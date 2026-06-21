El padre de Mario Irivarren sorprendió a todos en la reciente edición del podcast “La manada”, donde no solo habló de la relación que tiene con su hijo, sino también reveló quién de las exparejas de su hijo se llevaba mejor. Lejos de mantenerlo en secreto, el progenitor del exchico reality aseguró que Onelia Molina le “cae muy bien”.

Durante la entrevista en el podcast de su hijo, el padre de Mario Irivarren aseguró que la odontóloga Onelia Molina es con quien mejor se ha llevado y recordó que es una gran mujer, esto pese a que terminó su romance con el exchico reality tras su infidelidad en Argentina.

Lejos de mantenerse callado o evitar dar nombres, el padre de Mario Irivarren dijo: “La que me cae muy bien es Onelia (Molina), eso no lo puedo negar”.

Mario y su papá en podcast 'La Manada'.

“Siempre que he estado con ella, siempre que he conversado con ella, me ha demostrado mucho respeto y cariño. Me caía muy bien Onelia”, agregó el progenitor de Mario Irivarren mientras veía a su hijo con un rostro desencajado.

Al oír las declaraciones de su padre, Mario Irivarren intentó evitar que siga hablando y dando detalles de su exrelación con la odontóloga arequipeña. “Suficiente, acá en Internet mientras menos digas, mejor”, precisó.

Asimismo, en la entrevista el padre de Mario Irivarren también fue consultado por lo que le dijo a su hijo al enterarse que le había sido infiel a Onelia Molina en una despedida de soltero en Argentina, donde fue captado besando a otra mujer mientras disfrutaba al lado de sus amigos Said Palao y Patricio Parodi.

El padre del exintegrante de “Esto es guerra” no tuvo reparos en hablar de Onelia Molina. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)

La respuesta del progenitor de Mario Irivarren sorprendió a todos ya que, lejos de revelar una presunta molestia por el acto de su hijo, contó que le mandó un mensaje diciéndole: “Bienvenido al club”, provocando la risa de todos en el estudio del podcast “La manada”. Sin embargo, luego aclaró que él como padre no se involucra en la relación de su hijo.