La figura de Internet y televisión Samahara Lobatón confesó que fue víctima de negligencia médica por parte del Dr. Víctor Fong, acusado por el fallecimiento de Flor Quispe, la Muñequita Milly.

De ese modo, en la edición del 5 de abril en “Magaly TV, la Firme”, expusieron un video en donde Lobatón confirmaba haber sufrido septicemia tras un proceso quirúrgico realizo por el especialista.

La confesión de Samahara se realizó mientras ella grababa los episodios de “La casa de Magaly” en julio del año 2023, sin embargo, estos videos fueron publicados por la muerte de Quispe, aseguró Magaly Medina.

“No, no me puse biopolímeros, me puse activegel. Literalmente de marca, o sea a mí me abrieron las jeringas en mi cara como el ácido hialurónico, igualito”, relató Samahara.

Tras ello, la hija de Melissa Klug indicó que firmó un acuerdo de confidencialidad con el galeno, esto para no divulgar el delito en medios de comunicación o realizar un proceso legal en su contra.

“El Fong me puso, lo demandé, pero yo tengo un acuerdo firmado con él. Me dio 30 mil dólares, estuve un año muerta en vida”, sentenció la joven.

Asimismo, Samahara alegó que a pesar de la mala praxis, siguió atendiéndose con el doctor, incluso le realizaba publicidad en sus redes sociales.

En la actualidad, el Dr. Víctor Fong es investigado por la muerte de Flor Quispe, la Muñequita Milly, a quien realizó una operación estética, que habría derivado en una peritonitis y múltiples laceraciones intestinales, hecho que provocó su fallecimiento.