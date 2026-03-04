Resumen

¡Impactante! Mayra Couto confiesa que quiere ser madre pero enfrenta obstáculos: “No creas que...” | Foto: @coutomayraof
Por Redacción EC

Mayra Couto, la recordada Grace de ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió al revelar detalles íntimos sobre su salud y su profundo anhelo de convertirse en madre por primera vez. Durante una reciente entrevista, la actriz de 34 años se sinceró sobre las complicaciones biológicas que enfrenta tras haber superado un carcinoma papilar de tiroides, diagnóstico que cambió su vida en 2013 y que hoy marca una pauta distinta en su camino hacia la maternidad junto a su pareja, Juan Camilo.

