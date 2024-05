Julián Zucchi reapareció en un evento público, específicamente en el Avant premiere de la película “Viejas Amigas”, y se notó más calmado e incluso hizo un mea culpa. Según dijo, ya no culpa a Magaly Medina ni Rodrigo González por el escándalo mediático.

El argentino aseguró que ahora asume su responsabilidad y que el tiempo alejado del ojo público le ha servido para asimilar este difícil proceso.

“(¿Sigue culpando a Amor y Fuego?) No, yo acepto mi responsabilidad, entiendo que no supe manejarme en el medio de esa locura, sentir que todos los días hablaban de mi vida cosas que yo no quería que se hagan públicas. Hoy la verdad no culpo a nadie, no responsabilizo a nadie”, dijo Zucchi a la prensa.

“Me siento más fuerte, antes leer criticas me hubieran afectado, yo soy muy sensible y los comentarios me dolían, y ayer cuando leía los comentarios ya lo veo desde otra perfectiva”, añadió el actor.

Como se recuerda, hace un par de semanas, Julián Zucchi aseguró que los presentadores de espectáculos Magaly Medina y Rodrigo González estaban haciendo una campaña en su contra.

Este martes 28 de mayo arranca una nueva temporada de "El Gran Chef: Famosos", conoce a los divertidos protagonistas que buscarán la gloria en la cocina. (Video: Latina TV)