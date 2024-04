En la última edición de ‘Magaly tv: La Firme’ se difundieron imágenes de Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes disfrutaron de un fin de semana juntos en Huaral. Ambos habrían sido invitados a un quinceañero organizado por una familia cercana a ellos.

Según Magaly Medina, el cumbiambero fue contratado para cantar en el mencionado evento y llevó a Tarazona. Al día siguiente, los dos fueron captados en compañía de su hijo saliendo de un hotel a la misma vez.

Tras ello, Domínguez fue visto conduciendo la camioneta de su expareja, mientras que Karla esperaba en la puerta del establecimiento. Por otro lado, el vehículo del cantante fue conducido por personal de su confianza.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se pronuncian

Christian Domínguez se pronunció tras los fuertes rumores de una posible reconciliación entre él y Karla Tarazona, con quien fue recientemente captado. El cumbiambero se ha definido como soltero y reiteró su interés en mantener una buena relación con la madre de su hijo.

“Yo me encuentro soltero. Hablan muchas cosas, pero no he querido responder nada. Yo tengo una buena relación con Karla, con Pamela, con la mamá de mi hija Camila, con todas las madres de mis hijos y eso es lo que más me importa. Hoy me encuentro enfocado en sentirme mejor, en trabajar y estar cerca a mis hijos”, dijo a América Noticias.

Por su parte, Karla Tarazona negó cualquier posibilidad de una reconciliación con el artista. “No hay ni habrá ‘remember’. No sé de dónde sacan tantas cosas, por eso te digo que se preguntan y responden, ya que cada uno saque sus conclusiones. Lo que cada uno haga con su vida es la vida de cada uno. También me cuestionaron por qué no hablé de él (cuando se separó de Pamela Franco), es que no me iba a meter en algo que no era mi problema”, sostuvo para Trome.