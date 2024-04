Bryan Torres confirmó hace algunos días, en una entrevista con Magaly Medina, que su relación con Samahara Lobatón había llegado a su fin pese a que la influencer está embarazada. Ante esto, la hija de Melissa Klug había evitado pronunciarse al respecto; sin embargo, si compartió una reflexión en redes sociales.

A través de sus stories en Instagram, la joven Samahara Lobatón compartió una reflexión en la que resalta que ha alcanzado la paz tras una gran decisión; sin embargo, no está feliz con lo sucedido.

“Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿Eres feliz? y yo respondí: feliz no, pero estoy en paz. Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz, a veces elijo estar en paz y es casi como ser feliz”, se lee en la publicación.

Como se recuerda, en entrevista con “Magaly TV: la firme”, Bryan Torres confirmó el fin de su romance con la influencer Samahara Lobatón, quien fue protagonista de un polémico incidente al lanzar la ropa de su ahora expareja por la ventana de la casa donde vivían.

“Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender, pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos”, contó Bryan Torres en su conversación con Magaly Medina.