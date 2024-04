Malas noticias para Mathías Brivio. El conductor de televisión fue eliminado esta noche de ‘El gran chef famosos, el restaurante’; no obstante, tendrá una segunda oportunidad para regresar al programa de cocina. ¿Qué deberá hacer?

El segundo plato del periodista no convenció al jurado, quienes optaron por salvar, en primera instancia, a Gino Assereto y luego a Juan Carlos Rey .

Si bien el locutor fue eliminado esta noche, tendrá otra oportunidad para retornar al programa de Latina a lo largo de la semana de repechaje. Esta vez deberá enfrentarse a Zelma Gálvez, Emilio Jaime, Giovanna Valcárcel y Emilram Cossio para conseguir un cupo en la cocina.

“Me tocó, no ha sido mi mejor noche. Por suerte no fue eliminación, sino un pase al repechaje. Considero que esta noche no debería estar acá. Sentí que había dado un buen performance ayer y esa frustración no debí de haberla traído al programa ”, sostuvo Mathías Brivio con un tono de esperanza.

¿Cuándo iniciará el repechaje?

Con un divertido video, Latina anunció que, como en otras oportunidades, los famosos eliminados podrán regresar a la competencia gastronómica si demuestran que han elevado sus estrategias en la cocina. Esta fase de repechaje comenzará el martes 30 de abril .

En la promoción se puede observar a Zelma Gálvez, Emilio Jaime, Giovanna Valcárcel y Emilram Cossio. Ahora, se sabe que Mathías Brivio también integrará este selecto grupo.