Mathías Brivio hace un alto a “Esto es guerra” para enviar un mensaje de solidaridad a Venezuela. (Foto: Captura de video / "Esto es Guerra")
Mathías Brivio hace un alto a “Esto es guerra” para enviar un mensaje de solidaridad a Venezuela. (Foto: Captura de video / "Esto es Guerra")
Por Redacción EC

El pasado miércoles 24 de junio se vivió un momento de gran tensión tras el terremoto doble que sacudió Venezuela. Ante esto, diversas personalidades peruanas no dudaron en pronunciarse, entre ellos, Mathías Brivio, conductor de “Esto es guerra”, quien hizo una pausa al programa de competencia para expresar su solidaridad.

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