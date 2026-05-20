Onelia Molina fue captada ingresando al departamento de su compañero de ‘Esto es guerra’, el modelo venezolano Kevin Díaz, la noche del lunes 11 de mayo para retirarse del inmueble recién al mediodía del martes 12 de mayo.

De acuerdo con las imágenes de ‘Magaly TV’, la odontóloga salió de su vivienda aproximadamente a las 10:20 p. m. con varias pertenencias que acomodó en su camioneta, con rumbo al edificio de Díaz, a donde ingresó por el estacionamiento

El vehículo de la modelo permaneció estacionado en el lugar durante toda la noche, y no salió hasta casi el mediodía del día siguiente. Hasta el momento, ninguno de los chicos ‘reality’ se ha pronunciado sobre las imágenes, prefiriendo mantenerse en silencio.

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Onelia Molina y Kevin Díaz se besaron en vivo

Días antes, Onelia y Kevin protagonizaron un apasionado beso durante un reto de actuación en ‘Esto es guerra’, el 19 de mayo, sorprendiéndose tanto a fans como a sus compañeros.

“Fue la primera vez que besé a Kevin y qué bien besa. Se notó que fue la primera vez porque con qué ganas me besó. Le puso empeño”, expresó la competidora durante la transmisión en vivo.

El modelo venezolano afirmó que no estaba actuando y que sencillamente fluyó. Ante el comentario de Palma, quien le mencionó que lo veía ilusionado, el participante añadió: “No importa, yo te dije entre migaja y migaja se forma el pan”.

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