Bryan Torres conversó con el programa “Magaly TV, la firme” y reveló que Samahara Lobatón lo llamó para disculparse por haber lanzado sus prendas y zapatillas por la ventana. Pese a pedir perdón, el cantante aclaró que no retomarán su relación por el bien de ambos.

“Hoy (el lunes 22 de abril) me llamó y me pidió perdón por todo lo que ha salido y le dije que vea todo lo que ha ocasionado y le pidió perdón”, contó Bryan.

“Mi papá ya pidió que nos retiremos esta semana y ella tiene que terminar de sacar sus cosas (de la casa que compartían). Yo lo que pido es la paz en esa casa porque mis abuelos viven ahí”, añadió.

Asimismo, Bryan Torres confirmó el embarazo de Samahara Lobatón y aseguró que él estará al pendiente de su bebé; sin embargo, no tiene intención de mantener una relación romántica con su expareja.

“El problema no soy yo y todo el mundo se ha dado cuenta. Yo nunca la he manoteado o agredido, siempre me he corrido y ahí están las imágenes… Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender, pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos”, aclaró.

El gran día se acerca y los novios ya comenzaron con los preparativos. Melissa estuvo buscando su vestido de novia y Anthony no se quedó atrás. Sus compañeros de "Mande quien mande" le llevaron unos diseños para que pudiera probárselos. (Video: América TV)