho que buscará reunirse con los renunciantes, cuyas renuncias aún no son aceptadas, para ver si alguno reconsidera. ¿Usted estaría dispuesta a reunirse con él o ya no hay marcha atrás?

Primero, no tienen que aceptar la renuncia. Se acepta la renuncia cuando uno necesita la aceptación de la renuncia para formar bancada. Y nosotros no vamos a formar bancada. Nosotros somos acciopopulistas de corazón, de toda la vida, en mi caso de familia. No voy a renunciar a mi partido y entiendo que los correligionarios tampoco. Nos vamos a quedar como no agrupados. Así que no necesitamos que acepten ninguna renuncia. Y además la renuncia que hemos presentado es irrevocable. La decisión ya está tomada.

- ¿Qué mensaje le daría a usted que alguno de los renunciantes finalmente retroceda en su salida de la bancada?

No, yo tengo la seguridad de que eso no va a ocurrir. Creo que cuando uno presenta una renuncia a la bancada es una decisión difícil, bien pensada. Si ya han tomado esa decisión, no creo que den marcha atrás.

- Si lo hacen, ¿qué concepto le quedaría de ellos?

Bueno, si lo hacen, estará en su conciencia, ellos sabrán por qué lo han hecho. Creo que sería una decepción para los militantes de Acción Popular y seguro también para sus electores.

Este miércoles, los congresistas se ratificaron en sus renuncias y denunciaron que estas se están dilatando, lo que afectaría la proporción de comisiones que le corresponde a lo que queda de la bancada de Acción Popular.

- Hay quien ha calificado esta renuncia como una “pataleta” por no ganar la vocería de la bancada

Bueno, acá no hay ninguna pataleta. Nosotros no somos niños, no hacemos pataletas. Nosotros somos acciopopulistas, verdaderos acciopopulistas, que estamos acá por el partido Acción Popular y no vamos a manchar la imagen de nuestro partido ni la memoria de Fernando Belaunde Terry, estando liderados en una bancada por una persona investigada, denunciada, con una trayectoria muy cuestionable, una vida muy cuestionable realmente tanto en la política como en su vida congresal. La bancada de Acción Popular no se merece que un vocero con esas cualidades y características nos represente, de ninguna manera.

- ¿La presidencia de las comisiones está siendo un factor que está motivando al resto de colegas de Acción Popular a quedarse?

No sé si eso ha primado, pero creo que más importante son los principios, la lealtad y la dignidad de uno que tener la presidencia de una comisión.

- ¿Haría usted alguna autocrítica sobre su posición dentro de la bancada?

Yo el primer año que he sido presidenta [del Congreso], he estado totalmente abocada a la presidencia, ni iba a las reuniones de bancada. Es más, yo me he enterado por todos los problemas que había de ‘Los Niños’ y todas esas cosas cuando estábamos ahí. Yo no tenía por qué renunciar siendo presidenta. Además, yo no he hecho nada malo. Los que tienen que renunciar, los que se tenían que ir, eran ellos. Ellos son los que han manchado la lampa, los que han manchado a la bancada de Acción Popular, los que están manchando la imagen del Congreso. Entonces, cuando uno comete un error, un delito, cuando está en problemas, ellos son los que se tienen que ir. Pero no han tenido la dignidad para retirarse y para irse. Porque en el fondo, el partido no les interesa, les interesa solamente sus temas individuales, personales [...] La bancada de Acción Popular no ha hecho un buen trabajo. La bancada de Acción Popular siempre se ha caracterizado por fiscalizar, por denunciar, y la verdad que yo no he visto ese trabajo. Más bien, sabemos que muchos han sido aliados del golpista Castillo. Acción Popular no fue elegido para gobernar con Castillo, fue elegido para hacer oposición, una oposición constructiva, como siempre hemos hecho, pero fiscalizando.

- En algún momento de estos dos años de ser compañeros de bancada, ¿usted se ha sentido amenazada o ha sido amenazada por el congresista Espinoza?

Sí, por supuesto. Muchas veces.

- ¿Podría relatar algún incidente?

Bueno, él me amenazó en el pleno, que tenía una grabación.

- Finalmente, ¿qué les diría a los congresistas que siguen apoyando a la facción del congresista Darwin Espinoza?

¿A los que se han quedado con Darwin Espinoza? Los que se acuestan con niños, amanecen mojados...