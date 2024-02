Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, reveló algunas pruebas que revelan que el futbolista y Pamela Franco se encontraron en Huanchaco en Año Nuevo 2019. Ante ello, Yolanda Medina, salió a defender a su excantante y consideró que está siendo víctima de acusaciones sin sustento.

“Yo creo que se está haciendo leña del árbol caído, así que le invito a la señora Pamela López a averiguar bien las cosas y no dejarse llevar porque me dijo el vecino o porque me dijo la vecina o porque lo escuché por ahí”, dijo Medina en un video para Instarándula.

En esa misma línea, Yolanda confirmó que el grupo Alma Bella trabajó en el Año Nuevo 2019 en la ciudad de Huanchaco, Trujillo, pero que ninguna integrante de la agrupación se acercó a Cueva.

“Bueno si lo escuchaste el 2018 y lo quieres verificar el 2024, ¿habrá fecha de caducación? Te lo dejo de tarea. Yo creo que las mujeres debemos protegernos y como dijo Pamela Franco, pregúntaselo a tu esposo. Así que, si tienen alguna duda, les puedo decir que nosotros hemos trabajado el día 31 y 1 en Huanchaco, pero jamás hemos tenido contacto con el señor Christian Cueva. No se preocupen, la verdad siempre sale a la luz”, agregó.

¿Borraron imágenes de Pamela Franco en Huanchaco?

En redes sociales se viralizó una imagen publicada por Alma Bella, en la que se muestra a Pamela Franco junto a otras integrantes de la orquesta dando un concierto en Huanchaco (Trujillo) en Año Nuevo del 2019.

Ante ello, el programa de ‘Magaly Tv: La Firme’ notó que la página oficial de la agrupación decidió eliminar dicha evidencia, al parecer, como respaldo a su exintegrante.