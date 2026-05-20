La integrante de Esto es Guerra, Onelia Molina, respondió públicamente a las reacciones generadas por el beso que protagonizó con Kevin Díaz durante una dinámica emitida en el reality.

Durante la reciente edición del programa, la conductora Katia Palma le consultó directamente sobre los comentarios realizados por su expareja, Mario Irivarren, luego de la difusión de las imágenes.

Ante ello, Molina aseguró que no tiene interés en conocer la opinión del exchico reality sobre la escena televisiva y afirmó que no desea volver a involucrarse en temas relacionados con su anterior relación sentimental.

“No vi nada, para qué ver cosas, es lo más sano, no lo vi, lo acabo de ver, no me interesa, para qué revivir muertos, ya es cosa del pasado, lo que opine, lo que no opine, me tiene sin cuidado y no me importa ”, expresó frente a cámaras.

Tras escuchar la respuesta, Katia Palma insistió y le preguntó si le preocuparía que Mario Irivarren estuviera afectado por la situación. Sin embargo, Onelia Molina mantuvo la misma postura y volvió a marcar distancia de su expareja.

“No me interesa... los terceros siempre salen sobrando” , señaló durante la emisión del programa.

Horas antes, Mario Irivarren también se había pronunciado sobre el beso protagonizado por Onelia Molina y Kevin Díaz en el reality juvenil.

El exchico reality contó que tomó conocimiento de las imágenes luego de que usuarios se las enviaran mediante mensajes privados en Instagram.

“¿Sabes cómo lo encontré? Revisando mis mensajes de Instagram, una cuenta random me lo manda” , comentó.

La escena difundida en el programa generó diversas reacciones entre seguidores del reality y usuarios en redes sociales, debido al historial sentimental entre Onelia Molina y Mario Irivarren.

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