La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez es uno de los acontecimientos más comentados de esta semana en el mundo del espectáculo peruano. Luego de retomar su relación tras varios años separados, la pareja decidió dar un paso importante y formalizar su unión en una ceremonia civil rodeada de familiares y amigos cercanos. Sin embargo, más allá de los detalles del matrimonio, hubo una decisión que sorprendió a todos y que rápidamente generó reacciones positivas entre sus seguidores. En lugar de enfocarse en los tradicionales regalos de boda, los ahora esposos optaron por impulsar una iniciativa con un fin solidario. Descubre cuál fue el inesperado pedido que hicieron a sus invitados, a quiénes ayudará esta propuesta y otros detalles de la celebración que marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

¿QUÉ PEDIDO HICIERON KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ A SUS INVITADOS?

En lugar de elaborar una lista de regalos para su matrimonio, Karla Tarazona y Christian Domínguez decidieron convertir su celebración en una oportunidad para ayudar a otros. Según se conoció a través de la invitación oficial mostrada en el programa ‘Amor y fuego’, los novios solicitaron que quienes quisieran tener un detalle con ellos llevaran juegos didácticos para ser donados.

Los materiales estarán destinados a colegios de escasos recursos que atienden a niños con habilidades diferentes. De esta manera, la pareja buscó que los obsequios de boda tuvieran un impacto positivo en favor de menores que requieren herramientas educativas para complementar su aprendizaje.

El mensaje incluido en el parte matrimonial decía: “Su presencia es nuestro mejor regalo. Sin embargo, si desean tener un detalle con nosotros, los invitamos ese mismo día a donar un juego didáctico que será destinado a colegios de escasos recursos para niños con habilidades diferentes”.

La iniciativa sorprendió a muchos seguidores, ya que no es habitual que una pareja reemplace los tradicionales regalos de boda por una campaña solidaria. El gesto fue ampliamente comentado luego de que se difundieran los detalles de la invitación.

¿CÓMO FUE LA BODA DE KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

La pareja contrajo matrimonio civil el último 2 de junio en una ceremonia privada realizada en Huaral. El acto contó con la presencia de familiares, amigos cercanos y testigos que acompañaron a los novios durante la formalización de su unión.

La conductora y el cantante decidieron formalizar su unión después de haber retomado su romance tras varios años separados. Antes del evento, ambos compartieron en sus redes sociales que la emoción y los nervios por el importante momento les dificultaron descansar con normalidad, aunque finalmente celebraron felices el inicio de esta nueva etapa juntos.

¿CUÁNTO COSTÓ LA BODA?

Previo a la ceremonia, Ricardo Parra, encargado de la organización del matrimonio, reveló que la inversión total del evento rondaba los 12.000 dólares. De acuerdo con sus declaraciones, la pareja apostó por una celebración clásica y reservada, priorizando la comodidad de los asistentes antes que una producción ostentosa.

El especialista también indicó que el vestido de novia superaría los 3.000 dólares. Además, explicó que la recepción contemplaba un buffet tradicional con carnes, pastas y ensaladas, acompañado de una propuesta de coctelería clásica.

Sin embargo, la cifra generó dudas en Magaly Medina, quien consideró que un presupuesto de ese nivel difícilmente alcanzaría para cubrir todos los gastos de una boda de esas características. La conductora señaló además que algunos servicios podrían haber sido obtenidos mediante acuerdos publicitarios con proveedores, según informa el diario La República.

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