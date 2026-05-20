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Onelia Molina descarta interés por reacción de Mario Irivarren tras beso televisivo. (Foto: Instagram)
Onelia Molina descarta interés por reacción de Mario Irivarren tras beso televisivo. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La integrante de Esto es Guerra, Onelia Molina, respondió públicamente a las reacciones generadas por el beso que protagonizó con Kevin Díaz durante una dinámica emitida en el reality.

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