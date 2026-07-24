El principal sospechoso de la muerte de Martínez, Óscar Raúl Arias Muñoz, permanece detenido | Foto: Archivo GEC / Instagram (Captura) / Composición EC
El principal sospechoso de la muerte de Martínez, Óscar Raúl Arias Muñoz, permanece detenido | Foto: Archivo GEC / Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La actriz Mayra Couto exigió justicia tras el fallecimiento de la modelo Raiza Martínez Copa, de 34 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 23 de julio dentro de una vivienda ubicada en La Planicie, en el distrito de La Molina, tras dos días desaparecida.

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