Mayra Couto, la recordada Grace de ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió al revelar detalles íntimos sobre su salud y su profundo anhelo de convertirse en madre por primera vez. Durante una reciente entrevista, la actriz de 34 años se sinceró sobre las complicaciones biológicas que enfrenta tras haber superado un carcinoma papilar de tiroides, diagnóstico que cambió su vida en 2013 y que hoy marca una pauta distinta en su camino hacia la maternidad junto a su pareja, Juan Camilo.

A pesar de los desafíos médicos, la artista mantiene la esperanza de concebir de manera natural, siguiendo estrictas recomendaciones de especialistas para compensar la ausencia de hormonas esenciales en su organismo. A continuación, te contamos qué dijo.

Mayra Couto. (Foto: Instagram)

¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS BIOLÓGICOS QUE ENFRENTA MAYRA COUTO PARA CONCEBIR?

En diálogo con Verónica Linares, la intérprete precisó que su organismo no funciona bajo los mismos estándares que el de otras mujeres, debido a que le extirparon la glándula tiroides tras su diagnóstico de cáncer. Según sus declaraciones, esta carencia hormonal es un factor determinante, pues su cuerpo carece de los elementos necesarios “sobre todo para crear manitos y piernitas”. Esta condición la obliga a seguir requisitos médicos específicos antes de alcanzar el éxito en su gestación.

¿QUÉ TEMORES ESPECÍFICOS MANIFESTÓ LA ACTRIZ SOBRE EL DESARROLLO DEL BEBÉ?

Una de las inquietudes que más agobia a la intérprete es la distribución de nutrientes esenciales durante el periodo de formación. “Yo no produzco calcio, por ejemplo. Eso es una de las cosas que me da más miedo con embarazarme”, confesó con preocupación al cuestionarse sobre la fuente de la cual el feto obtendría dicho mineral. Ante esto, ha optado por intensificar su preparación física en el gimnasio para fortalecer su salud general.

¿QUÉ RECOMENDACIONES LE HAN BRINDADO LOS ESPECIALISTAS PARA CONCEBIR?

Pese a sus dudas iniciales sobre su capacidad reproductiva, su médico le ha indicado que debe intentar el proceso de forma orgánica antes de someterse a pruebas de fertilidad más profundas. Couto relató que el consejo profesional fue: “Primero tienes que intentarlo. Cuando pases un año intentándolo y no ocurra, ahí regresas”. Como aún no transcurre ese periodo de tiempo, la esperanza de un resultado positivo este 2026 sigue vigente.

Durante la charla con Linares, Couto se mostró optimista tras recibir palabras de aliento de la periodista, quien incluso vaticinó que este año la actriz lograría quedar encinta, motivándola a persistir en sus hábitos saludables y a confiar en los tiempos de su propia recuperación biológica tras haber vencido la enfermedad hace más de una década, según informa Infobae.

¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE VER NUEVAMENTE A MAYRA COUTO EN ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En otra entrevista, Mayra no descartó totalmente retomar su papel de Grace, aunque lo ve poco probable por la actual línea de la historia. “Me hubiese gustado como una invitación, pero no se dio y ya está”, señaló, añadiendo que el hecho de que su personaje resida teóricamente en el extranjero junto a ‘su madre Charito’ dificulta un reencuentro en la pantalla peruana.