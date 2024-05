La congresista Flor Pablo (No Agrupados) negó haber usado su viaje de representación a la región Ayacucho para promover su partido, denominado Lo Justo, como señaló un programa dominical.

“Yo no fui a hacer campaña de recolección de firmas, a formar comités, a hacer una actividad (…) del partido (…)Yo no creo que acá hay un error porque todo el día he trabajado y sigo haciendo mis actividades políticas”, acotó.

La parlamentaria aseguró que la actividad vinculada al partido Lo Justo se realizó luego de su trabajo de fiscalización parlamentaria en esa región y en horas de la noche.

En ese sentido, Flor Pablo consideró que no ha faltado al reglamento del Congreso y dijo no creer que haya un error porque –desde su punto de vista- “alentar la integración de nuevos líderes en política” es parte de sus actividades parlamentarias.

“Yo fui a Ayacucho no a hacer esta actividad exclusivamente, sino porque tenía una agenda de fiscalización a los institutos pedagógicos, porque me llegó la información de que no recibían financiamiento después de haberse licenciado”, indicó.

“He trabajado todo el día y en horas de la noche he participado en reuniones privadas del partido, donde el líder regional ha organizado la reunión y no hay ningún aprovechamiento ni de los recursos públicos ni del cargo”, agregó.

Según “Panorama”, Pablo Medina viajó a Ayacucho el pasado 20 de marzo, en plena semana de representación. Para su traslado, el Congreso le entregó un pasaje del 20 al 21 de marzo, cuyo costo fue de S/1.121.

Declaraciones de la congresista Flor Pablo. (Video: RPP TV)

“Cuando hago actividad proselitista, yo pido licencia, yo compro mi pasaje. Esta es una actividad dentro de todas las actividades, de dos horas, de una hora de reuniones. Yo no voy a permitir que se comience acá a señalar que por qué en tal o cual día hace una actividad cuando es parte de mi labor como política”, sentenció la parlamentaria.