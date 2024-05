Tras su polémica separación con Bryan Torres, Samahara Lobatón mandó un fuerte mensaje para su expareja a través de sus redes sociales. Todo indicaría que le habría afectado las últimas declaraciones del salsero, quien reconoció que ambos no estaban estables como para tener un hijo.

“Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era”, fue el reflexivo mensaje que publicó la influencer en sus historias de Instagram y, al parecer, estaría dirigido al cantante.

Publicación de Samahara Lobatón. (Foto: Captura)

Bryan Torres habla tras finalizar su relación con Samahara Lobatón

El examigo de Jefferson Farfán se presentó en ‘Amor y Fuego’ y reconoció que su relación con Samahara Lobatón era bastante tóxica, y que ambos no atravesaban su mejor momento, pese a ello, aseguró que su bebé sí estaba planeado.

“Reconozco y creo que no (la relación no pasaba por un buen momento), pero igual lo del bebé sí fue planeado. Vamos a ser papás y hacer las cosas bien, pero lamentablemente no se pudo”, comentó.

“Como relación no funcionó, pedí perdón por todas las cosas que pasaron. A mi familia, y ahora me toca cumplir el rol como papá”, agregó.