El actor y productor argentino Julián Zucchi habló de la polémica transmisión en vivo que realizó estando ebrio mediante sus redes sociales.

De ese modo, el ex de Yiddá Eslava, hizo mea culpa de sus actitudes y relató que tras alejarse de los medios digitales, tuvo tiempo para reflexionar y mejorar sus actitudes.

A su vez, el argentino contó que el episodio protagonizado en sus redes sociales fue un llamado de ayuda, a los cuales acudieron sus amigos y familiares para ayudarlo a superar el mal momento.

“Yo no me enorgullezco de ese live que hice, pero lo agradezco porque gracias a eso me di cuenta que había cosas que tenía de cambiar. Fue un llamado de ayuda y por suerte la gente que quería sí me ayudó a cambiar”, comentó al diario Trome.

Como se recuerda, tras haberse mostrado en estado de ebriedad ante miles de sus seguidores, el artista decidió alejarse de la escena pública por algunas semanas.

Todo esto ocurrió luego de la supuesta infidelidad que el productor habría cometido contra su expareja, la actriz y realizadora Yidda Eslava.