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La pareja estaría teniendo encuentros fuera de cámara, en una supuesta relación | Foto: América TV (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
La pareja estaría teniendo encuentros fuera de cámara, en una supuesta relación | Foto: América TV (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Onelia Molina fue captada ingresando al departamento de su compañero de ‘Esto es guerra’, el modelo venezolano Kevin Díaz, la noche del lunes 11 de mayo para retirarse del inmueble recién al mediodía del martes 12 de mayo.

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