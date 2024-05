César Hinostroza , exjuez de la Corte Suprema , reapareció este lunes, desde la clandestinidad, para participar en la audiencia del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria , donde se analizó su pedido de que se le varíe la medida de 36 meses de prisión preventiva que se le dictó en su contra por el Caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Él es investigado por el delito de tráfico de influencias.

Ante el magistrado Juan Carlos Checkley, Hinostroza, quien se encuentra prófugo desde octubre del 2018, cuestionó al Ministerio Público y a la Procuraduría por solicitar la nulidad de su participación como abogado en dicho caso, pues argumentaban que aún se encuentra inhabilitado.

César Hinostroza indicó que fue destituido el 4 de octubre del 2018 por el Congreso y que se publicó dicha resolución el 6 de octubre de ese mismo año, por lo que consideró que la sanción culminó el 6 de octubre del 2023.

“Desde el año 2023 estoy en condiciones aptas para ejercer mi profesión, yo ya he intervenido en varios actos procesales y audiencias en su despacho, he participado en Sala Penal Permanente en varios expedientes, en audiencias de apelación, o sea, todo sería nulo. Después de ocho meses de trabajar como abogado van a decirme que no puedo defenderme”, manifestó.

Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría argumentaron que Hinostroza estaba impedido de solicitar dicha audiencia debido a que no estaba habilitado como abogado, ya que fue destituido, además del Congreso, por la Junta Nacional de Justicia en cuatro oportunidades, siendo la última el 4 de enero del 2023.

El juez Juan Carlos Checkley informó que informará a las partes su decisión sobre si Hinostroza puede ejercer o no como abogado y que luego continuará con las audiencias del pedido de cese de prisión preventiva.