Julián Zucchi se pronunció luego de realizar una transmisión a través de sus redes sociales, donde al parecer, habría estado con algunas copas demás. En ese ‘live’ el actor se quebró al hablar sobre la crisis que viene atravesando por el escándalo que protagonizó con Yiddá Eslava.

El argentino llegó a Lima la noche del último martes y fue abordado por la prensa, pero decidió no pronunciarse acerca de las bochornosas imágenes que protagonizó en su cuenta de Instagram.

“No voy a decir nada” fue lo único que el exchico reality atinó a responder cuando fue consultado por el reportero de ‘Magaly TV: La Firme’.

Ante ello, Magaly Medina arremetió contra la expareja de Yiddá Eslava por protagonizar un bochornoso acto. Además, aseguró que Julián es actor por lo que no se sabe si sus declaraciones fueron del corazón o simplemente está tratando de recuperar el cariño de toda la gente.

“Él es un hombre que ya no es un chiquillo, de esos que agarran su teléfono todo borrachín, no, ya no, es un hombre hecho y derecho y no es un chiquillo de 20 años, ya debes saber qué terreno pisa. Mejor hubiera llamado a su enamorada y hubiera hablado con ella, ojalá que no le haya timbrado a Yiddá también”, dijo la periodista.

“La mayoría de estos hombres les entra el arrepentimiento, la nostalgia, la tristeza, porque finalmente todavía no han superado la relación que acaba de terminar y todavía extrañan ese hogar que perdieron... han estado 10 años juntos con dos hijos y no es fácil”, agregó.