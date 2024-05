La cantante peruana Yolanda Medina denunció que su hija viene recibiendo extorsiones de presuntos trabajadores de televisión.

Es que la joven recientemente promocionó su emprendimiento en un programa de Latina TV, por lo que unos delincuentes tomaron el nombre del canal para exigirle dinero como parte de un supuesto cobro por el publirreportaje emitido.

“Se hizo un pequeño reportaje a su negocio, de mi hija, y ahora le envían mensajes, haciéndose pasar por personas del canal, para que se pague por ese reportaje, pidiendo una plata”, relató.

Tras ello, Medina comentó que al contactarse con el medio estos negaron el cobro, pero que recibieron más llamadas extorsivas, indicando que la demandarían por la falta del pago.

“La llaman todo el día y toda la noche, para decirle que si no pagan van a demandarla, esto ya se está yendo de nuestras manos”, indicó la artista.

En entrevista con Lady Guillén, Yolanda Medina mostró pruebas de las intimidaciones. En uno de los audios, se escucha cómo la cantante se enfrenta al presunto delincuente con el fin de defender a su hija.

Para finalizar, Medina contó que ha denunciado el hecho ante las autoridades, pero que estas no ha actuado para capturar a los delincuentes.

“Las autoridades no están haciendo absolutamente nada, esto no es así, no tenemos que vivir asustados, debemos trabajar tranquilos…”, señaló. Tras ello dijo: “[...] No voy a permitir que nadie amedrente a mi hija y fastidie su estabilidad emocional”.