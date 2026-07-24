La actriz Mayra Couto exigió justicia tras el fallecimiento de la modelo Raiza Martínez Copa, de 34 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 23 de julio dentro de una vivienda ubicada en La Planicie, en el distrito de La Molina, tras dos días desaparecida.

Tras el crimen, la Policía Nacional del Perú investiga el hecho como un presunto feminicidio y mantiene bajo custodia a Óscar Raúl Arias Muñoz, de 38 años, quien permanecía en el inmueble al momento de la llegada de los agentes policiales.

En tanto, mediante sus redes sociales, Couto compartió imágenes junto a la víctima, conocida como ‘La Chocolatita’, para recordar la amistad que mantenían y el respaldo mutuo que se brindaron con el paso de los años.

“Que todos sepan que eres amiga mía, que todos sepan de tu bondad, de tu sensibilidad. Que todos sepan que tú me apoyaste siempre que lo necesitate. Que sepan lo mucho que te admiro por salir adelante y ayudar a todos los que querías”, publicó la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, Manifestado su consternación ante lo sucedido, solicitó el pronto esclarecimiento del caso por parte de las autoridades, reiterando que las instituciones correspondientes investiguen el caso.

“No es justo. Quiero volver a verte, reírnos juntas y que nada de esto sea verdad. Por favor, que Dios permita que se haga justicia”, añadió la artista al referirse a la pérdida de su amiga.

CONOCE MÁS: Este es el verdadero nombre de Mayra Couto

Rayza Martínez: ¿Cómo fue conocida en la farándula peruana?

Rayza, de 34 años, conocida por generar contenido en una plataforma de suscripción para adultos, alcanzó notoriedad en la farándula peruana por sus polémicos romances.

En 2024 fue relacionada con el argentino Julián Zucchi, quien reconoció haber mantenido conversaciones íntimas con ella pese a su relación con la reportera Priscila Mateo.

Por otro lado, a inicios de este año, la modelo aseguró haber tenido encuentros íntimos con el futbolista Pedro Aquino en su departamento de Surquillo, pese que este se encontraba casado.

Detalles del hallazgo e investigaciones policiales

Por su parte, Víctor Copa, tío materno de la víctima, informó que la familia buscó a Martínez durante dos días tras no obtener respuesta a sus llamadas telefónicas.

De acuerdo con las primeras indagaciones y el parte policial, la dueña de la vivienda, Zelma Muñoz, madre del sospechoso, alertó a las autoridades tras ubicar el cadáver en una habitación de la primera planta.

Los efectivos policiales encontraron a la modelo tendida en el piso sin signos vitales, desnuda y la boca cubierta por cinta adhesiva, mientras que Arias Muñoz fue intervenido en el lugar y puesto a disposición de la comisaría del sector.

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