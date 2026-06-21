Resumen

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El padre del exintegrante de “Esto es guerra” no tuvo reparos en hablar de Onelia Molina. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)
El padre del exintegrante de “Esto es guerra” no tuvo reparos en hablar de Onelia Molina. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)
Por Redacción EC

El padre de Mario Irivarren sorprendió a todos en la reciente edición del podcast “La manada”, donde no solo habló de la relación que tiene con su hijo, sino también reveló quién de las exparejas de su hijo se llevaba mejor. Lejos de mantenerlo en secreto, el progenitor del exchico reality aseguró que Onelia Molina le “cae muy bien”.

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