Has dicho que el concierto en homenaje a tu papá, en San Marcos, hizo que decidieras dedicarte a la música. ¿Por qué no antes?

Tenía miedo de no saber cómo administrar mis tiempos. Yo estoy en la universidad y hasta hace poco trabajaba en el área de márketing de una empresa. Erróneamente, pensaba que podía hacer todo a la vez. Entonces, cuando ya me decidí, tuve que renunciar a mi puesto para dedicarme cien por ciento a esto, que es lo que me apasiona. Dedicarse a la música implica un sacrificio enorme. No solo se trata de ir a un estudio, grabar una canción y lanzarla en Internet. Hay todo un trabajo de producción detrás que involucra a varias personas.

Tomás Suárez-Vértiz Martínez es el menor de los tres hijos del fallecido cantautor Pedro Suárez-Vértiz. En la imagen, el joven músico posa ante un mural de su padre en la sede de Apdayc, en Miraflores. (Foto: Richard Hirano)

Nunca has sido mucho de mostrar tu vida en redes sociales. ¿Te costó salir del anonimato?

Efectivamente, yo en algún momento le pedí a mi papá que por favor no me siguiera en Instagram. Él era una persona que despertaba mucha curiosidad, pero yo prefería estar al margen de todo eso. Ya cuando decido lanzarme a la música, las cosas cambian para mí. Quizás puede sonar contradictorio, pero hoy estoy iniciando una nueva etapa en la que me hace feliz el contacto con las personas que me siguen. Recibo mucho cariño. Me siento muy agradecido con todo lo que me está pasando.

¿Qué gran lección te dejó tu papá?

Él era una persona bastante cercana con sus hijos, nos engreía mucho. Pero cuando tenía que corregirnos, también lo hacía. Todo lo que sé musicalmente, todo lo que le estoy mostrando a la gente y he aprendido, se lo debo a mi papá. Siento que tengo un pedazo de él dentro de mí. Y siento que él me sigue apoyando desde otro plano.

Pedro y su esposa, Cynthia Martínez, junto a sus tres hijos: María José, Tomás y Salvador.

¿Cómo fueron tus últimos años con él?

Fueron años complicados, pero a la vez muy bonitos. Su enfermedad tenía un origen neuromuscular, pero nunca dejó de ser ese loco lindo, como mucha gente lo recuerda. Invitaba a muchos amigos a la casa, le gustaban mucho las visitas. Le encantaba pedir comida; cada fecha que era posible celebrar, celebrábamos. Veíamos películas juntos, escuchábamos música. A pesar de su sufrimiento, se mantuvo muy cercano a nosotros hasta el día de su partida.

¿Sientes la presión de ser, de alguna forma, su heredero musical?

Mi padre me ha dejado la vara muy alta. Soy consciente de ello, pero mi intención no es hacer una carrera a costa de mi papá. Simplemente trato de demostrar lo mejor de mí ante el público; de hacerlos cantar, bailar y saltar. Soy un artista que recién está saliendo, tengo solo dos canciones. Para poder brindar un show completo, toco las canciones de Pedrito porque sé lo mucho que le gusta a la gente. Pero sí va a haber un momento en el que voy a tener mi propio repertorio, ese es el objetivo. Si toco una o dos canciones de él, serán la cereza del pastel.

Tomás Suárez-Vértiz debutó como cantante el pasado 1 de junio en un concierto que dio en el Parque de la Exposición.

¿Te incomodan las comparaciones?

No me molestan, en lo absoluto. Igual, trato de evitar los comentarios que no me suman. Si los llego a leer o me topo con alguno de ellos, no me detengo en los detalles. Solo presto atención a los mensajes que me puedan ayudar a ser un mejor artista. Sé que tengo que mejorar en muchísimas cosas. Estoy trabajando en ello.

En tu primer concierto, te presentó una voz de Pedro generada con inteligencia artificial. ¿Vas a seguir usando este recurso, propenso a las críticas?

Esa fue una sorpresa de parte de la producción del evento no solo para el público, sino también para mí. No me ofendió que lo hayan hecho. Al contrario, me motivó bastante al momento de salir al escenario. Pero no creo que vaya a ocurrir nuevamente más adelante. Solo fue por mi debut.

Pedro Suárez-Vértiz y su hijo Tomás en el backstage del evento “Cuando pienses en volver”, el 2014, en el Estadio Nacional. / ELIAS ALFAGEME

En varias ocasiones se ha escuchado decir la frase “hay Pedro para rato”. ¿Qué significa eso para tu familia exactamente?

Significa que mi padre siempre nos va a acompañar en cada uno de los proyectos que emprendamos. Es una manera de decir que espiritualmente nos acompaña a cada momento, a todos lados, a toda hora. En mi caso, siempre va a estar presente, porque por más que llegue a tener un propio repertorio de temas, no voy a dejar de tocar sus canciones, así tenga cuarenta o cincuenta años.

Hacer una carrera musical en el Perú no es cosa fácil. ¿Crees que partes con cierta ventaja con respecto a otros nuevos artistas?

Sé que tengo el privilegio de haber nacido en una familia de artistas. Me siento muy agradecido por eso, porque sé que no todos tienen las mismas oportunidades. Como bien dices, no es fácil dedicarse a la música o al arte en general en este país. Pero estoy poniendo todo mi esfuerzo para salir adelante por mi propia cuenta, con el apoyo de mi familia, de mi enamorada y de mi mánager. Mi sueño es viajar dando conciertos por todo el Perú, algo que ya he empezado a hacer. Creo que mi padre estaría muy orgulloso de cómo estoy haciendo las cosas. //