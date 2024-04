Bryan Torres ha sido protagonista de las portadas de espectáculos nacional y no por su trabajo artístico, sino por su polémica relación con Samahara Lobatón. Recientemente protagonizaron un nuevo incidente violento, ya que la hija de Melissa Klug arrojó su ropa y pertenencias por la ventana de su casa.

En una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme” se refirió a la polémica que vivió con Samahara Lobatón y aseguró que lo que más lo molestó fue que su madre se haya visto perjudicada, ya que le cayeron los objetos que la hija de Melissa Klug lanzó por la ventana.

“Me incomodó que mi mamá haya sido afectada, le cayeron las zapatillas, la ropa, mi mamá trato de calmarla, pero se salió de control… Ese día hice videollamada con el señor Abel, es más, antes de venir lo llamé y le pregunté si podía venir y me dijo ‘sal, di la verdad, tienes mi apoyo’. Me molesta que le haya caído los zapatos en la cabeza a mi mamá”, señaló.

Asimismo, Bryan Torres aseguró que la casa de donde Samahara Lobatón lo echó le pertenece a su padre, y su familia se ha visto afectada por los problemas de su polémica relación, por lo que les pidió que abandonen el lugar.

“Esa casa es de mi papá, eso me costado mucho, todo lo he construido para mi hija, lamentablemente me han sacado de mi casa. Yo me salí para evitar problemas, yo no duermo ahí hace tres semanas, yo llegué porque mi mamá recién ha llegado de viaje, mi mamá llegó, fui a hablar, ahí hablé con Samahara porque mi familia ya está cansada conmigo y me dijeron que me retire, ahora me estoy quedando en la casa de un amigo… Yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que han pasado. Cuando estuve hablando con mi mamá pasaron todos estos hechos”, contó.

Confirma embarazo de Samahara Lobatón

En conversación con Magaly Medina, Bryan Torres confirmó que Samahara Lobatón está embarazada y aseguró que él se hará cargo del bebé; sin embargo, la relación con la hija de Melissa Klug será solo como padres, ya que no seguirán siendo pareja.

“Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender, pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos”, precisó Torres en la entrevista.