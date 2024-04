El doctor Víctor Barriga Fong reapareció el último martes en redes sociales tras activar la cuenta de Instagram de su centro estético. El polémico y cuestionado cirujano plástico sorprendió al promocionar productos para fortalecer el sistema inmune y la primera artista que invitó fue a la cantante de cumbia Azucena Calvay.

En el reel difundido en las redes sociales, se oye a la cantante describir su experiencia recibiendo un cóctel de vitaminas destinadas a mejorar el sistema inmune y el producto Ferinject, utilizado para elevar los niveles de hemoglobina.

“Hola gente, hoy he venido a las instalaciones de Beau. He venido a inyectar el coctel de vitaminas y también el Ferinject que sirve para la hemoglobina para que aumente. Últimamente, me he sentido un poco cansada y eso es lo que conlleva el coctel de vitaminas para que estés A1 con las pilas full. Así que ya saben, te lo dice tu amiga Azucena Calvay”, dice Azucena.

Cabe mencionar que este video promocional tiene varios ‘me gusta’, pero la actividad de comentarios está desactivada, al parecer, para evitar recibir comentarios negativos.

Doctor Fong investigado por muerte de ‘Muñequita Milly’

Los resultados de la autopsia de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como ‘Muñequita Milly’, revelan que la artista falleció causa de peritonitis y múltiples laceraciones intestinales. Si deceso ocurrió, aparentemente, tras ser operada por el doctor Fong.

Se sabe que el especialista llegó, en la última semana, a la sede Dirincri para la audiencia por el caso de la cantante vernacular. Tanto su llegada y salida de la sede policial fue accidentada y no prestó declaraciones a la prensa.