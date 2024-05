El pasado 21 de mayo, Yahaira Plasencia sorprendió a todos con el lanzamiento de su propio podcast, donde tuvo como primer invitado a Christian Domínguez. Como era de esperarse, hablando de los temas de la infidelidad y la salsera confesó que ella también había sido infiel en el pasado.

Durante la conversación, la salsera aseguró que todo sucedió cuando tenía 22 años y ya era conocida en el mundo de la farándula. La presión mediática fue tanta que se vio afectada emocionalmente y terminó en un fuerte cuadro de depresión.

“En algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todos un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado”, dijo Plasencia.

Según explicó la salsera, este vergonzoso incidente la ayudó a crecer como persona y le enseñó a retirarse a tiempo para evitar lastimar a alguien que dijo amar. “Desde entonces, me cuidé, nunca más”, aseguró.

Rápidamente, los cibernautas que oyeron la entrevista empezaron a especular que dicha traición habría sido hacia el exfutbolista Jefferson Farfán, con quien mantuvo una mediática relación hace casi 8 años.

Como se sabe, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán mantuvieron una relación mediática que aparentaba ir bien hasta que apareció el también futbolista Jerson Reyes, quien afirmó haber tenido una relación clandestina con la salsera a principios y finales de 2015, cuando ella estaba vinculada sentimentalmente con la ‘Foquita’.

