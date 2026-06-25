El pasado miércoles 24 de junio se vivió un momento de gran tensión tras el terremoto doble que sacudió Venezuela. Ante esto, diversas personalidades peruanas no dudaron en pronunciarse, entre ellos, Mathías Brivio, conductor de “Esto es guerra”, quien hizo una pausa al programa de competencia para expresar su solidaridad.

Antes de iniciar la competencia de “Esto es guerra”, Mathías Brivio aprovechó el micrófono para expresar su solidaridad con las personas que tienen familiares en Venezuela. Además, invocó a la empatía de los peruanos.

“Antes de iniciar el programa robándole unos segunditos a, a lo habitual para mandarle un gran abrazo a toda la comunidad venezolana que está en nuestro país. Sabemos el terrible terremoto que acaba de pasar”, expresó Mathías Brivio en el set de “Esto es guerra”.

Mathías Brivio hace un alto a “Esto es guerra” para enviar un mensaje de solidaridad a Venezuela. (Foto: Captura de video / "Esto es Guerra")

“Esperemos que sus familias allá en Venezuela se encuentren bien, sanas y salvas, y que todo lo que haya pasado sea simplemente material, porque como siempre decimos, lo material se recupera… Desde acá un abrazo grande a todos los venezolanos que habitan en nuestro país, que sabemos que son muchísimos”, agregó el presentador del reality al referirse a los venezolanos en Perú.

Asimismo, Mathías Brivio aprovechó la ocasión y exhortó a los peruanos a que vean esta situación con cautela, ya que Perú también es un país con altas posibilidades de sufrir un desastre natural similar.

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“Y también aquí a nosotros, los peruanos, estar prevenidos, estar preparados, porque esto puede pasar en cualquier momento. Lamentablemente, es una realidad, no es ser alarmistas. En cualquier momento nos puede pasar a nosotros también, así que a estar preparados. Nuevamente, el abrazo”, dijo Brivio.

Integrantes de “Esto es guerra” se solidarizan con Venezuela. (Foto: Captura de video / "Esto es Guerra")

Como se recuerda, el pasado miércoles 24 de junio se registró dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con pocos segundos de diferencia y con epicentro en el estado de Yaracuy, Venezuela. Los sismos se sintieron con fuerza en el país y generaron daños en edificios residenciales.