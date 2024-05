Nicolas Cage será protagonista de una nueva serie live-action de ‘Spider-Man Noir’, que llegará a MGM+ y Amazon Prime Video. No es el primer acercamiento del actor estadounidense con este personaje, ya que anteriormente lo interpretó en ‘Spider-Man: Into The Spider –Verse’.

De acuerdo a información de Variety, los dos primeros episodios serán dirigidos por Emmy Harry Bradbeer, quien también será productor ejecutivo junto a Oren Uziel, Steve Lightfoot, Phil Lord, Chris Miller y Amy Pascal. Se sabe que esta serie es producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios.

Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios, comentó que “expandir el universo Marvel con Noir es una oportunidad única y especial […] El extremadamente talentoso Nicolas Cage es una elección ideal para nuestro nuevo superhéroe”.

Cabe mencionar que, desde inicios de 2023, Amazon reveló sus planes de hacer un spin-off de Spider-Man Noir, y Cage también había insinuado que estaba en conversaciones para unirse al proyecto.

¿De qué trata Noir, la serie de Spider-Man?

La historia sigue a un investigador privado envejecido y con mala suerte (Nicolas Cage) en el Nueva York de los 30s. El personaje se ve obligado a lidiar con su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad.

En los cómics, la historia tiene mucha inspiración del cine noir por lo que lo vemos luchar contra políticos y policías corruptos, así como grandes empresas que ponen en peligro a su ciudad.