Netflix, Disney+ y HBO Max han logrado las calificaciones más altas en calidad de series y películas. Ficciones como “House of the Dragon”, “El juego del calamar” o “The Mandalorian” conquistaron el corazón del fandom. Y es que el contenido es muy importa cuando decides con qué plataforma quedarte. Y cada vez más marcas, como Prime Video, Apple TV+, Star+, Vix+, DGO y Chrunchyroll, compiten con sus títulos exclusivos, en algunos casos gratuitos, y brindan otro tipo de experiencia de consumo. En Saltar Intro, revisamos nueve plataformas y dimos nuestro veredicto por cada una. Empecemos con la más popular de todas.

Netflix

Calificación: ★★★★★

Viaje del usuario . La plataforma de streaming más consumida en el Perú alcanzó 231 millones de membresías en 2022, según información que Netflix compartió con este diario. Un año después de haber caído en número de suscriptores y empezar una nueva estrategia donde compartir contraseñas en diferentes hogares ya no va más, el servicio cambió el diseño de la interfaz y agregó categorías de contenido para mejorar la experiencia de consumo en su inmenso catálogo.

La cantidad de categorías es Netflix es infinita. Da clic aquí para conocer los códigos ocultos para encontrar géneros combinados.

En el dispositivo de TV, los lanzamientos de Netflix aparecen en un despliegue vertical que ocupa la mayor parte de la pantalla. Es su nueva presentación de títulos. En los celulares y tabletas, el servicio ofrece la descarga de juegos gratuitos y de pago, que están en el App Store o PlayStore, según sea el caso. Pero la novedad del sitio es la opción de “clips para reír”. Son videos cortos de las series y películas de la marca que se presentan al estilo de Tik Tok en toda la pantalla para deslizar hacia arriba. Pero la mejor implementación es la pestaña de “nuevo y popular”, un calendario de los “próximos estrenos”, “lo más cool”, “las 10 series más populares” y “las 10 películas más populares”. ¡Quiere ser un servicio con aspecto de blog y red social!

Las autodescargas de series y películas y la configuración de calidad de video (estándar y superior) continúan como funciones en la administración del perfil. Asimismo, los botones de descargas, lista de reproducción y calificaciones de “me gustó” o “no me gustó” un título siguen siendo opciones en la plataforma, lo cual genera mayor interacción del usuario con el contenido.

Es el streaming con el mejor control parental. Los padres pueden bloquear títulos con clasificaciones de edad mayor a 7, 13, 16 y 18 años en un mismo perfil, también desactivar la reproducción automática de avances de contenido, crear contraseñas para los perfiles o utilizar el perfil para “niños” con series y películas para “público en general”.

Netflix está disponible en reproductores multimedia, reproductores Blu-ray y televisores inteligentes (LG, Panasonic, Philips, Samsung y Sony), consolas de videojuegos (PlayStation 3, 4 Y 5, XBOX 360, XBOX One, y XBOX SERIES X|S), es compatible con los decodificadores de sus proveedores, los sistemas operativos de Android, Apple y Windows Phone, y cualquier navegador web. Esto es importante: las personas que viven en un mismo hogar pueden crear hasta 5 perfiles con una cuenta, y abrirla en 4 dispositivos simultáneos como mínimo.

Contenido . Netflix se caracteriza por ser un servicio transparente. Es decir, la marca comparte información de las películas y series más vistas todos los días. No temen a la competencia, porque poseen grandes éxitos, como “El juego del calamar”, la serie más vista en la historia de la plataforma. En 2022, “Stranger Things 4″ (fantasía), “Dahmer” (crimen), “Bridgerton 2″ (de época) e “Inventando a Anna” (thriller) fue lo más popular. Además, la serie “Merlina” de Tim Burton, el documental “Harry y Meghan”, las surcoreanas “Todos estamos muertos” y “Woo, una abogada extraordinaria”, así como las películas “Troll” y “Glass Onion: A Knives Out Mystery” superaron las expectativas en número de visualizaciones, de acuerdo con los datos anuales.

"El juego del calamar", "La reina del sur" y "Merlina".

Antes, Netflix se enfocaba en lanzar la mayor cantidad de producciones al año, pero ahora está segmentando un poco más su contenido. Para América Latina, apuesta a lo grande. Desde que se fue “Yo soy Betty, la fea” a Prime Video, la plataforma logró capturar la atención con “La reina del sur” y “Hasta que la plata nos separe”. Por otro lado, siguen ampliando el catálogo con series coreanas, uno de sus puntos fuertes, y cada vez agregan más animes, como “One Piece” (separado por arcos de personajes), “Record of Ragnarok”, “Vinland Saga” y “Relatos japoneses de lo macabro”.

En 2023, hay expectativas sobre el contenido original. En marzo, lo más esperado es el stand-up de Chris Rock, una transmisión en vivo el sábado por la tarde y la película “Booksoon debe morir” el 31 de marzo a fin de mes. En este año, también estrenará la tercera temporada de “The Witcher”, así como “Misión de rescate 2″ el 16 de junio, “Charlotte: Bridgertone story” el 4 de mayo, “Berlín” (spin off de “La casa de papel”) en diciembre, y tal vez Netflix dé una sorpresa con el anuncio de “El juego del calamar 2″ a fin de año. Además, se espera la segunda temporada de “Estamos muertos”, “Sex Education”, la versión live action de “One Piece”, entre otros, en algún momento de 2023.

Precios . Netflix se adquiere con tres opciones de pago. El plan básico a 24.90 soles, que permite tener una cuenta en 1 dispositivo a la vez y ver contenido en HD; el plan estándar a 34.90 soles, donde es posible abrir una cuenta en 4 dispositivos a la vez y ver títulos en Full HD; y el plan premium a 44.90 soles, para 2 dispositivos a la vez y ver contenido en Ultra HD.

En el plan estándar, por 7.90 soles al mes se puede agregar hasta 1 miembro extra que no vive en el mismo hogar. En el plan premium, el costo es el mismo para 2 miembros extra. En esta última, el usuario puede disfrutar de contenidos con audio envolvente Dolby Atmos.

Veredicto Es el servicio de streaming más popular. Estrenos populares y de nicho. Interfaz interactiva. Precio justo para la variedad de contenido.

Prime Video

Calificación: ★★★✩✩

Viaje del usuario . Prime Video se caracteriza por ser una de las plataformas de contenido popular y haber despuntado en suscripciones en pandemia en América Latina. Su interfaz siempre ha sido fácil de utilizar y se diferencia de otras por los detalles del elenco que aparecen durante la reproducción de su contenido, como el nombre de los actores. Este año, está diseñada para que el usuario pueda cambiar de capítulos de una serie mientras lo está viendo. Siguiendo los pasos de Netflix y el resto de plataformas que quieren ser iguales al gigante rojo, cuenta con íconos curvos y un ranking numerado de lo más visto en el sitio.

En los últimos dos años, Prime Video agregó más contenido original. Sus categorías base en todos los dispositivos son “series”, “películas”, “Amazon originals” y “niños”. En la selección de producciones por género, resalta “series y películas de la India” y “anime”. En todos los casos, la configuración por una computadora o laptop permite elegir la calidad de la reproducción (“óptima”, “mejor” o “buena”). Es posible crear hasta seis perfiles con una cuenta.

El servicio está disponible para dispositivos de sala como televisores y reproductores multimedia (Fire TV, Fire TV Stick, LG, Panasonic, Samsung, Sony, VIZIO, Hisense, Philips, Sharp, Chromecast, Nvidia Shield, Roku, TiVo, Apple TV, Xiaomi y más). Solo algunos de estos cuentan con la opción de sonido Dolby Atmos y la resolución de imagen Ultra HD. Asimismo, la plataforma está habilitada para consolas de videojuegos (Sony PlayStation 3, 4 Pro y 5, XBOX series X|S, XBOX One) y aparatos de mesa digitales como Amazon Echo Show y Echo Spot (funcionan con Alexa). En el caso de celulares y tabletas, la aplicación de Prime Video es compatible con sistemas Android y IOS, también con cualquier navegador web.

En la administración del control parental, solo por computadora, es posible ocultar videos en la interfaz, crear contraseñas para los perfiles por dispositivo. La información puede estar un poco confusa en su página y se tiene que ingresar el correo y contraseña por segunda vez para encontrar el sitio de creación de clave. Si desea administrar esta opción, debe ir a “Ayuda” en el ícono de la cuenta Prime Video.

Contenido . Prime Video tiene un catálogo de contenido de calificaciones promedio. El año pasado, lanzó la ambiciosa producción original “El señor de los anillos: los anillos de poder” y le fue bien en la crítica. Sin embargo, sus mejores títulos son las series de cabecera, como “Doctor House”, “This is Us”, “The Office” (hay personas que tienen el servicio solo para ver esta joya), “Modern love”, “Hechizada”. Antes, tenía la posta con “The Big Bang Theory”, pero ahora pasó a HBO Max.

Sus series originales marcaron tendencia a nivel internacional en el ranking de la Plataforma durante los últimos años: “The Boys”, “The Consultant”, “Carnival Row”, entre otras. Desde que “Yo soy Betty, la fea” pasó a Prime Video, la plataforma es una buena opción para los latinos. Según FlixPatrol, es la serie más vista en el Perú, después están “The Good Doctor”, “El señor de los anillos: los anillos de poder” y “Young Sheldon”.

En películas, lo mejor es la saga de “Creed”, “Dune”, “Space Jam: A New Legacy”, “Venom”, “Daredevil” de 2003, “Minions” y ahora marcan tendencia “Shotgun Wedding” con Jennifer López. En la región, la producción más importante que Prime Video distribuye es “Argentina, 1987″, la nominada a los premios Oscar 2023.

Además, están dando pelea a las otras plataformas con los animes “Invencible”, 19 temporadas de “Pokemon”, la primera temporada de “Vinland Saga” (Netflix tiene la segunda), una película de “One Piece” y “Dragon Ball Z”, cuatro películas de “Evangelion” y clásicos como “InuYasha”. En general, son pocas historias japonesas en el catálogo.

Precios . Para adquirir una suscripción en Prime Video, es necesario tener una cuenta en la página de Amazon. La membresía cuesta 16.99 soles y tiene un periodo de prueba gratuito de 7 días. Ofrece acceso completo al catálogo del streaming.

Veredicto Buen contenido de nicho, pero no siempre popular. Interfaz amigables que brinda detalle de las producciones. Precio justo.

HBO Max

Calificación: ★★★★★(★)

Viaje del usuario . En primer lugar, los colores morados y blancos de la interfaz de HBO Max son elegantes. Sin duda, la marca tiene mucho poder en el mundo del streaming, debido al atractivo de su portal y la calidad de su contenido.

En los dispositivos de sala, resaltan en la pantalla de “inicio” tres categorías importantes en la parte izquierda de la ventana: “películas”, “series” y “marcas” (HBO Max originals, Warner Bros, DC Comics y Cartoon Network). En tabletas y celulares, hay dos categorías adicionales: lo que está “en tendencia”, contenido en estreno “próximamente” y títulos “recientemente añadidos”. Para tener una interfaz perfecta, HBO Max necesitaría un calendario de estrenos y más interacciones con el contenido.

Para quienes no cuentan con la plataforma, HBO Max tiene contenido gratuito, aunque se limita a los primeros episodios de series importantes, como “Barry”, “House of the Dragon”, “Superman y Lois”, entre otros. Por otro lado, usuarios con una cuenta de pago pueden ver contenido en 4K. Además, tienen la opción de descargar episodios para ver sin wifi. En este punto, es importante mencionar que las descargas no siempre son óptimas. En un vuelo de muchas horas, hay casos donde fallan las reproducciones. Es el única error técnico de la interfaz.

Adicionalmente, hay una opción para cambiar el color y la tipografía de los subtítulos.

HBO Max es compatible con Android TV, Apple TV, LG Smart TV, PlayStation (4 y 5), Samsung TV, Vodafone TV (Gen 1 y Gen 3, y TiVo), XBOX (One y serie X|S), así como Chromecast y AirPlay. Funciona en computadoras, laptops y la mayoría de navegadores (Chrome, Firefox, Safari, etc.); de igual modo, en sistemas operativos Android OS 5+ y IOS 12.2+ para celulares y tabletas. HBO Max se puede ver en 3 dispositivos en simultáneo como máximo.

Además, el servicio permite la creación de hasta 5 perfiles por cuenta. Entre estos, está el perfil infantil con contenido de clasificación “público en general”. Una opción extra es que los padres pueden crear una clave para restringir el acceso a títulos con otras clasificaciones de edad.

Contenido . Las producciones de DC, Warner Bros, HBO y Cartoon Network son lo mejor de la videoteca púrpura. Otras marcas de streaming temen la atención que está captando HBO Max con “The Last of Us”, “House of the Dragon”, “Euphoria”, “Succession”, “The White Lotus”, “Barry”, entre otras series.

Entre las películas premiadas, están “CODA”, “Rey Richard”, “La la land”, “Boyhood” y la semana pasada ingresó la competidora a Mejor película en los Oscar 2023, “El triángulo de la tristeza”. También hay clásicos, como “Buenos muchachos” con Robert De Niro, tres películas de “Rápidos y furiosos”, la colección de la saga de “Harry Potter” y la última película “Los secretos de Dumbledore”, etc. Por último, una súper videoteca del universo cinematográfico de DC, entre clásicos de la televisión y el cine, cuenta con los últimos estrenos (“Black Adam”, “Shazam”, “La liga de la justicia”, etc).

La ficciones de la televisión pasan a la plataforma apenas se haya emitido en señal de cable. En definitiva, se trata de series actuales que han despuntado en buenas calificaciones y elogios de la crítica especializada. Pero este contenido no es la única ventaja de HBO Max. El servicio también pone a disposición clásicos como “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Rick y Morthy”, “Sherlock”, “Sex and the City”, “Los Sopranos” y “Band of Brothers”.

Por otro lado, HBO Max tiene stand-ups, biopics, contenido latinoamericano como “María Marta”, “Mariachis” y “Las bravas”. Pero también compite en el mercado del streaming con los animes de su catálogo. Tiene 130 capítulos de la primera temporada de “One Piece”, la temporada 4 de “Naruto” doblada al español, la serie “Deadnote” completa, y las películas “Yashahim” (continuación del clásico “YnuYasha”), tres cintas de la saga “Attack on Titan” y unos cuantos más.

Precios . Existen tres planes para adquirir HBO Max, el cual ofrece en todos los casos contenido exclusivo, alta definición 4K y descargas de títulos. El primer plan empieza con un costo de 79.90 soles por tres meses, que es igual a 26.63 soles al mes; el segundo, brinda un ahorro de tres meses por 254.90 soles al año, igual a 21.24 soles al mes; y el último plan fijo es de 29.90 mensuales.

Veredicto Es el segundo mejor servicio de streaming de 2022 y 2023. Producciones adictivas para el fandom de DC y otras sagas. Precio más que justo para el contenido exclusivo.

Disney+

Calificación: ★★★★★

Viaje del usuario . Fiel al estilo heroico de sus personajes de ficción, Disney+ llegó en la pandemia para salvar al público del aburrimiento. Desde entonces, no ha presentado cambios en el diseño de su interfaz, porque el usuario navega sin quejas por su catálogo bien abastecido por sus aliados: Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En “inicio”, las categorías de búsqueda llamativas son las “tendencias”, las “novedades”, “la aventura de crecer”, las películas de “volver a los 90″, entre otros. Dentro las secciones de Marvel, la novedad desde el año pasado es el formato IMAX (aspecto 1.90:1), que aporta mayor información en la parte superior e inferior de la imagen en pantalla, donde estaban antes las franjas de color negro. La opción está disponible en determinado contenido.

Hasta en 4K HDR con sonido Dolby Vision, las series y películas de Disney+ se pueden disfrutar en dispositivos compatibles con Fire TV, Apple TV (4ta generación o posterior), Chromecast, PlayStation (4 y 5), Roku, Xbox, Android TV, Smart TV Hisense, Smart TV LG WebOS, Smart TV Panasonic y Tizen Smart TV. El streaming da la posibilidad de crear hasta siete perfiles de usuarios, pero limita el uso simultáneo a cuatro dispositivos. El lado bueno es que no se sienten problemas de conectividad y la interfaz es amigable. Su diseño no varía en celulares, tabletas y computadoras; solo las descargas, que se hacen por el móvil.

Sobre el control parental, funciona parecido a Star+. En la configuración, hay opciones para limitar los contenidos según su clasificación de edad en cada perfil. Asimismo, es posible crear una clave en cada perfil, un PIN para restringir a quienes quieran empezar un perfil o crear un perfil infantil de contenido apto para público en general. En su mayoría, las series y películas de Disney+ no tienen tanta violencia o escenas fuertes. Por eso, es la plataforma favorita que los padres de familia.

Contenido . Disney+ es el placer de los amantes de Marvel. Por eso, en Latinoamérica, existe el fenómeno de la migración. Cuando no hay una serie o película de estreno en la plataforma, los usuarios quieren huir, pero apenas lo intentan, se estrena algo de Star Wars o del UCM. Están condenados a esperar lo mejor del año.

"El rey león", "The Mandalorian" y "Black Panther: Wankada Forever".

En 2023, se esperan noticias de producciones como “Avengers: los archivos secretos – Black Widow y Punisher” (3 de marzo), “Star Wars: The Bad Batch” (29 de marzo), “The Mandalorian” (desde 1 de marzo, capítulo semanal los miércoles) y en algún momento la segunda temporada de “Loki” y “What if…?”, “Agatha: Coven of Chaos”, “Secret Invasion”, etc. Casi todas las sagas de la plataforma, tienen contenido exclusivo detrás de cámaras.

Pero Disney+ no solo es Marvel y Star Wars. También están los clásicos de “El rey león”, “Frozen”, “Cars” y producciones más actuales que se hicieron famosas, como “Encanto”. Por otro lado, está disponible la temporada 29 y 30 de “Los Simpsons”, completa en Star+. Pero, en suma, la plataforma no sería competitiva sin sus estrenos del UCM, incluso cuando las ficciones decepcionan.

Precio . Existen cinco opciones de suscripción. La primera cuesta 27.90 soles al mes e incluye Disney+; la segunda, 279.90 soles al año solo para este streaming. En Combo+, el usuario puede pagar Disney+ y Star+ por 49.90 al mes; pero, en el paquete de tres plataformas donde también se incluye Lionsgate+, el costo es de 61.90 soles.

La segunda opción mensual es la más recomendable. Para mayor información sobre nuevo contenido de Disney, ir a la parte de Star+ en este artículo.

Veredicto Producciones populares en América Latina y mucho contenido infantil. Buenas opciones de control parental. Precio promedio en Combo+.

Star+

Calificación: ★★★★✩

Viaje del usuario . La plataforma no ha cambiado mucho desde hace dos años, pero el contenido aumentó. De hecho, su interfaz siempre fue parecida a la de Disney+, por ejemplo, tiene la misma gestión de subtítulos para cambiar el tamaño y color de las letras. Además, se puede descargar contenido del móvil, mas no en tabletas, televisores o computadoras. En este caso, es compatible con Apple y Android en celulares y con nueve controles y dispositivos de pantalla grande (Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Xbox, PlayStation 4 y 5, TV LG, TV Samsung Tizen, TV VIZIO SmartCast). También es posible crear hasta siete perfiles con una cuenta, como para toda la familia.

En las tres pestañas de “ESPN”, “películas” y “series”, se distribuye bien el contenido. En el inicio, lo más importante son “las tendencias”, que usualmente son series clásicas. Pero las otras 24 categorías son interesantes, como “relaciones turbulentas”, “historias de investigación”, “recomendaciones para ti”, “recientemente agregado”, “adrenalina”, “música Star+”, etc. Para los amantes del deporte, la primera opción es la sección de contenido en vivo y los próximos eventos. También se pueden buscar los partidos por equipo o ver las repeticiones. Además, los íconos de pelotas de fútbol, básquet o los guantes de box, entre otros, de la sección “deportes” son una buena idea para buscar el juego de su preferencia. La plataforma tiene al menos 1.700 partidos de fútbol de más de 17 ligas y torneos, así como de otros encuentros en 13 diferentes deportes profesionales.

Por otro lado, la restricción de contenido de los padres de familia es más efectiva que en otras plataformas, pues es posible limitar un perfil a determinada clasificación de edad. Entonces, lo que tenga la etiqueta de 15+ o 18+ desaparece del catálogo, dependiendo de la limitación elegida.

Contenido . Star+ nació en 2021 como la oferta de contenidos de Disney, pero para adultos, en Latinoamérica. Además, es hogar de la mayoría de series y películas de Hulu, una plataforma solo disponible en Estados Unidos y Japón, mientras que todo lo deportivo está en la pestaña ESPN.

Desde este año, el contenido de Lionsgate+ ingresa a la plataforma de Star+, como la serie “Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler” (2019-2022). Por estar basada en los comics de DC, el fandom la consume, a pesar de tener una calificación promedio. Otra serie interesante es “Power Book III: Raising Kanan”, un drama de crímenes que es de las mejores apuestas de Lionsgate. En el caso del contenido de Hulu, la plataforma tiene éxitos como “Los Simpsons”, “American Dad”, “Atlanta”, “Shark Tank” y “Keeping Up with the Kardashians”.

"Only murders in the Building", "Los Simpsons" y "Top Gun: Maverick".

Debido a que Walt Disney Argentina comercializa Star+ en América Latina, entonces gran parte de su contenido original también es local. Hay mucho de Juan José Campanella, Guillermo Francella, Natalia Oreiro y Ricardo Darín. El año pasado estrenó una nueva serie original argentina de Star+ producida por Salma Hayek, “Santa Evita”, una historia basada en el caso de muerte de la exprimera dama de Argentina, Eva Perón.

En el último año, producciones de Star+ para América Latina no alcanzaron gran puntaje. La serie con Guillermo Francella “El encargado” tuvo varias estrellas, debido a la popularidad del actor, pero fue intrascendente. Por otro lado, la película española “El buen patrón” con Javier Bardem tuvo mala puntuación. Por el lado de las versiones de habla inglesa, “Llamas de venganza” con Zac Efron y el segundo intento de reality show “The Kardashians” se quedaron en bajas calificaciones.

Este año, sagas eternas siguen en el catálogo de Star+: todas las temporadas de “How I Met Your Mother” (2005-2014), antes en Prime Video; las 18 temporadas de “Grey’s Anatomy” (2005-presente); 11 temporadas con 24 episodios, 16 más que en Netflix, de “The Walking Dead” (2010-2022); y “Modern Family” (2009-2020). Al igual que hace un par de años, estas series son lo más visto en la plataforma. En torno a las películas: según el ranking de Flixpatrol, “Top Gun: Maverick” (2022), el blockbuster que compite en el Oscar 2023, no supera a lo más popular en Star+, la comedia “Secret Headquarters” (2022). Le siguen “El Menú” (2022) y “La propuesta” (2009). En general, lo clásico llama más la atención del público, en comparación con el contenido original estrella del servicio, como el drama del caso Pamela Anderson, “Pam y Tom” (2022), o la serie con Selena Gómez “Only Murders in the Building” (2021-presente). Este mes, hay expectativa por el concierto en vivo de Lali Espósito en Buenos Aires, que se transmite el 4 de marzo a las 6:30 p.m.

Respecto a la parte deportiva, el punto fuerte de Star+, gran variedad se transmitirá por ESPN en 4K HDR. En 2023, estarán disponibles los siguientes eventos.

Deporte Eventos Fútbol de temporada -Fútbol Internacional de Verano

-Serie Río de la plata

-Gira River Plate Ligas de fútbol -UEFA Champions League | 6 de septiembre de 2022-10 de junio de 2023

-Partido de campeonato | 10 de junio de 2023

-UEFA Europa League | 8 de septiembre de 2022-23 de mayo de 2023

-UEFA Europa Conference League | 8 de septiembre de 2022-7 de junio de 2023

-Premier League | 4 de agosto de 2022-28 de mayo de 2023

-LaLiga | 12 de agosto de 2022-4 de junio de 2023

-Ligue 1 | 6 de agosto de 2022-4 de junio de 2023

-Serie A | 13 de agosto de 2022-4 de junio de 2023

-Campeonato Uruguayo

-Brasileirão

-Bundesliga

-Eredivisie (Países Bajos)

-LigaPro de Ecuador

-Liga 1 de Perú

-Liga FUTVE

-AFC Champions League Tenis -Torneos Grand Slam Open: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open

-ATP 250

-ATP 500

-WTA 250

-WTA 500

-Masters 1000

-Las finales del ATP World Tour Beisbol -Temporada regular de la MLB

-Playoffs de la MLB

-Liga Mexicana Básquet -Temporada regular de la NBA

-Playoffs y finales de la NBA

-Temporada regular de la WNBA Fútbol americano -Temporada regular de la NFL

-Playoffs y Super Bowl LVI de la NFL

-NFL Red Zone Deportes de combate -ESPN Knockout

-UFC

-Professional Fighters League

-World Boxing Super Series Golf -Torneos Major: The Masters, PGA Championship, US Open, -The Open Championship Deporte motor -MotoGP

-F1

-Indy Car

-Race of Champions Rugby -The Rugby Championship

-Heineken Champions Cup

-World Rugby Sevens Series Hockey -Temporada regular de la NHL Ciclismo -Tour de Francia

-Vuelta a España Otros deportes -Maratones

-Polo

-Surf

-Vóleibol

-Natación y saltos

-Hípico

-Triatlón: Serie Mundial de Triatlón

-Handball europeo masculino y femenino

-BWF Badminton Majors

Precios . Star+ tiene un costo de 44.90 soles mensuales, pero 49.90 soles al mes en Combo+, donde se agrega el acceso a Disney+. Es un plus para la comunidad de Marvel, Star Wars, Pixar y el público infantil de las series de Disney, porque se tiene dos plataformas por el precio de una. Si desea consumir producciones de Lionsgate+, el valor de tres servicios sube a 61.90 soles por mes, lo cual es caro para la cantidad de series y películas populares que ofrece Lionsgate+, una marca prácticamente desconocida en Latinoamérica.

Veredicto Plataforma top para los amantes del deporte, en especial, el fútbol. Punto bonus por haber crecido en contenido original, aunque intrascendente. Disponibilidad de series populares y longevas (más de 10 temporadas). Precio promedio en Combo+.

Vix+

Calificación: ★★★★✩

Viaje del usuario . El año pasado, llegó este mar de contenido gratis y en español a América Latina. Tiene más de 100 canales de televisión y series y películas bajo demanda. La plataforma de TelevisivaUnivision agrupó sus producciones de idioma español e inglés en el catálogo, aunque hayan más del primero. Los programas están clasificados por países (Argentina, Brasil, Colombia, México, Norteamérica y Venezuela), pero la mayoría son de nacionalidad mexicana.

En los móviles, televisores y tabletas, hay seis categorías principales. Algunas de estas son “lo más visto”, “novelas más vistas”, “añadidas recientemente”, “muy pronto en Vix+”, entre otros. En los celulares, hay cuatro opciones en la parte baja de la pantalla: “inicio” (catálogo), “canales” (en vivo), “noticias” (prensa) y “Vix+” (suscripción).

En su versión gratuita y premium (sin anuncios), no hay opción de creación de perfiles o descargas de contenido. Es un contra. Pero un pro es que cuentan con hasta 7.000 horas de deportes en vivo, incluida la Liga MX y Liga de Campeones de la UEFA, que se pueden ver por dispositivos compatibles con la aplicación (Fire TV, Roku, Chromecast, Android TV, LG, Sony, Vizio, Apple TV), así como sistemas móviles de IOS y Android. Sin embargo, es incompatible con PlayStation, Xbox, Nintendo o Samsung Smart TV. En algunos dispositivos de TV, presenta fallas, por ejemplo, la pantalla se congela, algo inusual.

Por último, no tiene control parental, lo cual es un signo de alerta para las familias. Es que la plataforma es una mala opción para niños, porque, en su mayoría, alberga contenido con clasificación de 18+.

Contenido . Los usuarios en internet hablan de sus necesidades. En Amazon, recomiendan agregar más canales en español, y no solo mexicanos. Otras personas en Estados Unidos la utilizan para practicar el idioma latino, ya que el público principal de Vix+ son los hispanos en ese país. Por último, resaltan que sea gratis, a pesar de tener anuncios. Esto se debe a que la publicidad aparece una o dos veces por episodio en una serie. Un ejemplo es la entrevista exclusiva de Shakira con Enrique Acevedo. Se trata de un programa de noticias de N+ Media, canal de televisión y plataforma de streaming con contenido en Vix+, al igual que Foro TV, Noticias Univision 24/7, entre otros.

"Marimar", "Travesuras de la niña mala" y "La rosa de Guadalupe".

En Vix+, el contenido periodístico y deportivo sorprende. El conductor mexicano Jorge Ramos tiene su propio programa original de marca y hay especiales de actualidad en política internacional, pero latina en su mayoría. Además, el servicio cuenta con todos los episodios de clásicos de la televisión mexicana, como “Rebelde”, “Marimar”, “La usurpadora”, “El privilegio de amar”, “¡Vivan los niños!”, todas las comedias con Eugenio Derbez. En fin, México como para llorar de la nostalgia todo el año.

En cuanto a las producciones fuertes a nivel internacional, la plataforma tiene puntos en contra, porque ninguna marcó tendencia. Sin embargo, en redes sociales, se habló mucho del estreno de “Travesuras de la niña mala”, una serie original de Vix+ basada en la novela homónima de Mario Vargas Llosa. Por otro lado, hay historias atractivas, como la telenovela “La mujer del diablo” con la protagonista de “Quién mató a Sara” de Netflix, Carolina Miranda; así como la serie “Volver a caer” con Kate del Castillo, y “Mujeres asesinas”, donde actúa la mexicana nominada al Oscar 2019, Yalitza Aparicio.

Más bien, su catálogo cuenta con esas películas que parecían extintas, como “El encanto de la bestia” (Vanessa Hudgens y Alex Pettyfer) o “Doble identidad: Jaque al MI5″ con Kit Harrington. Por otro lado, gracias a la alianza Prime Video y Vix+, es posible encontrar contenido de Amazon gratis, como “En busca de venganza” con Arnold Schwarzenegger, “Experta en bodas” con Jennifer López y “Cómo diablos le hace” con Sarah Jessica Parker. De esta forma, Vix+ todavía da pelea a las plataformas con mayores éxitos en el ránking.

Precio . Los anuncios pueden ser molestos, pero la plataforma ofrece un plan mensual de 22.90 soles con 7 días de prueba gratis. Se incluye el acceso ilimitado al contenido, que se puede compartir con hasta 3 dispositivos en simultáneo.

Veredicto Una plataforma de contenido latinoamericano en crecimiento. Precio justo para la cantidad de telenovelas famosas y canales en directo sin anuncios.

DirecTV Go

Calificación: ★★★✩✩

Viaje del usuario . En 2018, DGO nace como una plataforma de contenido en vivo. Su prioridad son los deportes en los canales exclusivos de Directv en 4K y la señal en HD de otros canales “premium” como todo lo de HBO, ESPN, DSports, CNN, entre otros. Es como pagar el cable, pero con un catálogo de series y películas a disposición. Desde 2022, la estrategia de la marca es sumar a otros canales de streaming al catálogo, como HBO+, Lionsgate+, Universal+ y Discovery, que por un costo adicional tienen su propia categoría en las interfaces de los televisores, tabletas y móviles de la plataforma.

La ventana central de DGO es simple. Hay cinco pestañas de contenido en la parte izquierda: “inicio”, “en vivo”, “deportes” y “niños”. En la primera, están las categorías más importantes, que no son muchas, pero hay algunas interesantes, como las repeticiones de programas en vivo, por ejemplo, la entrevista de Pedro Pascal en “The Late Night Show” o los partidos de un evento importante. Por otro lado, hay poca información sobre las producciones, cuando en otras plataformas incluso se agrega información de los actores y técnicos antes o durante la reproducción. Además, hace falta una opción de recomendaciones relacionadas con el género de la serie o película que el usuario está viendo.

El diseño de la interfaz es fácil de utilizar, aunque, en la computadora, a veces se sienten las fallas de su programación y es necesario actualizar la página para encontrar el contenido en el buscador. Pero, en realidad, DGO ha mejorado mucho como servicio. Las categorías, ahora, están más ordenadas y la aplicación de Chromecast por fin funciona en la televisión, que era un defecto de la temporada del Mundial Qatar 2022.

Por ahora, no cuenta con opción para crear perfiles y se permite una conexión en simultáneo con dos dispositivos a la vez. DGO se puede utilizar por la web en Chrome 59+ y Firefox (no recomendamos Safari); en sistema de celulares y tabletas, IOS 11+ y Android 6.0+; en las TV’s, Apple TV (4ta generación con IOS 9+), Samsung TV, Android TV (6.0+), LG TV (modelos a partir de 2017), Roku y televisores de la marca TCL (con Android TV o Roku integrado).

No hay control parental en la configuración y tampoco se puede descargar contenido, debido a que DGO está enfocada en la transmisión en directo. Sin embargo, en la parte izquierda, está la categoría “niños” con contenido de clasificación para “público en general”.

Contenido . DirecTV GO es una plataforma en pleno crecimiento para ser la esperanza de la señal abierta y de cable, y da competencia a sus contrincantes, Vix+ y Claro Video. Por un lado, tiene películas peruanas como “Climas”, “Rosa Chumbe”, “La casa rosada”, “Perro guardián”, “Frontera azul”, “Mataindios”, “La gringa”, “Coraje”, “El demonio de los andes”, “Pantano azul”, “Pueblo viejo”, pero, si pones “Perú” en el buscador, solo aparecen canales peruanos en vivo. Además, hay producciones que ha retirado, como la película de accidente de avión de los integrantes de Alianza Lima, “F-27″, y cintas antiguas como “El mayordomo de la Casa Blanca”, “El Renacido” y la argentina “El secreto de sus ojos” (en Star+).

Por otro lado, están las series más populares de HBO Max adjuntas al catálogo, siempre que se pague el precio de cada plataforma. Las más promocionadas son “The White lotus”, “The Last of Us” y “Succession”, pero también “La brea” de Universal+ y “Yellostone” de Paramont+. Pero, en su catálogo personal, DGO tiene todas las películas de la saga “Saw”, “El Conjuro”, “El Hombre Araña”, “Indiana Jones”, “Jurassic Park”, “Volver al futuro”, “Los juegos del hambre”, y 17 conciertos de importantes artistas (“Other voices: amy winehouse”, “Front Row Center Presents: Norah Jones”, “A Tiny Audience con Becky G” “The Big Four: Megadeth”, “The Smile: Forget Everything You Knew”, “MTV Live Setlist: Dua Lipa”, “Shakira Oral Fixation Tour”, “The Weekend” en vivo, etc.).

"The Late Night Show", DSports Noticias y "Rosa Chumbe".

En deportes, tiene a la Liga de España, la Copa del Rey y ahora será posible tener a la Copa Sudamericana (partidos de Universitario y Cienciano), así como la Liga 1 Max. Los fijos en 2023 son la Serie A de Italia, la Conmebol Libertadores, La Liga Santander, la Champions League, la Premier League y la Budesliga.

Una alternativa importante para la familia es la pestaña de “niños”. Hay animaciones infantiles en las categorías de “animalitos”, “aventura”, “superhéroes” y “fantasía”, donde están “Sing 2″, “Alvin y las ardillas”, etc. También está el acceso directo a los canales de Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, entre otros. A este catálogo, se agrega el “Aprendizaje con Escuela Plus”, muy útil en educación por asociación, como una temporada para aprender de matemáticas con la NBA, un minicurso de cómo construir historias con una cámara, o aprender de matemáticas con series animadas.

Precio . Existen tres paquetes en DGO. El plan básico de 45 soles al mes con 3 días de prueba gratis que incluye una oferta de Universal+ por 3 meses, 60 canales en vivo y el contenido exclusivo extra. El plan full cuesta 67 soles al mes y tiene los mismos beneficios, pero con 80 canales en vivo. Por último, el mismo plan full al año ofrece 12 meses de servicio por el precio de 10 a 670 soles.

Las plataformas extra cuestan 35 soles al mes (Universal+), 27.90 soles al mes (Disney+), 44.90 soles al mes (Star+), 14.90 soles al mes con 3 días de prueba gratuita (Paramount+), 29.90 soles al mes con tres días de prueba gratis (HBO Max), y 16.90 soles al mes con 3 días de prueba promocional (Lionsgate+).

Esta reseña se escribió sobre el plan full con el pago de plataformas adjuntas, como HBO Max, Lionsgate+, etc.

Veredicto Plataforma en crecimiento con enfoque en contenido en vivo. Debe mejorar el motor de búsqueda y agregar opciones de interacción con el contenido. Precio acorde con la cantidad de canales en vivo, y el catálogo deportivo exclusivo.

Apple TV+

Calificación: ★★★✩✩

Viaje del usuario. El diseño de Apple TV+ mejoró desde su lanzamiento en 2019, cuando había una pequeña curva de aprendizaje para elegir qué ver en su interfaz. Ahora, hay nuevas categorías como “temporadas completas”, “próximos estrenos” y un necesario ranking de “lo más visto” en la plataforma, lo cual proporciona una navegación fluida en los dispositivos compatibles con Apple TV+ App, como Amazon Fire TV, Chrome Cast (Google TV), Xbox, PlayStation (4 y 5), Roku, televisores con Android TV, Samsung Smart TV (solo algunas series), mas no en tabletas y celulares de Samsung. En todos los casos, la resolución es en 4K (superior a FHD), audio envolvente Dolby Atmos e imágenes de alto rango dinámico HDR.

La marca no especifica límite de ingreso simultáneo entre dispositivos, pero las contraseñas se olvidan al cierre de la sesión y es necesario que un código llegue al celular para ingresar nuevamente.

Por otro lado, la opción de descargas de contenido para ver sin wifi está un poco escondida en el móvil. Además, Apple TV+ no tiene perfiles personalizados. En realidad, esto último es indiferente para los padres de familia, porque está la opción de control de contraseñas en las poco más de 30 películas y 40 series campeonas del servicio.

La estrategia de contenido de Apple TV+ se enfoca en colocar producciones originales de la marca, por lo mismo la plataforma rescata la suma de 335 victorias y 1406 nominaciones a premios internacionales con sus autorías. Sin embargo, ficciones de otras productoras también se sumaron al catálogo de dispositivos de TV y móviles, como “Top Gun: Maverick” o “The Rockie”, ambas de otro servicio. Es un poco decepcionante buscar qué ver en la pestaña de “programas populares” y dar con que la mayoría es de alquiler o pertenece a otro streamer, como Paramount+, MGM, Lionsgate+ o Adrenalina Pura (con costos adicionales, según la región).

Contenido . Apple TV+ se jacta como el rey de las medallas. En todo caso, su material galardonado poco popular en América Latina es más famoso por tener elencos y realizadores importantes, como la actriz Jennifer Anniston (serie “The Morning Show”) o el director Bill Lawrence (serie “Ted Lasso”). En general, el servicio jamás podría ser criticado por la calidad de sus imágenes de producciones originales.

Jason Sudeikis de "Ted Lasso", Eugene Levy de "The Reluctant Traveler" y Jennifer Aniston de "The Morning Show". Series de Apple TV+.

En 2022, la plataforma robó el Oscar en la categoría de Mejor película a “No miren arriba” de Netflix con la victoria de “CODA” (con la actuación de Eugenio Derbez y Emilia Jones), mientras que el año anterior “Ted Lasso” se hizo con nueve premios Emmy. Este año estrena la tercera temporada de la serie el 15 de marzo. Pero, más allá de los engreídos de la marca, el resto de contenido busca ser popular. Entonces, es difícil hacer la competencia a los streaming que tienen “El juego del calamar” o “The Last of Us” con armas como el documental de Selena Gómez “My Mind & Me” o pocas series latinas y de nicho, como “Now and Then” y “Acapulco” (también con Eugenio Derbez). Además, en un momento donde las series coreanas crecen en la región, Apple solo cuenta con dos: “Pachinko” y “Dr. Brain”.

En todas las series y películas, la cantidad de doblaje y subtítulos disponibles es impresionante. Se incluyen idiomas como el japonés, el hebrero y el ruso, entre otros.

“CODA” ya no está disponible en Apple TV+ y lo nuevo más esperado para 2023 es “Tetris”. Pero lo más interesante del año es su pestaña de la MLS, principal liga de fútbol de Estados Unidos y Canadá que inicia temporada en febrero y acaba en agosto. Hay partidos gratuitos en fechas específicas, como el New York versus Nashville, o Columbus versus D.C. Juegos en vivo, series documentales deportivos y una selección de encuentros destacados, todo ello se puede ver en una pestaña alterna con costo adicional.

Precios . En el mundo, la suscripción a la plataforma tiene un costo de 6.99 dólares al finalizar el periodo de prueba gratuita de 7 días. En 2019, por la compra de un dispositivo Apple, la marca regalaba un año de prueba gratuita, pero ahora son solo 3 meses.

Para clientes que no son Apple, se abre la opción de pagar el servicio individual por 24.90 soles o agarrar el paquete Apple One a 44.90 soles con 1 mes gratis, donde se incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade (juegos) y 50 GB de almacenamiento en iCloud. La siguiente opción es un paquete familiar compartido con hasta 5 personas y agrega los mismos beneficios en juegos y música, pero por 49.90 soles. En julio de 2012, el servicio de streaming (único) costaba 17.90 soles.

Veredicto Costosa para la cantidad de series y películas del catálogo, a pesar de los beneficios adicionales (Apple Music, Arcade y iCloud), ya que no todos cuentan con dispositivos Apple. Poco competitiva con los éxitos de otras plataformas. Películas y series de lujo: la mayoría son recomendables. Mejora en el diseño y fácil navegación.

Crunchyroll

Calificación: ★★★★✩

Viaje del usuario . Crunchyroll nació en 2006 con la promesa de ser el mayor catálogo de anime del mundo. Y cumplió el objetivo. Desde 2021, se posicionó con más de 1.100 series japonesas, coreanas, chinas y otras asiáticas, pero principalmente contenido de Japón. Además, tiene una sección de más de 50 libros de mangas en una pestaña especial. Su interfaz es casi perfecta.

Los capítulos de las series aparecen en el catálogo una hora después de su transmisión en la televisión japonesa. En su mayoría, duran hasta 30 minutos. Cuando ingresan al catálogo, suelen estar en inglés y después llega el resto de idiomas; hay español para contenido seleccionado. Después de un par de horas con la plataforma activa, empiezan los anuncios de “ocurrió un error”, pero se soluciona con un retorno al menú anterior. Este punto débil se repara con una opción indispensable en Crunchyroll: un óptimo sistema de descargas para ver episodios o películas sin wifi.

Se puede acceder a la plataforma desde dispositivos tipo Smart TV, PlayStation (4 y 5), Xbox, Chromecast, Apple TV, reproductores de Blu-ray y otros. El límite de aparatos simultáneos es hasta cuatro para una cuenta, pero, haciendo la prueba, alcanza seis (secreto revelado). En la computadora, se pueden ver más categorías de ficción que en un dispositivo de TV. Las más importantes son “películas ya disponibles en América Latina”, “lo más popular” y “episodios nuevos”, que cuentan con un didáctico calendario para monitorear qué capítulos o temporadas se agregan cada semana. Entre los géneros de anime, destacan “seinen”, historias de la vida cotidiana dirigidas a público adulto y donde el sexo nunca es explícito; así como los dramas y comedias “shojo” para público femenino y los “shonen” para el masculino, aunque en la práctica los hombres recomiendan a los hombres el primer género, según las encuestas.

No hay control parental, pero las series y películas tienen una censura (desenfoque) en las imágenes de los cuerpos de los animes femeninos, algo que no sucede en la plataforma de Funimation.

Contenido . El grupo Sony Funimation Global compró Crunchyroll a AT&T y Warner Media en 2021 con la intesión de agrupar todos los animes en el servicio de logo naranja. Así, la plataforma destaca entre los gigantes del streaming por tener al fandom de la serie “One Piece”, que además está en Netflix hasta el arco del personaje Ennies Lobby. En Crunchyroll, las temporadas superan los 1000 capítulos y se continúa agregando más los sábados después de las 7 p.m. Otros animes populares son “My Hero Academia” y “Bungō Stray Dogs”, actualmente en emisión por televisión y estreno semanal en la plataforma. También está “Ataque de titanes”, que estrena un especial de una hora de la tercera parte de la cuarta y última temporada el 3 de marzo.

"One Piece", "Yu-Gi-Oh" y "Dragon Ball Z".

Crunchyroll también cuenta con la reciente categoría de videos musicales y otra de películas que nacen a partir de series. Por ejemplo, “The Quintessential Quintuplets Movie”, la popular comedia romántica japonesa, se convirtió en una cinta y estrenó este 23 de febrero en cines de Perú. El servicio de streaming tiene las primeras dos temporadas del anime. En general, los usuarios del sitio están encantandos con la variedad de opciones y ahora aplauden el incremento de subtítulos y doblajes en español en las producciones. En marzo, llegan más episodios de las temporadas 7, 8 y 9 de “Dragon Ball Z” en el idioma latino. Por ahora, están disponibles todas las series de la saga: “Dragon Ball”, “Dragon Ball Z”, “Dragon Ball Super” y “Dragon Ball GT”.

Según el portal Kudasai, en el invierno de 2023, la segunda temporada del anime “Vinland Saga” estará en Crunchyroll y Netflix. Por otro lado, el arco de ‘Christmas Shawdown’ de la serie “Tokio Revengers” tampoco va a la plataforma de animes, sino a Star+. Se nota la competencia entre plataformas por un catálogo con variedades japonesas.

Precio . Este año, Crunchyroll redujo sus precios en cuatro y dos soles para los paquetes de suscripción. Hoy el costo del combo “Fan” es de 15 soles al mes (con impuestos aplicables) y ofrece animes ilimitados en un solo dispositivo. “Mega fan” cuesta 19 soles al mes y tiene el mismo beneficio para cuatro dispositivos con un descuento trimestral en compras en dólares en la tienda Crunchyroll. En este portal de ventas, hay figuras de acción, libros, etc. El último precio del streaming es de 190 soles para un plan anual con los mismos beneficios anteriores y una oferta futura para un plan mensual.

Veredicto Variedad de categorías de series y películas. Falla técnica en el flujo de las series. Precio justo.

