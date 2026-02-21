¿Lo permitiría? Melissa Klug da su opinión sobre Samahara y Youna como pareja: “Serán...”

Por Redacción EC

Desde hace algunas semanas, Samahara Lobatón se encuentra acaparando los principales portadas de los medios de espectáculos debido a una supuesta reconciliación con Jonathan Horna, conocido como Youna. Aunque ambos han asegurado que son solo amigos y que mantienen una buena relación por el bienestar de su pequeña hija, los seguidores no han dudado en calificar los coqueteos y juegos que protagonizan en cada transmisión en vivo por TikTok como una “novela turca”. Así desde Estados Unidos, la influencer muestra cada detalle de sus ocurrencias con el padre de su hija ante la mirada de los internautas, sobre todo, con el consentimiento de su madre, Melissa Klug. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

