¿Lo permitiría? Melissa Klug da su opinión sobre Samahara y Youna como pareja: “Serán...”

Desde hace algunas semanas, Samahara Lobatón se encuentra acaparando los principales portadas de los medios de espectáculos debido a una supuesta reconciliación con Jonathan Horna, conocido como Youna. Aunque ambos han asegurado que son solo amigos y que mantienen una buena relación por el bienestar de su pequeña hija, los seguidores no han dudado en calificar los coqueteos y juegos que protagonizan en cada transmisión en vivo por TikTok como una “novela turca”. Así desde Estados Unidos, la influencer muestra cada detalle de sus ocurrencias con el padre de su hija ante la mirada de los internautas, sobre todo, con el consentimiento de su madre, Melissa Klug. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE UNA SUPUESTA RECONCILIACIÓN ENTRE SAMAHARA LOBATÓN Y YOUNA?

Durante estos días, Samahara Lobatón, su hija Xianna y Youna viven momentos agradables en Estados Unidos, donde han avivado los rumores sobre una posible reconciliación. Y no es para menos, pues, desde hace un buen tiempo, ambos se han mostrado muy cercanos en cada transmisión en vivo que realizaban por TikTok, generando que sus seguidores se mantengan al tanto de cualquier detalle. Frente a esta situación, en declaraciones para el Trome, Melissa Klug, madre de la joven influencer, fue consultada sobre si estaría de acuerdo con un posible acercamiento amoroso entre su hija y el barbero, quienes tienen una hija en común, a lo que respondió enfáticamente que prioriza la felicidad de Samahara.

De hecho, la empresaria aseguró que está de acuerdo con las interacciones que su hija realiza junto a Youna en las redes sociales, siempre que se mantenga alejada de su expareja y padre de sus dos últimos hijos, Bryan Torres. Pues, como se recuerda, hace algunas semanas se difundieron unas imágenes en las que el salsero agrede a la exchica reality, lo que originó que la ‘Blanca de Chucuito’ interponga una denuncia. Así, consideró que ambos mantenga una buena relación, principalmente por el bien de su primogénita. “Mira, la verdad, quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente mis nietos estarán bien, también porque ellos la necesitan bien para que los pueda cuidar. Je, je, je… con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable (Bryan Torres), que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese. Sí, es el papá de su hija y serán familia siempre”, dijo.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA ENFERMEDAD DE YOUNA?

En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, Youna se refirió sobre una posible reconciliación con Samahara Lobatón, con quien tiene una pequeña hija. De acuerdo con el barbero, aún existe sentimientos y mucho respeto hacia ella, por lo que considera que llevarse bien con la madre de su pequeña es fundamental. Sin embargo, no dudó en comentar y reflexionar sobre su estado de salud, señalando que la leucemia con la que fue diagnosticado el pasado 21 de noviembre le ha generado un profundo cansancio y, en consecuencia, la pérdida de su trabajo. De hecho, el ex de la influencer reveló que por ser un inmigrante en Estados Unidos no cuenta con un seguro médico que le permita llevar un constante control, aunque sostuvo que recurre a las organizaciones para recibir ayuda.

Así, Youna indicó que la leucemia mieloide crónica, un cáncer de la sangre de crecimiento lento, le brinda muchas esperanzas de vida; no obstante, deberá someterse a un tratamiento de por vida, ya que su enfermedad no tiene cura. “No lo dejé yo. Lastimosamente, mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital y, obviamente, en el trabajo no podía seguir con ellos. Decidieron sacarme del trabajo. Tengo permiso de trabajo, pero no una residencia. El Gobierno no me puede mantener porque no soy ciudadano americano. Pero hay un montón de aplicaciones para ayuda que se pueden tener, hay organizaciones del cáncer y la leucemia que te brindan mucho apoyo. Mi enfermedad es incierta. Tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos; no la estoy pasando tan bien por la enfermedad que tengo”, dijo para el programa de Magaly Medina.